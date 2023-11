Storhamar styrer mot nytt millionunderskudd

Ifølge avisen kan klubben ende opp med rundt fem millioner kroner i minus, omtrent det samme som i 2022.

– Utfordringen til styret er at 95 prosent av kostnadene allerede var forpliktet før vi fikk en reell oversikt over fjorårets underskudd og den totale kostnadsbasen. Vi har heldigvis vært i en situasjon der CC Gruppen har forpliktet seg til en langsiktig avtale som gjør at vi kan finansiere fjorårets og årets underskudd, sier styreleder Njål Berge i Storhamar.

Klubben skal ifølge h-a.no også skylde Hamar Olympiske Anlegg (HOA) halleie for hele sesongen. HOA drifter de to ishallene i Hamar.

