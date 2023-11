Kapteinen satte tonen da VIF fikk revansj: – Smaker veldig godt

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter at Vålerenga i fjor ble slått ut av sluttspillet av Storhamar, og feid av isen på Hamar i lagenes første møte i år, var det en revansjelysten VIF-gjeng som bød opp til dans da Storhamar kom til Jordal for toppkamp lørdag kveld. Kaptein Martin Røymark satte tonen i det som endte med 3-1 til Vålerenga.

– Det smaker selvfølgelig veldig godt med en sånn seier. Vi var veldig misfornøyde med kampen på Hamar, og ønsket å slå tilbake. Det var viktig å vise for oss selv at vi er et så bra lag at vi kan spille en så god kamp som vi gjør i dag der vi vinner fullt fortjent mot Storhamar. Det er veldig deilig å ta med seg, forteller Røymark til Dagsavisen.

Følte seg sikker på scoring

Han satte inn kampens første scoring på tennis, etter at pucken spratt opp via et kølleblad da en Storhamar-spiller sparket til pucken. Fra målet ble scoret til det ble godkjent tok det vel gode fem minutter, men kapteinen selv var aldri i tvil.

– Jeg følte meg egentlig ganske sikker på mål hele tiden. Du merker fort om du har slått pucken for høyt eller ikke, men når de bruker så lang tid blir du selvsagt litt usikker på om de har funnet noe. Derfor var det veldig godt at den ble godkjent, sier Røymark som ikke lar seg plage nevneverdig at det tok tid.

Den avgjørelsen var blant to-tre nøkkelpunkter som alle gikk Vålerengas vei, da VIF i starten av midtperioden måtte drepe et par undertall og så slo knallhardt tilbake rett etter Storhamars utligning.

– Den fem mot tre-situasjonen blir litt matchavgjørende i dag, da vi klarer å komme oss igjennom den rekka med undertall. Det gir også en enorm energi å høre at du har 5000 med deg i ryggen som jubler for at vi dekker skudd og får puckene ut av egen sone. Det at publikum hjalp oss i de minuttene og at de verdsetter hardt arbeid var med på å gi oss seieren i dag, mener kaptein Røymark.

Takker publikum for støtten

Det er noe også trener Fredrik Andersson er enig i.

– Sånn er det ofte i tette og jevne kamper som i dag, og da vi får så god hjelp fra publikum betyr det utrolig mye for oss. Det var veldig viktige minutter for utfallet av kampen, og at vi kom oss gjennom ga mye energi både i boksen og til spillerne ute på isen. Kombinert med fantastisk målvaktsspill av Breivold var publikum helt avgjørende i dag, sier Andersson til Dagsavisen.

Vålerenga-keeper Tobias Breivold blir hyllet av sine lagkamerater etter nok en strålende kamp i VIF-buret. (Oskar Wikestad)

Kun to minutter etter utlignet Storhamar, men Vålerenga slår tilbake under ett minutt senere da Pontus Finstad sørget for 2-1. Og da Mathis Olimbs geniale backhandpasning satte opp Partanen til 3-1 var det mange nøkkeløyeblikk som bikket Vålerengas vei i midtperioden som til slutt sørget for seier.

– Det var naturligvis godt å få revansj, da vi har sett fram til denne kampen lenge. Vi visste at det kom til å bli en toppkamp med masse publikum på tribunen og etter den dårlige prestasjonen på Hamar ville vi vise at vi kunne måle oss med Storhamar. Det synes jeg virkelig vi gjør i dag, sier Andersson.

Kan ta over tabelltoppen tirsdag

Svensken mener at lørdagens kamp var årsbeste for Vålerenga.

– Både kampmessig og spillemessig synes jeg vi leverer godt over samtlige 60 minutter i dag, så det er nok den beste kampen vi har spilt til nå. Jeg synes også vi ser mer solide ut enn før, og at vi ikke har de store periodene i kampene der vi får masse sjanser mot oss lenger. Vi er stabile i spillet, og det kjennes litt mer trygt ut enn det gjorde forrige sesong, sier Andersson.

VIF-trener Fredrik Andersson mener at laget hans leverte sesongens beste kamp da Storhamar ble satt på plass lørdag. (Oskar Wikestad)

Med seier mot Comet på tirsdag går Vålerenga sågar forbi Storhamar og inntar tabelltopp inn i sesongens første landslagspause. Det er naturligvis en god motivasjon.

– Det er en bra målsetting å lede serien inn i den første pausen, før vi tar noen dager fri og samler ny energi. Det har vært en god start på sesongen så langt, men vi skal bare fortsette å utvikle oss slik at vi går en lys fremtid i møte når vi skriver mars/april, sier VIF-treneren og fortsetter:

– Vi har funnet noe som gjør at spillergruppen driver hverandre fremover og holder hverandre på tå hev uansett motstander. Det blir veldig viktig også mot Comet, da vi nå går fra fullsatt Jordal der vi fikk med oss masse energi fra en toppkamp til en motstander alle forventer vi skal slå. Det blir en helt annen utfordring, og handler om at vi må være mentalt forberedt, være like på som motstanderen og vise det i nærkampene. Hvis ikke kan det skje med oss som med Stavanger, sier Andersson og peker på at Comet torsdag slo Stavanger Oilers.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 17

Vålerenga – Storhamar 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

Jordal Amfi, utsolgt

Mål:

1.periode: 1-0 (11.06) Martin Røymark (Taimi).

2. periode: 1-1 (29.12) Jacob Berglund (Quenneville), 2-1 (30.22) Pontus Finstad (Nøkleby Svendsen, Rosdahl), 3-1 (32.01) Mika Partanen (Olimb, Nielsen).

3. periode: 4-1 (58.39) Pontus Finstad (Henriksen)

Skudd: 26-26 (9-10, 11-9, 6-7)

Utvisninger: Vålerenga 5x2 min. Storhamar 4x2 min

Hoveddommere: Karl Johan Marcus Vinnerborg og Per Gustav Solem

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Kalle Ekelund, Andrew Nielsen, Jørgen Karterud, Christopher Bengtsson, Martin Røymark

3. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Sander Thoresen.

4. rekke: Herman Mowe, Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland, Didrik Nøkleby Svendsen.

---