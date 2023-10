Sjette strake seier for VIF: – Gjør ikke mer enn vi må

To scoringer fra Sander Thoresen – begge i powerplay over en periode på seks minutter i 2. periode – var det som vippet kampen i Vålerengas favør. Etter kampen var Thoresen både fornøyd og lettet.

– Det har buttet litt for meg på scoringsfronten så langt denne sesongen, så det var deilig å se pucken gå i mål. Jeg har spilt bra i det siste, men ikke fått noe uttelling foran motstanderens mål. Det var deilig å bidra den veien også. Jeg synes jeg jobber og står på og får betalt over hardt arbeid over tid. Det viktigste er selvfølgelig tre poeng, men det hjelper på selvtilliten at man kan bidra og score, sier han.

Sander Thorsen og VIF ordnet alle poengene søndag. (Oskar Wikestad)

– Veldig kult for Sander at han scorer de to målene, samt at powerplayen begynner å fungere. Han tar skudd, som er veldig bra, så jeg vil at han skal utnytte det enda mer. Han kommer til å vokse enda mer på dette, så det er bra for fremtiden, sier trener Fredrik Andersson.

Les mer om Vålerenga Hockey her

I kjempeform

Vålerenga har nå vunnet seks kamper på rad, og den gode formen har tatt laget opp i 33 poeng på 13 kamper. Det er kun Storhamar som står med flere poeng (38 på 14 oppgjør).

– Vi vet vi har mer å gå på, men vi er solide i de seks kampene og vinner de fortjent. Nå kommer en tøff bortekamp mot Sparta Sarpsborg, så toppkamp mot Storhamar på lørdag. Vi må ha fullt fokus til de kampene. Det hadde vært utrolig deilig å fortsette den streaken med strake seire, sier tomålsscoreren.

– Iblant har jeg kanskje litt for høye krav, men de klarer det hver kamp, og vi viser at vi er et lag som kommer til å slåss i toppen. Jeg er stolt over gutta, som har vunnet seks på rad, men man blir jo aldri fornøyd. Det er alltid ting å jobbe med, sier Andersson.

Vålerenga Hockey tok Ringerikes skalp søndag. (Oskar Wikestad)

Heldig scoring

Vålerenga tok oppskriftsmessig ledelsen etter fire og et halvt minutt ved Thomas Olsen. Mathis Olimb fant Olsen, som ikke fikk kontroll over pucken fra to meter. Men på heldig vis spratt pucken forbi Ringerikes keeper og i mål.

Da tenkte nok flere at det kunne bli en storseier igjen, ala 10-0 mot Lørenskog sist runde, men den gang ei. Det sto 1-0 etter de første 20 minuttene, etter at Ringerike kjempet som ulver og virkelig kriget for hver eneste puck.

I Vålerengas andre powerplay i kampen gikk de opp til 2-0. 30 minutter sto på kampuret da Tommi Taimi fant Thoresen. Han banket til fra fire-fem meter og la pucken knallhardt i mål.

– Bra forarbeid av gutta. Fin pasning fra Tommi og jeg skyter på direkten. Legger den i toppen av kassa, sier Thoresen om 2-0.

[ Tenåring imponerte med første mål og målgivende da VIF knuste Lørenskog ]

Lekker prestasjon

2-0 ble til 3-0 seks minutter senere, etter en helfrekk scoring av Thoresen. Han fikk pasning av Taimi og gjorde alt selv da han ble oppmerksom på at han plutselig var alene med keeper.

– Bra puckflytt av hele powerplay-rekken. Så bryter jeg meg inn foran mål, hvor jeg får mye rom og bare setter den i taket. Det var bra at powerplay-spillet løsnet i dag, sier han.

I tredje periode reduserte Ringerike. Dermed endte det 3-1.

– Jeg synes ikke vi gjør mer enn vi må. Det var en solid seier, men vi har mer i oss. Tre poeng er tre poeng, vi må spille de kampene her og. Det kreves så klart mer mentalt å spille sånne kamper enn en lørdagskamp mot Storhamar, men det er mye av det samme. Det er lettere å motivere seg for en toppkamp, men tre viktige poeng.

– Kampen var ikke noe særlig å skryte av. Det var langt fra den beste kampen vi har spilt, men vi vinner på en litt dårligere dag. Det er viktigste for oss, selv om vi ikke alltid kan si det. Alle lag gir jo alt de har for å slå Vålerenga, fordi vi er VIF. Men gutta håndterer det på et bra vis, avslutter Andersson.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Se Hockeysnakkis: Beste sesongstart på 17 år for VIF Hockey - og det kan bli enda bedre ]

---

Kampfakta

Ishockey, eliteserien menn

Vålerenga – Ringerike 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)

Jordal Amfi, 2173 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (4.32) Thomas Olsen (Mathis Olimb, Mika Partanen).

2. periode: 2-0 (30.01) Sander Thoresen (Tommi Taimi, Stian Solberg), 3-0 (36.46) Thoresen (Taimi, Jørgen Karterud).

3. periode: 3-1 (50.13) Victor Bemström (Sebastian Åkesson, Lucas Trygg).

Utvisninger: Vålerenga 2 x 2 min., Ringerike 4 x 2 min.

---