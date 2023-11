Zuccarello sentral da Minnesota Wild sikret 5-4-seier over NY Rangers

Zuccarello ordnet ett mål, en assist og fikk nesten 18 minutter på isen i hjemmeoppgjøret mot sin tidligere arbeidsgiver Rangers.

Ryan Hartman, Joel Eriksson Ek og Marco Rossi scoret også i ordinær tid for Wild da laget brøt en rekke på fire tap med denne seieren.

Marc-Andre Fleury stoppet 13 av de 14 skuddene han møtte etter å ha erstattet Filip Gustavsson i første periode. Gustavsson slapp inn tre mål på fire skudd i løpet av de første 6.53 da Minnesota lå under 0-3.

I de to siste periodene dominerte Minnesota Wild som hadde 26-12 i skudd mot New York Rangers. Hartman satte inn sitt første mål for Wild 5.57 inn i den andre perioden – hans sjuende mål for sesongen. Han har scoret seks mål på de siste seks kampene.

Eriksson Ek satte inn sitt sjette for året 29 sekunder senere og sørget for at Wild lå under med bare ett mål.

Mindre enn to minutter ut i tredje periode holdt Minnesota-backen Jonas Brodin pucken i sonen langs muren og sendte et skudd på mål. Zuccarello sto klar og utlignet.

Rossi sto for Wilds siste mål i kampen fire minutter senere og sendte Wild i ledelsen, men Kreider kontret med sitt sjuende for sesongen og utlignet igjen etter 6.40.