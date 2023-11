Vålerenga høvlet over Comet og inntok tabelltopp før pausen

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter fullsatt Jordal Amfi og en storseier over Storhamar på lørdag, var det litt tilbake på jorda igjen for Vålerenga i tirsdagens kamp. Motstander var Comet, foran en langt tynnere besatt ishall. Men i potten for å gjøre en like god jobb i dag som i helga, var tabelltopp for Vålerenga.

Da lagene møttes i Jordal Amfi tidligere denne sesongen hang Comet greit med på notene i nærmere en halvtimes spill, før Vålerenga suste fra og vant komfortabelt. Det var en kamp der analyseansvarlig Joachim Svendsen ristet mye på hodet, og hovedtrener Fredrik Andersson måtte heve stemmen etter en usedvanlig tam første periode.

I tirsdagens kamp kom laget ut med litt mer intensitet og tok kommandoen fra start med et par skudd og en vilje til å angripe. VIF fikk også sjansen i overtall omtrent med en gang, men klarte ikke å utnytte den sjansen. Før fem minutter var spilt fikk Alexander Thomas en stor mulighet da en VIF-spiller spilte pucken i skøyta til en lagkamerat, som gjorde at Thomas fikk sjansen alene med Breivold.

Matchstraff og VIF-scoring

Didrik Nøkleby Svendsen fikk matchstraff etter en takling på Comets Alexander Thomas tidlig i kampen. (Oskar Wikestad)

Det skuddet sendte Thomas rett i magen på Breivold, som reddet skuddet ganske enkelt. Etterpå ble det litt gruff, da Thomas prøvde å grave den inn selv om Breivold hadde kontroll på pucken. Det gjorde VIF-spillerne ganske irriterte og da spesielt Didrik Nøkleby Svendsen som dytta ned Thomas som gikk med hodet først i vantet. Det endte med matchstraff for Nøkleby Svendsen, som dermed fikk en kort kveld på jobben, og at Vålerenga fikk tre minutter i undertall etter at Thomas også fikk utvisning for slashing.

De tre minuttene ble kuttet ned til to, da Comet fikk en mann tuvist for interference. Dermed fikk begge lagene minutter hver i både overtall og undertall i starten av kampen, noe som gjorde det til en ganske ujevn kamp der det var vanskelig å komme inn i en spesiell rytme fra start de første ti minuttene.

Fire sekunder før vi rundet ti spilte minutter kom kampens første mål, og det var Vålrrenga som utnyttet ett av de mange powerplayene i åpningsminuttene. Målet kom etter et vedvarende trykk i overtall, før Mika Partanen fikk avgårde et skudd. Det ble reddet av Comets Carl Axel Ljung, men returen kunne Mathis Olimb nokså enkelt skli frem og putte i mål.

Byrkjedals første for sesongen

Vålerenga gikk nesten rett i angrep og scoret igjen drøye halvannet minutt senere. Tommi Taimi vant en duell ved vantet ute ved Comets droppsone, og sendte den tilbake til Daniel Rokseth. Han skjøt fra litt innenfor blålinjen og det skuddet ble styrt i mål av Benjamin Byrkjedal til hans første mål for sesongen.

Vålerenga fikk noen enorme muligheter til å øke ledelsen helt i sluttsekundene av den første perioden, men gikk inn i den første pausen med en 2-0-ledelse etter en nokså komfortabel periode der Vålerenga var det beste laget. Selv etter en litt vanskelig start, med mange utvisninger begge veier og en matchstraff på Didrik Nøkleby Svendsen.

Midtperioden startet med et kraftig Vålerenga-press, og Linus Rosdahl fintet ut både keeper og alle andre spillere på isen, men uheldigvis for han og VIF satte han skuddet like utenfor. Etter noen utvisningsminutter her og der, koblet VIF på ny grepet og skapte flere store sjanser. Blant annet var Andrew Nielsen nære på å få sitt første mål i Vålerenga-drakta.

Tre kjappe og vekk med Comet

3-0-målet skulle komme ikke så lenge etterpå, og det må kunne karakteriseres som et solomål av Vålerengas beste poengplukker så langt i sesongen. Mika Partanen plukket opp pucken på vei ut av egen sone, dro seg gjennom midtsonen og ned langs vantet inn i Comets sone før han brøt seg inn foran en Comet-spiller og kom alene med keeper. Der gjorde han kort prosess og smekket pucken i mål.

