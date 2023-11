Nøkleby Svendsen fikk matchstraff i skadecomebacket: – Har vært en lang vei tilbake

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Sesongen så langt har ikke gått på skinner for Didrik Nøkleby Svendsen. Først pådro han seg en hjernerystelse på en av de første treningsøktene, før han brakk ankelen i en treningskamp. Når han nå endelig er tilbake, er det spillepause til 16. november.

– Jeg har slitt med en del skader i år, og hatt en heller uheldig start på sesongen. Når du brekker ankelen er det 6-7 uker på sidelinja uansett, så veien tilbake har vært lang. Gutta har backet meg, mens jeg satte delmål for meg selv i opptreningen og etter å ha trent bra både på og utenfor isen er jeg endelig tilbake. Det føles veldig deilig, forteller Nøkleby Svendsen til Dagsavisen.

Uenig i utvisningen

Han fikk noen kamper for Grüner i 1. divisjon, før han gjorde comeback i helgens seier over Storhamar. 28-åringen innrømmer imidlertid at det var kjipt å ryke på en tidlig matchstraff i kampen mot Comet, da det er ingenting han heller vil enn å spille kamper akkurat nå.

– Når du akkurat er tilbake fra skade, og ikke har fått spilt så mange kamper, er det jo litt ekstra kjedelig å få den matchstraffen og ikke kunne bidra i denne kampen heller. Men sola står opp i morra og, så det er bare å gå hjem og legge seg og komme seg på jobb igjen de dagene vi har igjen før pausen, sier han.

Mot Comet fikk han nemlig matchstraff allerede etter fire minutters spill. Situasjonen skjedde etter at han dyttet til gjestenes Alex Thomas, etter at Comet-spilleren prøvde å grave inn en puck som VIF-keeper Tobias Breivold hadde kontroll på. Thomas gikk i bakken med hodet først inn i vantet, og dommerne sendte Nøkleby Svendsen i dusjen etter en sjekk på video.

– Det ble en kort kamp. Det er alltid kjedelig når det blir sånn, men en må bare se fremover til de kommende kampene. Jeg har sett situasjonen selv på video, og synes avgjørelsen er streng. Jeg føler ikke jeg tar i så mye da jeg dytter han i brystet, så jeg skjønner ikke helt avgjørelsen. Men jeg håper alt går bra med Comet-spilleren, og må bare ta den straffen jeg får, forteller Nøkleby Svendsen.

Skulle gjerne spilt videre

Trener Fredrik Andersson ville etter kampen ikke kritisere løperen sin for mye.

– Jeg synes utvisningen er tøff, og hvis du spør meg er den også feilaktig gitt. Didrik forsvarer vår målvakt, så jeg vil gjerne forsvare Didrik etter den avgjørelsen her. Jeg kan skjønne om han hadde fått to + to minutter, men en matchstraff synes jeg var veldig strengt idømt, sier Andersson til Dagsavisen.

Fredrik Andersson mener matchstraffen som Didrik Nøkleby Svendsen pådro seg etter kun fire minutter i kampen mot Comet var feil. (Oskar Wikestad)

VIF-treneren synes det blir bra med en liten pause for han og laget nå, selv om Nøkleby Svendsen gjerne kunne spilt kamp både i dag og i morra, etter å ha spilt færre kamper enn han ønsket så langt.

– Jeg skulle gjerne ønsket at vi ikke gikk inn i den pausen nå, men det er sånn det er. Nå får vi et lite avbrekk, der vi får trent godt, samlet litt krefter også er det på an igjen neste torsdag. Jeg har i hvert fall ingen unnskyldninger for ikke å være klar til den kampen, så nå blir det å koble litt av også kliner vi til igjen, forteller Nøkleby Svendsen.

– Større trygghet i spillet

Etter Nøkleby Svendsens utvisning, vant Vålerenga meget komfortabel med hele 8-2 over Comet. Seieren gjorde også at laget tok over tabelltoppen, og løperen som har sett mye av sesongen så langt fra tribunen mener laget ser veldig spennende ut.

– Jeg føler vi har noe veldig bra på gang nå, der alle drar i samme retning og vi har skapt en god treningshverdag. Vi er absolutt inne på et godt spor, men samtidig er det også veldig tidlig i sesongen og mange kamper igjen. Det er i slutten av mars og starten på april det gjelder, så vi må møte opp på jobb hver dag. Det er mange lag som vil og kan vinne, men jeg håper og tror vi kan være med helt i toppen i år, forteller Nøkleby Svendsen.

Det er naturligvis også målsettingen til VIF-trener Fredrik Andersson.

– Det ser lovende ut, og med Alex (Ostie) inn som en offensiv forsterkning kan vi også få enda mer ut av overtallet. Selv om det kommer inn nye spillere må alle andre være på 100 prosent og gjøre jobben sin. Hvis alle fortsetter å levere, samtidig som vi får inn den spisskompetansen Dostie har blir vi veldig farlig offensivt, sier Andersson og fortsetter:

– Jeg tror også vi har en større trygghet i spillet vårt nå, da spillerne i større grad vet hvordan de skal spille. Vi vet hvordan vi skal ligge i forsvarsspillet, og har blitt tryggere i posisjonsspillet. Spillet uten puck gjør at vi er bedre offensivt også, siden vi vinner pucken i mer gunstige posisjoner. Det kommer av at vi forsvarer oss på rett sett i egen sone, avslutter Andersson.

