Zuccarello rundet ny NHL-milepæl: 600 målpoeng

Nordmannen, som nylig rundet 400 målgivende pasninger i verdens beste ishockeyliga, har gått inn i sesongen med en rekke milepæler i sikte. De 600 målpoengene fordeler seg på 192 mål og 408 assists.

Zuccarello var tredje sist på pucken da Minnesota Wild gikk opp i 2-0-ledelse i kort tid ut i midtperioden mot Flames. Kirill Kaprizov scoret målet.

Kaprizov og Zuccarello har virkelig funnet tonen i Wild og utgjør en målfarlig duo på topp for et Wild-lag som har slitt i sesongåpningen.

Ti på rad

Nordmannen har målpoeng i ti kamper på rad, noe som ifølge Minnesota Wild er en tangering av hans egen bestenotering. Zuccarello har to ganger tidligere hatt en lignende rekke.

Wild hadde allerede tatt ledelsen i første periode da Marcus Foligno snappet pucken, avanserte inn i den offensive sonen og satte den i mål i kampens åpningsminutter.

Matt Boldy la på til 3–0 kort tid etter målet der Zuccarello rundet sin milepæl. I tredje periode reduserte Connor Zary før Joel Eriksson Ek fastsatte sluttresultatet til 5–2.

Kan bli nye milepæler

Nordmannen har flere milepæler i vente. I løpet av en måneds tid kommer 36-åringen til å nå 800 grunnseriekamper i NHL, fordelt på lagene New York Rangers, Dallas Stars og Minnesota Wild.

Han er dessuten nær å runde 200 scoringer i NHL-karrieren. Tall fra sluttspillet er da utelatt.

Zuccarello har produsert mye offensivt for Wild i en sesonginnledning som har vært høyst variabel for laget. På de første 22 kampene sto nordmannen med seks mål og 20 assists, og han har nå notert målpoeng i ti kamper på rad.

---

FAKTA

Dette er ishockeyspilleren og NHL-profilen Mats Zuccarello:

* Alder: 36 år (født 1. september 1987 i Oslo)

* Høyde/vekt: 173 cm/82 kg

* Klubb: Minnesota Wild (USA)

* Tidligere klubber: Dallas Stars (USA), New York Rangers (USA), Metallurg Magnitogorsk (Russland), Modo (Sverige), Frisk Asker

* Debutsesong i NHL: 2010/11 (Rangers)

* Kamper og målpoeng i NHL-grunnspillet: 788 kamper, 192 mål, 408 assists

* Kamper og målpoeng i NHL-sluttspillet: 96 kamper, 18 mål, 37 assists

* 2023/24-sesongen, grunnspill: 22 kamper, 6 mål, 21 assists

* Aktuell: Gjorde sitt 600 målpoeng i kampen mot Calgary Flames.

National Hockey League (NHL) tirsdag, grunnserien:

Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 3-5, Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings 3-4, Ottawa Senators – New York Rangers 6-2, New York Islanders – San Jose Sharks 4-5, Chicago Blackhawks – Nashville Predators 3-4, Calgary Flames – Minnesota Wild 2-5, Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 3-2, Vancouver Canucks – New Jersey Devils 5-6.

---