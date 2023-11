Zuccarello scoret mot sin gamle klubb, men tapte

Det ble ikke noe hyggelig gjensyn for Mats Zuccarello da hans gamle klubb Dallas Stars gjestet Minnesota Wilds i kampen søndag. Riktignok scoret nordmannen mot klubben han spilte for i 2019, men da sluttsignalet gikk hadde gjestene feid hjemmelaget av isen, og de vant hele 8-3.

Gjestenes Jason Robertson og Wyatt Johnston satte begge to pucker i nettet og en assist hver i storseieren i Saint Paul, Minnesota.

Minnesota Wild kom skjevt ut fra start i møtet med Dallas Stars. Gjestene ledet med to mål før ti minutter var spilt og 3-2 etter første periode.

Takk for sist

I midtperioden scoret Dallas ytterligere to mål før Zuccarello fikk sagt takk for sist til sin gamle klubb. I overtall sendte nordmannen av gårde et skudd fra distanse, og pucken klistret seg i krysset bak gjestens keeper.

Da sto det 5-3, som også holdt seg ut perioden.

I tredje periode satte Jason Robertson inn gjestens sjette og sjuende scoring før Wyatt Johnston fastsatte sluttresultatet til 8-3.

Stockholm neste for Zuccarello

Med 8-3 tok Dallas Stars sin tredje strake seier, mens Minnesota kunne bokføre sitt tredje strake tap.

I tillegg til Zuccarello scoret også Brandon Duhaime og Vinni Lettieri for vertene. For Dallas Stars scoret også Joe Pavelski, Radek Faksa, Matt Duchene og Jevgenij Dadonov, i tillegg til Robertson og Wyatt Johnston.

Zuccarello fikk 15 minutter og 42 sekunder på isen.

For Minnesota Wild var dette siste kamp før laget reiser til Stockholm, hvor de skal spille kamper mot Ottawa Senators og Toronto Maple Leafs.