Zuccarello og Wild tapte i New York

Zucarello klarte ikke å utmerke seg på sin gamle hjemmebane. Rangers var for sterke og vant komfortabelt 4-1.

Nordmannen endte med null målpoeng i tapet. Wild slo Rangers 5-4 på straffeslag i helga, men New York-laget fikk revansje torsdag.

Vincent Trocheck ga Rangers ledelsen i første periode, før Brandon Duhaime utlignet i midtperioden. Zucarello fikk lite spilletid i de to første periodene, men var mer på isen i den tredje.

Da rykket imidlertid Rangers ifra. Først ordnet Alexis Lafrenière 2-1 på en kontring, før Blake Wheeler la på til 3-1. Wild tok ut keeperen i jakten på et comeback, men da kunne i stedet Artemi Panarin sette pucken i åpent mål fra midtsonen.

Neste kamp for Wild er allerede fredag, borte mot Buffalo Sabres. Et nytt tap der vil gjøre at Wild virkelig er i bunnstriden i NHLs Western Conference.

---

FAKTA

NHL menn torsdag:

Boston Bruins – New York Islanders 5-2 (1-1, 1-0, 3-1), Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 2-3 e.f. (0-1, 1-0, 1-1, 1-0), New York Rangers – Minnesota Wild 4-1 (1-0, 0-1, 3-0), Ottawa Senators – Vancouver Canucks 2-5 (1-2, 1-1, 0-2), Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 3-5 (2-4, 0-1, 1-0), Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 2-5 (2-1, 0-2, 0-2), St. Louis Blues – Arizona Coyotes 2-1 (1-1, 1-0, 0-0), Winnipeg Jets – Nashville Predators 6-3 (1-1, 3-1, 2-1), Colorado Avalanche – Seattle Kraken 3-4 (0-1, 2-2, 1-1).

---