Ishockeyklubb innfører krav om halsbeskyttelse etter dødsulykke

Den amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson (29) fikk strupen skåret over av en skøyte og døde som følge av det under en kamp for Nottingham Panthers mot Sheffield Steelers lørdag.

Det har ført til at Oxford City Stars, hvor blant andre den tidligere fotballmålvakten Peter Cech er i stallen, har tatt grepet med å påby sine spillere og trenere på benken å bruke halsbeskyttere.

Det er ikke obligatorisk med slik beskyttelse i britisk ishockey.

Oxford City Stars spiller på et lavere nivå enn topplagene Nottingham Panthers og Sheffield Steelers.