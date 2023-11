Zuccarellos trener fikk sparken etter marerittrekke

Med fem seirer i ordinær tid, fire overtidsseirer og ti tap på sesongens første 19 kamper, har klubbledelsen fått nok.

Minnesota Wild-sjef Bill Guerin bekrefter at Evason og Woods har fått sparken.

– Dean gjorde en utmerket innsats med Minnesota Wild, spesielt som hovedtrener for laget vårt. Jeg er svært takknemlig for hans harde arbeid og engasjement for organisasjonen vår. Jeg ønsker også å takke Bob for hans harde arbeid som assistenttrener for Wild. Jeg ønsker Dean, Bob og familiene deres alt vel for framtiden, sier Guerin i en pressemelding på NHLs nettsted.

Minnesota Wild opplyste natt til tirsdag norsk tid at John Hynes overtar som ny hovedtrener. Hynes har åtte sesonger bak seg som hovedtrener for New Jersey Devils fra 2015 til 2019 og for Nashville Predators fra 2020 til mai i år, da han fikk sparken i klubben.

I en melding på X opplyser Wild at Guerin og Hynes skal holde pressekonferanse tirsdag klokken 15 norsk tid.

Zuccarello og Wild møter St. Louis Blues på hjemmebane tirsdag kveld lokal tid.