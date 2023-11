Hat trick-helten koser seg på toppen med VIF: – Kan ikke få det bedre

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Med seier over Comet ville Vålerenga ta over tabelltoppen før den kommende landslagspausen, og i tirsdagens oppgjør var det aldri noen tvil. Vålerenga var best fra start til mål, gjennomførte en dønn profesjonell forestilling og fikk med seg de nødvendige poengene.

– I dag synes jeg guttene gjorde en veldig god og profesjonell innsats. De var på fra start, og viste at de var klare for den utfordringen det var å stille om mentalt fra Storhamar-kampen. Det er ikke bare bare å gå ut på isen og vinne, så jeg er veldig fornøyd med hvordan vi gjennomfører i dag, sier VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga hockey

Profesjonell gjennomføring

Mot Storhamar var det fullsatt på Jordal, og også fullsatt på pressetribunen. Mot Comet tirsdag var Dagsavisen alene på pressetribunen, sammen med litt i underkant av 1500 tilskuere. Hat trick-helt Thomas Olsen innrømmer at det gjør noe med inngangen til kamp.

– Det er lettere å tenne til når det er fullstappa på Jordal. Det er ikke noe å legge skjul på, men samtidig er kampene mot Comet like mye verdt. Hadde vi tapt i dag ville Storhamar-seieren vært bortkasta, så det gjelder å være profesjonelle hver eneste dag, sier Olsen.

I lagenes første oppgjør denne sesongen holdt Comet følge i nesten 30 minutter, men tirsdag var det en helt annen innstilling fra Vålerenga. Mathis Olimb ga Vålerenga ledelsen, før Benjamin Byrkjeland økte til 2-0 på halvannet minutt i den første perioden. Etter det var det aldri noe snakk om hvor seieren gikk.

– Vi har slitt med starten i år, og det har vært et problem for oss lenge. Derfor har vi også snakket vedlig mye om det, og i dag synes jeg vi løser det bra. Det kan være forskjell på seier og tap, hvis vi starter dårlig og Comet tar ledelsen, så det er godt å se at vi klarer å gå utpå isen og vise hvor gode vi er, sier Olsen.

Hockeysnakkis 107: Ny VIF-spiller, toppkamper og Sander Thoresens beste russelåter Vålerenga har fått på plass sin nye spiller Andrew Nielsen. Han møter du, mens Sander Thoresen deler sine beste musikktips som han hører på en kampdag.

[ Vålerenga høvlet over Comet og inntok tabelltopp før pausen ]

– Må være ydmyke

Det var stort sett også det eneste trener Fredrik Andersson snakket om før kamp.

– Vi vet at vi kvalitetsmessig er bedre enn Comet, så det viktigste for oss inn mot denne kampen var det mentale. Så det er bare det vi har jobbet med før denne kampen, og trykket på de nødvendige knappene for at spillerne skal gjøre den jobben som trengs. Vi må gå på skøyter, vi må ta nærkampene og vi må kjøre hardt på for å slå også motstandere som Comet, forteller svensken.

Det resulterte i en 8-2-seier til slutt, der fire av målene kom i midtperioden av Ekelund, Partanen, Olsen og Taimi. I den siste perioden satte Thomas Olsen to mål til for sitt andre hat trick for sesongen, mens det også kom tre nye mål i overtall.

– Det er veldig gøy å spille i Vålerenga om dagen. Vi scorer mange mål, vinner kamper og nå leder vi også tabellen. Det kan ikke bli bedre enn det, sier Olsen og fortsetter:

– Samtidig er det veldig tidlig enda, og det er mye som både kan skje og som kommer til å skje. Vi må fortsatt være ydmyke, og være klar over hvorfor vi er der vi er. Vi har gjort det bra så langt, men det er en lang vei igjen å gå, forteller Olsen.

Fredrik Andersson var fornøyd med lagets profesjonelle gjennomføring mot Comet, og gleder seg over å ta pause på toppen av tabellen. (Oskar Wikestad)

[ VIF henter spilleren som hadde flest målgivende i fjor: – Var vårt største ønske ]

«Underbart» å lede

Både Olsen og Andersson gleder seg naturligvis over å toppe tabellen etter 15 spilte kamper.

– Det føles jo «underbart» å være på topp. Det er dette vi strever etter hver eneste dag, og vi har vært tydelige på at vi ønsker å være med helt i toppen for å kjempe om seriegullet. Vi har lagt gode forutsetninger for at det kan skje, men vi må fortsette å jobbe hardt, være profesjonelle i treningsarbeidet og hver eneste kamp og fortsette å utvikle spillet. Klarer vi det, har vi vist at vi har en tropp som kan nå langt, forteller Andersson og fortsetter:

– Det ser lovende ut, og med Alex (Ostie) inn som en offensiv forsterkning kan vi også få enda mer ut av overtallet. Selv om det kommer inn nye spillere må alle andre være på 100 prosent og gjøre jobben sin. Hvis alle fortsetter å levere, samtidig som vi får inn den spisskompetansen Dostie har blir vi veldig farlig offensivt, sier Andersson.

Vålerenga skal nå trene onsdag og torsdag, før de tar fri over helgen. Deretter begynner de å trene på igjen før neste kamp mot Comet, den 16. november.

– Jeg kommer til å være her og jobbe med hvordan vi skal få det beste ut av den stallen vi har på best mulig måte. Så det blir ikke så mange fridagene på meg, men jeg har i hvert fall tenkt meg på Intility på søndag for å støtte Vålerenga mot Stabæk, avslutter Andersson.

[ Nielsen fikk bakoversveis av hjemmedebuten: – Noe jeg ikke har opplevd før ]

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 27

Vålerenga – Comet 8-2 (2-0, 4-0, 2-1)

Jordal Amfi, 1544 tilskuere

Mål:

1.periode: 1-0 (9.56) Mathis Olimb (Partanen, Bengtsson). 2-0 (11.14) Kåre Benjamin Byrkjeland (Rokseth, Taimi).

2. periode: 3-0 (27.49) Mika Partanen (Taimi, Johansen), 4-0 (31.51) Kalle Ekelund (Nielsen, Partanen), 5-0 (33.20) Thomas Olsen (Partanen, Olimb), 6-0 (37.29) Tommi Tami (Solberg, Karterud)

3. periode: 7-0 (45.38) Thomas Olsen (Henriksen, Finstad), 7-1 (46.39) Henrik Kopperud (Hedlund), 8-1 (50.49) Thomas Olsen (Nielsen, Olimb), 8-2 (

Skudd: 45-22 (14-10, 20-4, 11-8)

Utvisninger: Vålerenga 1x 5 min, 1x 20min, 3x2 min. Comet 7x2 min.

Dommere: Marcus Vardeberg Wannerstedt & Petter Bjerkan Bakken

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Jørgen Karterud, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Pontus Finstad, Christian Torrisen, Sebastian Johansen

4. rekke: Gabriel Koch, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland, Didrik Nøkleby Svendsen

---