Mika Partanen fullfører sitt soloraid med å måke pucken opp i krysset (Oskar Wikestad)

Det samme gjorde Kalle Ekelund åtte minutter før midtperiodens slutt, da han fikk en fin pass langs blålinjen av lagkompis Andrew Nielsen. Ekelund skled litt inn mot mål, før han dundret til og smalt pucken i nettmaskene. 4-0-målet kom i en periode der VIF hadde full kontroll og skapte sjanse på sjanse.

To-tre minutter senere fikk Vålerenga en ny sjanse i overtall, og det resulterte i nok en scoring. Denne gang var det Thomas Olsen som fikk æren av å sette pucken i mål etter at han plukket opp en retur på et skudd fra Mika Partanen. Olsen tok pucken med rundt keeper og satte den i åpent bur.

Målshowet fortsatte for Vålerenga

Så lenge Comet fortsatte å ta dumme utvisninger, og jakte på de 25 utvisningsminuttene Nøkleby Svendsen pådro seg i starten av kampen, fortsatte Vålerenga å score mål i overtall. To minutter før slutten av midtperioden var det Tommi Taimi som dro inn et slagskudd etter godt overtallsspill.

Minuttet før slutt kom Christian Torrisen og Mika Partanen alene mot Comets keeper. Torrisen dro med seg Carl Ljung over på den ene siden og sendte pucken over til Partanen, men på det helt åpne målet klarte han å sette pucken utenfor. Det betød likevel lite, i en periode VIF scoret hele fire ganger.

Det tok fem minutter før den tredje periodens første scoring kom, og det var nok en gang av den nokså enkle sorten. Strålende forarbeid av Magnus Brekke Henriksen som kom seg inn i målgården til Comet, før han sendte pasningen på tvers til Thomas Olsen som på bakerste stolpe enkelt kunne putte pucken i mål.

Olsen fikk sitt hat trick

Det eneste lille skåret i gleden kom nok da Comet scoret ikke så lenge etterpå. Gjestenes Pelle Hedlund vant en duell ved vantet bak mål, og fikk slått den ut til Herman Kopperud som fikk stå helt alene foran mål. Den sjansen lot han ikke gå fra seg, og dermed ble det redusering til 7-1.

Thomas Olsen fullførte sitt hat trick, da han styrte inn et skudd fra Andrew Nielsen med ni minutter igjen av kampen. Den lille spenningen som gjensto i kampen på dette tidspunktet, var vel om det skulle bli tosifret eller ikke. Vålerenga avsluttet kampen med to undertall, slik at det endte 8-1 på Jordal.

Med seieren går Vålerenga forbi Storhamar og inntar tabelltoppen etter 15 spilte kamper. Nå venter det en liten landslagspause for spillerne, og siden landslaget jo er nedlagt fram til nyttår blir det også hvile for alle VIF-gutta før der er på isen igjen mot Comet 16. november.

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 27

Vålerenga – Comet 8-2 (2-0, 4-0, 2-1)

Jordal Amfi, 1544 tilskuere

Mål:

1.periode: 1-0 (9.56) Mathis Olimb (Partanen, Bengtsson). 2-0 (11.14) Kåre Benjamin Byrkjeland (Rokseth, Taimi).

2. periode: 3-0 (27.49) Mika Partanen (Taimi, Johansen), 4-0 (31.51) Kalle Ekelund (Nielsen, Partanen), 5-0 (33.20) Thomas Olsen (Partanen, Olimb), 6-0 (37.29) Tommi Tami (Solberg, Karterud)

3. periode: 7-0 (45.38) Thomas Olsen (Henriksen, Finstad), 7-1 (46.39) Henrik Kopperud (Hedlund), 8-1 (50.49) Thomas Olsen (Nielsen, Olimb), 8-2 (

Skudd: 45-22 (14-10, 20-4, 11-8)

Utvisninger: Vålerenga 1x 5 min, 1x 20min, 3x2 min. Comet 7x2 min.

Dommere: Marcus Vardeberg Wannerstedt & Petter Bjerkan Bakken

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Jørgen Karterud, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Pontus Finstad, Christian Torrisen, Sebastian Johansen

4. rekke: Gabriel Koch, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland, Didrik Nøkleby Svendsen

