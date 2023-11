VIF knuste Frisk og tok sin 11. strake – beste resultatrekke på 15 år

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter en liten pause, var Vålerenga tilbake i aksjon da Elitehockeyligaen startet opp igjen borte mot Comet på torsdag. Det endte med 7-1-seier og lagets tiende strake seier. En lignende seiersrekke radet laget opp med også i 2019, men vi må helt tilbake til 2008 forrige gang Vålerenga vant elleve kamper på rad. Det var i oktober/november for temmelig nøyaktig 15 år siden.

Mot Frisk lørdag ble den resultatrekka tangert, da sesongens tredje seier mot Frisk sørget for Vålerengas 11. strake seier. 6-4-seieren var også lagets tiende strake hjemmeseier, i en kamp som ble preget av mange Frisk-utvisninger og Alex Dostie som fikk sitt første mål for Vålerenga.

I sesongens første kamp ble det også seier 4-0 hjemme mot Frisk. Den gang var tidligere VIF-kaptein Tobias Lindström tilbake på Jordal, men lørdag var også Alexander Bonsaksen tilbake hos barndomsklubben etter at Frisk-spilleren endelig har blitt skadefri.

Før lørdagens kamp mot Frisk Asker ble keeper Tobias Breivold kåret til månedens spiller for Vålerenga i oktober. (Oskar Wikestad)

Les flere saker om Vålerenga hockey her

Solide i undertall fra start

Gjestene fra Asker var friske innledningsvis, og hadde et par skuddforsøk, før laget også fikk kampens første sjanse i overtall. Vålerenga har vært særdeles solide i drepingen av overtall denne sesongen, og gjorde det også denne gangen uten spesielt store problemer i løpet av de fem første minuttene.

Sekundet før Vålerenga ble fulltallige, pådro Andrew Nielsen seg en tominutter for usportslig opptreden og dermed ble det nye minutter i undertall. Heller ikke det bød på store problemer for VIF, som faktisk skapte de største sjansene. Først ved Sebastian Johansen, som ikke kom seg til skudd.

Like etter kom Vålerenga to mot én i undertall, men Henrik Fayen-Vestavik reddet skuddet fra Karterud. Sekunder etter overtallet var over var det Andrew Nielsen som fikk sjansen alene med keeper Vestavik, men nykommeren fikk ikke fyrt av et skudd etter å ha dratt av Frisk-keeper med en god dragning.

[ Nielsen med sitt første mål da VIF fortsatte seiersrekka i Dostie-debut ]

Taimi sendte VIF i ledelsen

Vålerenga holdt imidlertid trykket oppe på gjestene og skapte sjanse på sjanse, og det gjorde at målet til slutt måtte komme. Taimi plukket opp en retur etter et skudd som Vestavik reddet, dro seg litt innover mot sentrum av målgården før han puttet pucken tilbake i hjørnet der han kom fra. Dermed 1-0 til Vålerenga og Taimis åttende mål for sesongen. Enorme tall det for en back så tidlig i sesongen.

I forkant av målet var det et voldsomt Vålerenga-trykk, men etter scoringen roet det seg litt mer ned fra begge lag. Lagene gikk etter hvert av isen på 1-0 til VIF, etter en periode der Vålerenga fortjent ledet, etter flere store muligheter både før og etter Taimis ledermål.

I midtperioden var det Vålerenga som fikk starte med et nokså tidlig overtallsforsøk, men ett godt skudd fra Mika Partanen til tross ble det heller ikke noe suksess for VIF i deres første overtall for kampen. Suksess skulle det imidlertid bli like etter overtallet, da Vålerenga doblet ledelsen til 2-0 før fem spilte minutter i midtperioden.

Tommi Taimis eventyrsesong fortsetter. Lørdag scoret han igjen da Frisk Asker ble slått hjemme i Jordal Amfi (Oskar Wikestad)

[ Dostie og Nielsen skal lede Vålerenga til suksess: – Vi har alle forutsetninger ]

Finstad doblet VIFs ledelse

Pontus Finstad fikk æren av å smelle pucken i nettmaskene, etter en fenomenal backhandpasning av Sebastian Johansen. Finstad kom til et skudd fra droppsonen, der Johansen plukket opp returen og sendte den ut igjen til Finstad på backhand. Det lurte alle, unntatt Finstad, som økte til 2-0 for VIF.

70 sekunder senere reduserte Frisk, etter å ha kastet seg i angrep og satte Breivold under press. Frisk kom til skudd, der VIFs unge backpar Stian Solberg og Gabriel Koch tapte duellen foran eget mål med Tobias Fladeby som klarte å grave opp pucken, dra den ut til siden og sette den inn bak Breivold i VIF-buret.

Reduseringsmålet ga Frisk blod på tann, og gjorde at det tente til på Jordal. Både i form av taklinger på Daniel Rokseth og Andrew Nielsen som begge fikk seg en karamell og to, men også i form av trøkk og sjanser mot Breivold i VIF-buret. Heldigvis for Vålerenga pådro Frisk seg tominutter for for mange på isen.

