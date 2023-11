Vålerenga slo tilbake og gikk seirende ut av toppduellen mot Storhamar

Vålerenga har levert en sesongåpning som er blant de beste i manns minne, og står med kun to tap. Knepent for Oilers i Stavanger, og borte mot Storhamar i lagenes første møte for sesongen. Det endte med 4-0 i en kamp der Storhamar var best stort sett fra start til mål, og det skulle revansjeres i dagens oppgjør.

Etter at han fikk debuten i seieren over Sparta i forrige kamp, var det duket for hjemmedebut for Andrew Nielsen foran et fullsatt Jordal Amfi lørdag. Vålerenga fikk kampens første overtall etter en intens åpning på kampen, og der kom Kalle Ekelund og Martin Røymark til skudd. Sistnevnte i nettveggen, men ingen uttelling for VIF.

Vålerenga hadde mye puck innledningsvis, og satte Storhamar under et visst press, men klarte ikke å utnytte puckinnehavet til å skape sjanser eller fyre av noen skudd de første ti minuttene. Helt til Thomas Olsen la inn en puck på mål som gikk forbi Storhamar-keeper Trym Gran og i stolpen og ut.

Røymark scoret på tennis

Vålerenga tok ledelsen med ni minutter igjen å spille av den første perioden, etter at en Storhamar-spiller sparket pucken via et kølleblad og opp i lufta. Martin Røymark var først til å reagere på den og fikk slått inn kampens første scoring på tennis, og etter en videosjekk på mange minutter ble målet godkjent.

Storhamar fikk løftet spillet sitt litt etter Vålerengas åpningsmål, og fem minutter før periodens slutt fikk Kenneth Pappalardo Gulbrandsen en enorm mulighet da han dro seg gjennom og kom alene med Breivold. VIFs sisteskanse gikk seirende ut av duellen, og i kampen for å gjenvinne pucken pådro Pappalardo seg en tominutter for holding.

Vålerenga har kommet seg litt også i overtall etter en fryktelig start på sesongen der, men til tross for flere scoringer i de siste kampene, ble det for puslete også i kampens andre forsøk. VIF avsluttet perioden i undertall, da Thomas Olsen fikk vertenes første tominutter, men heller ikke Storhamar fant veien til nettmaskene i overtall. Dermed endte det med 1-0 etter den første perioden.

Nullen sprakk for Breivold

Vålerenga red av også det knappe første minuttet i overtall i starten av midtperioden, i en periode der det var en del gruff fra start med sammenstøt foran begge lags keepere. Tuben Breivold fortsatte storspillet da han reddet alene med Storhamars poengkonge Peter Quenneville i åpningsminuttene av perioden.

Tobias Breivold rakk i hvert fall å bli varm i buret for Vålerenga, som måtte spille halvannet minutt i 5 mot 3 etter at både Pontus Finstad og Mathis Olimb ble utvist like etter hverandre. VIF-spillerne jobbet knallhardt, og med et fullsatt Jordal som jublet som besatt for hver klarering beholdt VIF ledelsen.

Breivold leverte flere gode redninger inn mot halvspilt periode, men etter en dobbeltsjanse for Storhamar sprakk nullen. Først var det Quenneville som fikk skuddet sitt reddet av Breivold, før Jacob Berglund fulgte opp på returen og fikk lurt inn gjestenes utligningsmål i korthjørnet.

VIF svarte mesterlig med to kjappe

Litt under ett minutt tok det før Vålerenga igjen gikk i ledelsen, da Linus Rosdahl jobbet godt nede ved vantet. Han fikk pucken over til Didrik Nøkleby Svendsen som la den på mål. Storhamar-keeper Trym Gram ga retur, og den returen smalt Pontus Finstad i mål og jublet hemningsløst mot VIF-fansen.

Halvannet minutt senere økte Vålerenga ledelsen til 3-1. Nykommer Andrew Nielsen vant pucken oppe ved blålinjen, før Mathis Olimb fikk den opp til Mika Partanen. Hans første skudd ble reddet av Gram, men da Storhamar-keeperen snudde seg etter pucken hadde allerede Olimb sendt den på backhand tilbake til Partanen. Finnen fikk dermed en grei jobb med å sende pucken i nettet.

Etter de to kjappe målene fortsatte Vålerenga å trykke på, og skapte sjanse på sjanse. Christopher Bengtsson fikk to sjanser alene med Gram i løpet av kort tid, men klarte ikke å sette noen av dem. I stedet fikk tidligere VIF-spiller Andreas Martinsen en kjempemulighet til å redusere, men satte skuddet over.

Breivold leverte varene

Etter en litt mer forsiktig start på den tredje perioden, der lagene nullet hverandre ut, satte Vålerenga opp tempoet fem minutter ut i perioden. Da kom også sjansene i den siste perioden, der VIF var nære på å øke ledelsen flere ganger de første ti minuttene.

Tuben Breivold plukket frem en fenomenal redning da Vålerenga gikk inn i de ti siste minuttene i undertall, og fikk kastet seg over og blokkert et skudd fra kloss hold fra gjestenes Andreas Dahl. Velfortjent applaus for VIFs sisteskanse, som nok en gang leverte varene bakerst for Vålerenga.

Storhamar satte inn en liten sluttspurt med 6-7 minutter igjen, og vasket fram et par gode skuddmuligheter, men en kombinasjon av godt keeperspill av Breivold og oppofrende forsvarsspill holdt Storhamar fra livet med fem minutter igjen av oppgjøret.

Vålerenga med sterk trepoenger

Mot slutten av kampen tømte Storhamar seg i større og større grad i jakt på et reduseringsmål, og det gjorde naturligvis sitt til at Vålerenga også fikk sine muligheter på overganger. Halvannet minutt før slutt fikk Pontus Finstad æren av å punktere kampen i åpent bur etter at Storhamar tok ut keeper.

Dermed endte det med en knallsterk 4-1-seier for Vålerenga, som med det også endte Storhamars seiersrekke på 12 strake. Seieren gjør også at VIF kryper opp i ryggen på Storhamar, og nå bare er to poeng bak med én kamp mindre spilt.

Neste kamp for Vålerenga nå er hjemme mot Comet på tirsdag, før det kommer en liten landslagspause.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 17

Vålerenga – Storhamar 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

Jordal Amfi, utsolgt

Mål:

1.periode: 1-0 (11.06) Martin Røymark (Taimi).

2. periode: 1-1 (29.12) Jacob Berglund (Quenneville), 2-1 (30.22) Pontus Finstad (Nøkleby Svendsen, Rosdahl), 3-1 (32.01) Mika Partanen (Olimb, Nielsen).

3. periode: 4-1 (58.39) Pontus Finstad (Henriksen)

Skudd: 26-26 (9-10, 11-9, 6-7)

Utvisninger: Vålerenga 5x2 min. Storhamar 4x2 min

Hoveddommere: Karl Johan Marcus Vinnerborg og Per Gustav Solem

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Jørgen Karterud, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland, Didrik Nøkleby Svendsen.

---