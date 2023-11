Zuccarello og Wild med seier mot New York Islanders

Gjestene fra Minnesota fikk en drømmeåpning da Joel Eriksson Ek satte pucken i nettet etter kun 19 sekunder.

Islanders kom imidlertid raskt tilbake. Da det var spilt ni minutter, utlignet Noah Dobson for hjemmelaget, som etter dette styrte spillet resten av perioden.

Zuccarello måtte mot slutten av perioden ta en time-out i utvisningsboksen etter å ha krysstaklet Scott Mayfield, men Islanders klarte ikke å utnytte overtallet.

Avgjørende pasning

Den andre perioden var av det jevnere slaget. Hjemmelaget tok ledelsen etter en fin finte av Oliver Wahlström, før gjestene fra Minnesota utlignet ved Vinni Lettieri knappe fire minutter senere.

Midtveis i den tredje perioden var det klart for at Zuccarello kunne tre fram. I overtall sendte nordmannen pucken tvers over sonen til Kirill Kaprizov, som satte pucken i nettet.

Kort tid etterpå scoret Eriksson Ek sitt andre mål for kvelden.

Islanders kom aldri tilbake i kampen, og Wild vant dermed 4–2 på borteisen i UBS Arena.

Zuccarello fikk totalt 16 minutter og 32 sekunder på isen.

Gamleklubben og Europa venter

Natt til fredag spiller Wild ny kamp i New York. Da er det Zuccarellos gamleklubb New York Rangers som står på motsatt side av isen i Madison Square Garden.

Neste helg reiser laget til Stockholm hvor de skal spille kamper mot Ottawa Senators og Toronto Maple Leafs.

(©NTB)