Nielsen med sitt første mål da VIF fortsatte seiersrekka i Dosie-debut

Seieren var VIFs niende på rad i eliteserien. Den tok Oslo-klubben opp på 45 poeng, mens toer Storhamar har 43.

Martin Røymark scoret to av Vålerengas mål i Halden. Andrew Nielsen, Christopher Bengtsson, Pontus Finstad, Thomas Olsen og Mika Partanen sto for de øvrige.

Nielsen scoret med det sitt første mål for klubbens, mens klubbens andre nykommer Alex Dostie noterte seg for to målgivende pasninger i sin VIF-debut.

Hittil i sesongen har ingen en bedre offensiv enn de blåkledde. VIF-laget har pøst inn 77 mål på 17 kamper, og det er ti flere enn Storhamar.

Sistnevnte måtte nøye seg med 4-3 over Frisk Asker etter forlengning. Dermed forsvant det ett poeng klubben gjerne skulle hatt i tetstriden. Frisk ledet to ganger i løpet av borteoppgjøret.

Jacob Berglund ble Storhamars overtidshelt.

Stavanger Oilers slo til med 7-2 hjemme mot Lørenskog. Tittelholderen har ikke greid å rade opp en seiersrekke den siste tiden og er sju poeng bak tabelltoppen. Rogalendingene har én kamp mindre spilt enn Vålerenga

Det endte 3-2 til Ringerike over Lillehammer torsdag. Avgjørelsen falt etter forlengning.

