Dostie gleder seg til å utforske Oslo: – Får sikkert litt hjelp av gutta

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerengas andre nykommer Alex Dostie ankom Oslo samme dag som laget slo Comet 8-2 og tok over tabelltoppen. Kanadieren har nå gjennomført to treninger med laget, som nå tar en liten pause over helgen før det braker løs igjen neste uke. Det tror Dostie blir fint.

– Det blir godt å komme seg på isen, men samtidig blir det også fint med noen fridager slik at jeg kan finne meg til rette og bli litt kjent med gutta før kampene starter på igjen. Akkurat nå bor jeg på et hotell, men jeg har hørt jeg skal få en bolig i nærheten av Jordal snart, og at alle andre importene også bor rundt Jordal. Så jeg og Andrew kommer nok ikke til å bo så langt fra hverandre, som gjør at vi kan få utforsket litt av Oslo sammen den kommende uka, forteller Alex Dostie til Dagsavisen.

Sjalu på Nielsens hjemmedebut

Dostie kjenner godt til den norske ligaen og Jordal Amfi fra sesongen i Stjernen, men er ikke så godt kjent i Oslo. Det håper han å få gjort noe med i den korte pausen nå i helgen.

– Det var alltid spesielt å komme til Jordal med Stjernen, da det er den beste arenaen å spille i. Nå får jeg sett den på en litt annen måte, i tillegg til at jeg må lære meg å komme meg rundt i byen med t-banen og annen offentlig transport. Jeg er sikker på at gutta på laget kommer til å hjelpe meg med å bli kjent med Oslo, også får vi ta det fra der, sier kanadieren.

Der Andrew Nielsen fikk sin hjemmedebut foran et fullsatt Jordal Amfi mot Storhamar, så Dostie den på tv fra Canada. Han innrømmer da Dagsavisen snakker med han i en av pausene i Comet-kampen at han var litt sjalu på den opplevelsen.

– Det så helt magisk ut på TV, så jeg kan ikke engang forestille meg hvordan det var å være her. Når det er ditt første møte med dine egne fans er det noe helt spesielt, så jeg gleder meg bare til å komme i gang og håper at vi skal få flere sånne kamper i løpet av sesongen. Det er nok mye kulere å oppleve det live enn å se det på TV forteller Dostie og smiler.

Andrew Nielsen sammen med Tobias Breivold etter seieren over Storhamar (Oskar Wikestad)

Ikke spilt på snart ni måneder

Etter sesongen i Stjernen, som ble avbrutt tidlig grunnet en skade i skulderen, har han blitt operert og vært hjemme i Canada. Det betyr at 26-åringen ikke har spilt kamp siden 23 februar, da Stjernen møtte Grüner og Dostie fikk med seg et mål i overtall og en målgivende i 10-1-seieren i Grünerhallen.

– Jeg gleder meg veldig til å spille kamper igjen. Det var en lang prosess for å bli klar igjen etter skulderskaden, men nå er jeg hundre prosent friskmeldt og har trent med kontakt for fullt med mitt juniorlag hjemme. Så alt er bra med skulderen og jeg er klar for å komme meg på is igjen, sier Dostie og fortsetter:

– Når du ikke har spilt på nesten ni måneder, er det klart at det vil bli litt spesielt å ta på seg drakta og skøyte seg ut på isen igjen. Og når det i tillegg er debuten for din nye klubb, blir det litt ekstra spesielt. Jeg har som sagt spilt kamper med juniorlaget, men ingenting kan måle seg med å spille ekte kamper. Det kan være litt rust, men det er ikke sånn at jeg er spesielt nervøs for at jeg har mistet alle kvalitetene mine, så jeg skal bare komme meg på isen, gi det jeg har også tipper jeg det kommer til å gå helt fint.

Ser på seg selv som playmaker

Med hans 63 målpoeng forrige sesong for Stjernen, der han leverte 48 målgivende som var flest av alle i ligaen, er det klart at det også i Vålerenga er forventninger om at Dostie skal være en ledende offensiv spiller.

– Det er jo veldig hyggelig å høre at du er ønsket, men det gir jo også et press på meg for å levere og innfri de ønskene de har. Så langt denne sesongen har vi sett at laget er mer enn bra nok til å vinne også uten meg, så forhåpentligvis vil jeg bare gjøre laget bedre. Det kan ta litt tid å finne ut av det med nye lagkamerater, men så fort jeg får satt meg inn i systemet og blitt kjent med gutta, skal det gå fint, tror poengplukkeren.

Han ser på seg selv mer som en playmaker enn en ren målscorer, men går ikke av veien for å putte et mål eller ti heller.

– Jeg er nok en som liker mer å sette opp andre enn å score selv, men det viktigste for meg er å skape noe offensivt de gangene jeg får pucken. Om det er sjanser og målgivende til andre eller scoringer er ikke så nøye for meg, så lenge jeg bidrar til at laget fortsetter å score mye mål og vinner, sier Dostie.

Har kommet til VIF for å vinne

Han var som sagt på plass da Vålerenga tok sesongens niende strake hjemmeseier og overtok tabelltoppen. Dostie har blitt imponert over det han har sett av sine nye lagkamerater så langt.

– Vi har en rekke strålende spillere i Vålerenga, og mange spillere som kan produsere mål og målsjanser. Jeg vet ikke hvilken rekke jeg skal inn i enda, og det kommer sikkert til å bli litt eksperimentering rundt det, men siden vi har så mange gode spillere her er jeg ikke bekymret for om jeg passer inn eller ikke, sier han og fortsetter:

– Når du har så mange gode spillere som det Vålerenga har, vil det alltid løse seg. Jeg visste at laget var bra før de spurte meg, og jeg håper selvsagt at jeg bare kan gjøre laget enda bedre når jeg finner min plass. Alle har det samme målet, og det er å vinne trofeer med VIF, og det mener jeg vi har alle forutsetninger for å få til med dette laget denne sesongen, forteller Dostie.

Etter at par dager med jetlag, skal 26-åringen nå finne seg litt mer til rette i sin nye hjemby.

– Jo raskere du kommer inn i en rutine med trening på morgenen, fyller dagene med noe og så kommer deg til sengs til en fornuftig tid desto raskere kommer du deg i kampform. Hvis du bare er hjemme og ikke gjør noe, og er oppe på kveldene og ikke sover kan det ta litt mer tid. Den rutinen trenger ikke ta så lang tid, og selv om du må kjempe med litt trøtthet i starten, går det fint, sier en litt trøtt og sliten Alex Dostie som nå er klar for å ta Oslo med storm.

