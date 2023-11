Sveriges ishockeyforbund skjerper sikkerheten – skal ikke bruke landslagsklær på reise

I en uttalelse sier forbundets sikkerhetssjef Abbe Törsleff at de har gått ut med en melding til alle landslagene, både på senior- og aldersbestemt nivå.

– Til og fra land skal vi ikke bruke offisielle landslagsklær, og det gjelder alle våre lag. I bussen og på hotellene kan vi imidlertid bruke det, sier Törsleff.

Sverige kvinnelandslag spiller denne uken tre kamper i Sveits, mens U17-landslaget er på plass i Canada. Det svenske håndballandslaget har tidligere innført samme regler som ishockeyforbundet nå gjør.

– Vi skal ikke reise med noe som kan knyttes til at et landslag fra Sverige er på besøk. Vi har tett dialog med politiet, og vi kommer til å øke tilstedeværelsen av sikkerhetsfunksjoner i forbindelse med at landslagene skal ut på tur, legger sikkerhetssjefen til.

16. oktober ble to svenske fotballsupportere skutt og drept i den belgiske hovedstaden Brussel.