Pontus Finstad kommer skliende til for å takke Sebastian Johansen for hans backhandpasning som satte opp Finstads 3-1-mål. (Oskar Wikestad)

[ Nøkleby Svendsen fikk matchstraff i skadecomebacket: – Har vært en lang vei tilbake ]

VIF utnyttet Frisks utvisninger

Fire sekunder før overtallet var over straffet VIF-kaptein Martin Røymark gjestene knallhardt for den idiotiske utvisningen. Bengtsson spilte opp på Sebastian Johanson som fant Røymark helt alene og umarkert i slottet, og VIF-kapteinen tok vare på den muligheten og gjenopprettet tomålssledelsen.

Vålerenga fikk sågar nok en mulighet i overtall umiddelbart, da Valkvæ-Olsen pådro seg to minutter for høy kølle. Det ble ikke mål denne gang, men Frisks momentum rundt midtveis i perioden ble effektivt drept. Fire minutter før periodens slutt økte også Vålerenga til 4-1.

Mathis Olimb holdt inne et skudd, og skled forbi sin mann før han skjøt på Vestvik. Foran mål gravde også Thomas Olsen fram et skudd, og det snek seg på bakerste stolpe der Mika Partanen først satte pucken i stolpen før han klarte å pirke egen retur i mål. Et ordentlig arbeidsmål av Vålerengas løperrekke der altså.

[ Hat trick-helt Olsen koser seg på toppen med VIF: – Kan ikke få det bedre ]

Dostie med sitt første VIF-mål

Helt på tampen fikk Vålerenga atter et forsøk i overtall, men det nærmeste man kom i midteriodens siste overtall var et skudd i metallet fra Mika Partanen. Vålerenga gikk dermed i garderoben med en nokså komfortabel 4-1-ledelse, etter å ha drept det lille som var av Frisk-momentum midtveis i perioden.

Knappe minuttet ut i den tredje perioden fikk Alex Dostie muligheten til å punktere oppgjøret i sin hjemmedebut da han kom alene med Vestavik. Den gikk Frisk-keeperen seirende ut av, men han fikk likevel målet sitt bare sekunder senere da han lurte inn et skudd i det nærmeste hjørnet etter en fin pass fra Jørgen Karterud.

Det var også det siste Karterud gjorde i kampen, da han havnet i et ordentlig basketak med Alexander Bonsaksen. Den kampen gikk Karterud seirende ut av, men begge slosskjempene ble belønnet med liten disiplinærstraff og en tidlig dusj. Sekunder senere røk Gustafsson på en høy kølle, og en ny utvisning.

[ Nielsen fikk bakoversveis av hjemmedebuten: – Noe jeg ikke har opplevd før ]

Fire mål siste ti minutter

Ti minutter før slutt fikk Tobias Lindström satt inn et reduseringsmål på sin tidligere hjemmebane, etter en ny glimrende backhandpasning fra Thomas Valkvæ-Olsen. Det førte til en ny Frisk-offensiv, og fire minutter før slutt reduserte Valkvæ-Olsen i undertall til 5-3 med et knallhardt skudd opp i krysset.

Men ligaens poengkonge, Mika Partanen, knuste det lille håpet Frisk evt hadde få sekunder senere. Kalle Ekelund sendte en puck mot mål fra blålinjen, og på returen kriget Mika Partanen inn Vålerengas sjette mål for kvelden. Frisk reduserte enda en gang, men Vålerenga vant til slutt 6-4.

Med dagens seier leder fortsatt Vålerenga tabellen med to poeng ned til Storhamar, etter de første 17 spilte rundene. Allerede tirsdag er det ny storkamp, da Vålerenga reiser til Stavanger for å revansjere ett av sesongens få poengtap så langt da det ble tap i sudden death mot Oilers tidligere i sesongen.

[ Kapteinen satte tonen da VIF fikk revansj: – Smaker veldig godt ]

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 19

Vålerenga – Frisk Asker 6-4 (1-0, 3-1, 2-3)

Jordal Amfi, 3794 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (8.12) Tommi Taimi (Rokseth, Nielsen)

2. periode: 2-0 (24.34) Pontus Finstad (Johansen, Taimi) 2-1 (25.43) Thomas Fladeby (Gustafsson), 3-1 (31.18) Martin Røymark (Thoresen, Bengtsson), 4-1 (36.17) Mika Partanen (Olsen, Olimb)

3. periode: 5-1 (41.30) Alex Dostie (Karterud, Koch), 5-2 (50.33) Tobias Lindström (Olsen, Haga), 5-3 (56.55) Thomas Valkvæ-Olsen (Lindström), 6-3 (57.15) Mika Partanen (Ekelund, Olsen), 6-4 (58.39) Christian Bye (Christiansen)

Skudd: 42-30 (12-10, 17-9, 13-11)

Utvisninger: Vålerenga 2x2 min, 1x 20 min. Frisk Asker 7x2 min, 1x5 min, 1x 20 min.

Dommerpar: Christian Bo Persson & Per Gustav Solem

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Alex Dostie, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Gabriel Koch, Stian Solberg, Pontus Finstad, Jørgen Karterud, Sebastian Johansen

4. rekke: Didrik Nøkleby Svendsen, Linus Rosdahl, Sander Thoresen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland

---