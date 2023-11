VIF henter spilleren som hadde flest målgivende i fjor: – Var vårt største ønske

Alex Dostie er Vålerengas nyeste signering, og spilte sist i Stjernen forrige sesong. Der noterte han seg for 48 målgivende pasninger på 42 kamper, som ifølge Eliteprospects var flest av samtlige i det som da het Fjordkraftligaen.

– Signeringen av Alex har vært i planene fra sesongstart, og var vårt største ønske. Vi har hatt en god dialog over flere måneder, så det å få denne signeringen på plass er vi veldig fornøyde med, sier Anders Myrvold til Dagsavisen.

– Ledende spiller i ligaen

Både Myrvold og trener Fredrik Andersson har forventninger om at 26-åringen kan være en ledende offensiv spiller. Ikke bare for Vålerenga, men også i ligaen.

– Han tilfører oss mye offensiv kvalitet. Dostie kommer hit for å være den skinnende stjernen, en som kan skape flere målsjanser og være en ledende spiller i overtallet for oss. Vi skal bli enda giftigere i vårt offensive spill med han på plass. Selvsagt må han også jobbe over hele banen for at det her skal bli bra, men han har kvalitetene til å bli en av ligaens beste spillere, sier Andersson til Dagsavisen.

Dostie ble draftet av Anaheim Ducks i NHL-draften tilbake i 2016, men i likhet med Andrew Nielsen fikk heller ikke Dostie kamper i NHL. Det har likevel blitt rikelig med spilletid og poeng i AHL, før turen da altså gikk til Stjernen forrige sesong.

– Jeg vet fra i fjor at Vålerenga er et veldig bra lag. De er fysisk harde og vanskelige å spille mot, og denne sesongen har de også en veldig god sjanse til å vinne. Det var noe som lokket meg da jeg begynte å snakke med dem i sommer. På den tiden var jeg skadet, så det var ikke mulig for meg å være med fra starten av sesongen, men jeg har holdt kontakten med Anders Myrvold og klubben hele tiden, sier Dostie til Dagsavisen.

Øker sjansene for gull

Vålerenga har startet sesongen veldig sterkt, og slo sist Storhamar ganske overbevisende hjemme på Jordal. Det betyr at laget kan ta over tabelltoppen når Comet kommer på besøk tirsdag, og med Dostie på plass blir det en enda bedre konkurransesituasjon offensivt for Andersson og trenerteamet.

– Med Alex på plass øker naturligvis sjansene for at vi skal være med helt der oppe og kjempe om gull både i ligaen, men også NM-gullet mot slutten av sesongen. Det er jo derfor vi er her, og denne signeringen vil jo også gi større konkurranse om plassene. Det kan jo gjøre enkelte litt usikre på hvor mye spilletid de vil få, men det er opp til oss som ledere å håndtere det slik at vi får det beste ut av alle, forteller trener Fredrik Andersson.

Dostie er på plass i Oslo tirsdag, og er ventelig klar for sin VIF-debut borte mot Comet 16. november. Før det venter altså tirsdagens oppgjør hjemme mot nettopp Comet. Der droppes pucken for den siste kampen før en halvannen ukes pause klokken 18.30

