Straffetap for VIF i toppkamp på Hamar: – Langt steg i riktig retning

Vålerenga fikk den verst tenkelige oppladningen til tirsdagens toppkamp etter at den tragiske nyheten om at Fanny Jahre, kona til Espen «Shampo» Knutsen (51), hadde gått bort, kom mandag. Hun ble bare 45 år gammel.

– Det er helt ufattelig trist. Vi har snakket om det i gruppen, det var mange som kjente Fanny, hun var en fantastisk dame som alltid var med oss gutta og var en stor del av laget da Espen var trener. Vi sender alle tanker til Espen og barna. Hele hockey-familien står sammen når man får vite sånne forferdelige nyheter, sier en preget Jørgen Karterud til Dagsavisen etter tirsdagens kamp.

– Det preget oss, selvfølgelig. Det var en forferdelig nyhet å få. Hele Vålerenga-familien er i sorg, så det var tunge nyheter og har vært noen tunge timer, legger Karterud til.

- Bingo

Vålerenga leverte en solid toppkamp mot Storhamar, men måtte se seg slått etter straffer, etter at det endte 4-4 etter full tid. Likevel var ikke Karterud langt nede etter tapet.

– Straffer er litt bingo, men det er klart at det er surt å tape. Vi skulle gjerne hatt to eller tre poeng. Jeg synes det uansett var et ordentlig steg i riktig retning. Moralen vi viser når vi klarer å hente opp 1-3 til 3-3 er jeg stolt av, sier han.

– Jeg synes det var en godkjent kamp av oss. Vi er under flere ganger, men kommer tilbake hver gang og kriger hele veien. Å ta poeng er bra, og når det først går til straffer, er det bingo, spesielt når isen er så dårlig. Absolutt godkjent, sier Martin Røymark.

To raske mål

Vålerenga kom også best i gang i CC Amfi tirsdag. Stian Solberg sendte gjestene i føringen etter 19 minutter etter et utsøkt skudd fra blålinjen.

Gleden var kortvarig. Ti sekunder før den første perioden var over var lagene like langt igjen da Adrian Saxerud Danielsen hamret pucken i mål fra distanse, med et skudd som gikk forbi alt og alle.

– Det var en bra 1. periode, selv om vi gjerne skulle ledet 1-0. Vi snakket om at vi måtte komme ut og være forberedt, for vi vet at Storhamar alltid kommer ut hardt. Spesielt på hjemmebane, sier Karterud.

Sterk opphenting

Det så mørkt ut for VIFs del da Storhamar scoret 2-1 etter 26 minutter og 3-1 etter 31 minutter. 2-1 kom etter at tidligere VIF-spiller og NHL-proff Andreas Martinsen fant Peter Quenneville foran mål. Canadieren plasserte pucken på lekkert vis i hjørnet. Samme mann scoret 3-1 via tverrliggeren etter halvspilt kamp, da Storhamar var en mann mer.

– Det var en så billig utvisning vi fikk før 3-1-målet. Det var en liten dytt i rumpa også falt han, og dommeren blåste. Helt utrolig. Men at vi klarte å hente det opp var utrolig sterkt, sier Karterud.

Nettopp Karterud reduserte til 2-3 bare ti sekunder etter at Quenneville scoret 3-1. Han fikk pucken av Pontus Finstad og gjorde ingen feil alene med keeper, og la pucken opp i nettaket.

– 2-3-scoringen var veldig viktig. Da merket jeg at vi fikk troen igjen. Vi snakket om at vi måtte fortsette med å være aggressive i pausen før 3. periode, for vi visste at de kom til å være stresset siden de ledet med ett, sier Karterud.

Og 2-3 ble til 3-3 tre minutter ut i 3. periode. Mika Partanen satte fart inn i Storhamars sone og fant Mathis Olimb med en utsøkt pasning. Olimb tok keeperen på feil bein, driblet seg tilbake fra der Partanen var og hadde ingen problemer med å sette pucken i mål til 3-3.

Sen utligning og straffer

Fire minutter senere tok Storhamar igjen tilbake ledelsen. Andreas Dahl fant Jacob Berglund med en genial boksåpnerpasning. Berglund sto på én meter, takket og bukket, og pirket pucken i mål.

Men igjen kom VIF tilbake, og med under to minutter igjen på kampuret, var lagene like langt igjen. Og dét var en ordentlig praktscoring! I overtall driblet Andrew Nielsen seg inn i Storhamars sone. Med en vipp-pasning fant han Sander Thoresen, som på halvspretten klinket pucken i mål på vanvittig vis. 4-4 ble også sluttresultatet, før Storhamar ble for sterke etter at det måtte tas 20 straffer.

– Vi burde nok ha avgjort det i overtime da vi var fire mot tre, men vi tok et poeng og et ordentlig steg i riktig retning. Det er en jevn toppkamp med to bra lag. Det svingte litt frem og tilbake. Vi skal ikke deppe alt for mye, sier Karterud.

– Mentaliteten vår er veldig sterk, og vi klarer å drepe en fireminuttersutvisning, som er så sterkt av oss. Vi er jo skuffet, men man skal ikke se seg helt blind på at vi taper på straffer, sier Røymark.

Ringerike neste

Seieren gjør som nevnt at Storhamar er serieleder i Elitehockeyligaen, poenget foran VIF.

– Det er fortsatt lenge igjen, så det at de er forbi oss tenker vi ikke veldig mye på. Det er en viktig kamp på torsdag igjen, og vi må ta alle poengene vi kan ta, sier Karterud.

– Hvordan blir det å omstille til den kampen?

– Godt spørsmål. Vi må utfordre oss selv. Det er fort gjort å spille toppkamp i dag, også møter vi Ringerike på torsdag og tror at den er vunnet før vi har startet. Er vi ikke 100 prosent, er Ringerike gode nok til at vi kan tape der. Det er en tøff bortekamp, for all del, sier Karterud.

– Det blir en annen type kamp, hvor vi kommer til å ha mye mer puck og ligge mer i angrepssonen. Det skal vi klare nå på torsdag. Det skal ikke være noe problem å klare å omstille oss, avslutter Røymark.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 26

Storhamar – Vålerenga 5-4 e.str. (1-1, 2-1, 1-2, 0-0, 1-0)

CC Amfi, 6123 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (19.12) Stian Solberg (Andrew Jefferey Nielsen, Christian Torrissen), 1-1 (19.51) Adrian Saxrud Danielsen (Eirik Salsten).

2. periode: 2-1 (26.36) Peter Quenneville (Andreas Martinsen, Andreas Hjelm), 3-1 (31.27) Quenneville (Stefan Espeland, Martin Johnsen), 3-2 (31.37) Jørgen Karterud (Pontus Finstad, Sebastian Johansen).

3. periode: 3-3 (43.46) Mathis Olimb (Mika Partanen, Thomas Olsen), 4-3 (48.10) Jacob Berglund (Andreas Dahl, Sverre Rønningen), 4-4 (57.17) Sander Thoresen (Nielsen, Tobias Johansen Breivold).

Forlengning: Ingen mål.

Avgjørende straffe: 5-4 Johnsen.

Utvisninger: Storhamar 5 x 2 min., Vålerenga 6 x 2 min.

---