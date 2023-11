Vålerenga med sterk borteseier - sjuende seier på rad

Effektive Thomas Olsen scoret to mål, et i hver av de første periodene i torsdagens eliteserie i ishockey.

Samtidig var keeper Tobias Breivold og Vålerenga trygge og gode i forsvar. Det til tross for en rekke minutter i undertall.

Sparta sendte av gårde til sammen 33 skudd, da er det sterkt å komme seg unna med tre poeng og én baklengs. Det siste skal Tobias Breivold ha skryt for.

Ledelsen kom allerede etter drøye tre minutter på et fint angrep som Thomas Olsen avsluttet. Den ble doblet sent i midtperioden, igjen ved Olsen. I den siste perioden reduserte plutselig Sparta med tre minutter igjen, men de kongeblå reiser hjem med tre fortjente poeng i bagasjen.

Scoret på sin første sjanse

I den første perioden i Sparta Amfi var det hjemmelaget som kom best i gang. Et par skudd i de første minuttene kunne sendt Vålerenga under, men Tobias Breivold var god.

Det samme var Magnus Brekke Henriksen da han gjorde forarbeidet til scoringen etter litt over tre minutter. Thomas Olsen pirket pucken inn fra kloss hold, en enkel jobb etter Brekke Henriksens assist.

Det ble utløst mange skudd i den første perioden, nesten 30, med et lite overtall hos hjemmelaget. Mot slutten av perioden ble selv en god Tobias Breivold overlistet da pucken spratt løs inne i slottet. Didrik Svendsen fikk til slutt ryddet unna det som var Spartas største sjanse til å utligne.

Tobias Breivold sto en solid kamp for VIF. (Oskar Wikestad)

I undertall

Vålerenga kom seg også unna med to utvisninger før den første pausen. Kort tid ut i mellomperioden måtte de spille med to i undertall da Brekke Henriksen krysstaklet. Men som så mange andre deler av spillet i det siste, har Vålerenga vært gode i undertall. De kom seg også unna med rent bur denne gangen, attpåtil et nytt et fem minutter senere.

Tobias Breivold sto godt samtidig som Sparta var ineffektive. Når Vålerenga på andre siden er effektive trengs det ikke mange skudd, det ble bare fem i perioden. Sebastian Johansen var uheldig da han smalt pucken i stolpen på en overgang, men denne bommen ble raskt glemt. Etter en offensiv dropp spilte Mika Partanen en smart backhand til Thomas Olsen. Han tok med pucken bak mål, skar inn, og lurte den inn ved første stolpe.

Sen redusering

Etter Andrew Nielsens utvisning i det 45. minutt holdt Vålerenga seg unna fryseboksen. De hadde klart seg veldig godt i undertall, men med kontinuerlig fem mann på isen hadde de om mulig enda bedre kontroll. Kontringsrommene oppsto også, det så heller ut som at det tredje ville komme. Både Thomas Olsen og Mathis Olimb fikk gode sjanser.

Med tre minutter igjen på klokka kom reduseringen ut av ingenting. Jonas Meisingset sendte en slapp puck rett fram der det var trafikk foran Tobias Breivold. Ingen stoppet den og plutselig skled den mellom beina på den solide Vålerenga-keeperen. Det skapte naturligvis liv i hallen de siste tre minuttene, men Vålerenga ryddet unna.

Med tre poeng og sju strake seire bør selvtilliten være på plass til lørdagens toppoppgjør hjemme i Jordal Amfi, mot Storhamar.

---

FAKTA

Eliteserien menn, 14. runde torsdag:

Sparta – Vålerenga 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

Sparta amfi: 2110 tilskuere

1. periode: 0-1 (3.17) Thomas Olsen (Magnus Brekke Henriksen, Daniel Bøen Rokseth).

2. periode: 0-2 (31.53) Olsen (Mika Partanen).

3. periode: 1-2 (57.02) Jonas Meisingset (Marcus Fagerudd, Jonathan Hermansson).

Utvisninger: Sparta 1 x 10 min., Vålerenga 5 x 2 min.

Øvrige resultater:

Comet Halden – Storhamar 0–6 (0-2, 0-3, 0-1)

Lørenskog – Stjernen 2–5 (0-3, 1-2, 1-0)

Ringerike – Frisk Asker 5–0 (1-0, 2-1, 2-0)

Stavanger Oilers – Lillehammer 5–0 (2-0, 1-0, 2-0)

---

