Tenåring imponerte med første mål og målgivende da VIF knuste Lørenskog

Etter en skrøpelig borteseier mot Lillehammer sist, var det langt bedre gli for Vålerenga i Lørenskoghallen torsdag kveld. Med flott og effektiv hockey hadde de fire mål å gå på allerede etter den første perioden. De la på tre nye i de to andre periodene og tar med det sesongens desidert største og enkleste seier.

Utrolig nok kom de ni første fra ni forskjellige målscorere før Mathis Olimb sørget for tosifret med sin andre for kvelden. Men tenåringen Jørgen Nyhus Myhre markerte seg blant alle målene, med sin første målgivende, og senere første scoring, for Vålerenga som noterer seg for den femte strake trepoengeren.

Les mer om Vålerenga hockey her

Kreative og effektive

Det tok åtte minutter fra start frem til Vålerenga scoret sitt første. Og i underkant av seks minutter senere sto det 0-4. Først var det nyervervelsen Christopher Bengtsson som prikkskjøt midt i offensiv sone. Det andre sto Martin Røymark for, klinisk ved bakre stolpe.

Blant Lørenskog-spillerne oppstod det mye rom, og hjemmelaget, som består av flere tidligere VIF-juniorer, hang ikke med da Mathis Olimb, Jørgen Karterud, Tommi Taimi og co slapp seg løs. Men da var likevel et rimelig ubeskrevet blad som markerte seg. Jørgen Nyhus Myhre fikk gode forhold til å vise tyngdeoverføringer, nærteknikk, men også pasningsblikk. Før Taimis scoring løste han opp hele forsvaret med sitt forarbeid.

Mathis Olimb la på til 0-4, også det etter et flott angrep der Mika Partanen og Oskar Ekelund sto for assistene.

[ Beste sesongstart på 16 år - kan bli enda bedre ]

Myhre på scoringslista

I midtperioden var det i lange perioder en transportetappe. Det var få stopp i spillet og klokka gikk fort. Etterhvert fikk Lørenskog sin beste periode i kampen og sine beste kamper. Det luktet en redusering, i stedet kom det to kjappe fra Vålerenga. Det var naturligvis en mental knekk for hjemmelaget, som viste seg fra en mer aggressiv side.

Først var det Jørgen Karterud som traff godt fra distanse, 20 sekunder senere var det 17-åringen sin tur. Jørgen Nyhus Myhre satt kveldens sjette, og sin første i Vålerenga-drakt. Men det ble han ikke alene om. Også Linus Rosdahl satt sitt første i kongeblått før midtperioden var omme.

[ Jørgen (16) fikk VIF-debuten i bursdagsgave: – En bedre gave kunne jeg ikke fått ]

Hockeysnakkis: Vålerenga med sin beste sesongstart på 16 år VIF har kun tapt for Stavanger og Storhamar så langt, og vi må tilbake til 06/07 for å finne en bedre start på sesongen. I studio er Christopher Bengtsson.

Tre nye i powerplay

Gjennom de første 40 minuttene var det bare ett overtallsspill. Det kom til Vålerenga. I midtperioden var ingen i boksen, men i den siste begynte det å koke over for enkelte. Det sto lenge på syv, men i løpet av de siste ti minuttene skjedde det mye.

Pontus Finstad sørget for 0-8 helt på egenhånd før Mika Partanen også skrev seg på scoringslista. Med ni i nettet og ni forskjellige målscorere var det bare et tosifret tall i målprotokollen som gjenstod for en perfekt Vålerenga-kveld. Mathis Olimb ordnet det, også i overtall, og ble med det kveldens eneste tomålsscorer.

Lørenskog fikk en god mulighet for et trøstemål da de spilte med to i overtall avslutningsvis, men lyktes ikke.

[ Skjøt slagskudd på sønnen for å hindre «Tuben» å bli keeper ]

---

KAMPFAKTA

Eliteserien (EHL) menn torsdag:

Lørenskog – Vålerenga 0-10 (0-4, 0-3)

Lørenskog ishall: 1471 tilskuere.

1. periode: 0-1 (8.17) Christopher Bengtsson (Martin Røymark, Stian Solberg), 0-2 (10.58) Røymark (Jørgen Karterud, Bengtsson), 0-3 (12.53) Tommi Taimi (Jørgen Nyhus Myhre, Magnus Brekke Henriksen), 0-4 (13.50) Mathis Olimb (Mika Partanen, Kalle Ekelund).

2. periode: 0-5 (33.39) Karterud (Røymark, Gabriel Koch), 0-6 (33.59) Myhre (Pontus Finstad), 0-7 (37.30) Linus Rosdahl (Karterud, Bengtsson).

3. periode: 0-8 (51.53) Finstad, 0-9 (52.59) Partanen (Olimb, Ekelund), 0-10 (54.26) Olimb (Thomas Olsen, Partanen).

Utvisninger: Lørenskog 6 x 2 min., Vålerenga 2 x 2 min.

Øvrige resultater: Stavanger – Frisk Asker 5-0 (3-0, 0-0, 2-0), Lillehammer – Stjernen 4-1 (0-0, 3-1, 1-0), Ringerike – Storhamar 1-7 (1-1, 0-5, 0-1), Comet – Sparta 2-9 (1-1, 1-3, 0-5).

---