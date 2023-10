Taimi matchvinner for Vålerenga borte mot Lillehammer

Vålerenga kom under for Lillehammer etter at Alexander Reichenberg hadde gjort førsteperiodens eneste mål, men Christopher Bengtsson utlignet i midtperioden, mens og Tommi Taimi ble matchvinner med sitt 2-1-mål for Vålerenga i tredje periode.

På Hamar vant Storhamar på straffeslag. Det gjør at Storhamar topper tabellen med 32 poeng. Hamarsingene er fem poeng foran Vålerenga som har én kamp mindre spilt. Oilers er på 3.-plass med 25 poeng og to kamper til gode på Storhamar.

Peter Quenneville og Jacob Berglund sørget for den niende strake seieren til Storhamar.

– Kampen var på mange måter jevnspilt, selv om vi i perioder presset dem skikkelig. Vi scorer fire ganger og kunne faktisk satt inn flere, men likevel er det ikke nok. Enkle baklengsmål må vi luke bort. Det var nemlig det som felte oss i denne kampen, sa Oilers-kaptein Mathias Trettenes til Stavanger Aftenblad.

– Nå har vi vunnet to mot Oilers, og vi har vært veldig gode mot Vålerenga. Og så har vi fortsatt noe å gå på. Vi streber hver dag for å bli bedre. Det er det fine med denne gruppa. Vi skal bli enda bedre, sier Eirik Salsten til Hamar Arbeiderblad.

Fram og tilbake

Simon Borque sendte Oilers i ledelsen, mens Eirik Salsten sto for Storhamars utligning til 1-1 i et overtallsspill.

Mathias Trettenes scoret 2-1-målet tidlig i midtperioden. Axel Sandnes utlignet for gjestene midtveis i kampen. Salsten var på ny framme i et overtallsspill og ordnet 3-2 til Storhamar.

Christoffer Karlsen utlignet for Stavanger tidlig i 3. perioden. Kenneth Pappalardo sendte Storhamar i føringen på nytt før Trettenes satte sitt annet mål for kvelden til 4-4 før avgjørelsen falt.

Sesongens første for Comet

Tre andre kamper ble spilt i eliteserien lørdag.

Stjernen vant 3-1 over Frisk Asker. Stian Nystuen. J.J. Piccinich og Austin Cangelosi scoret for hjemmelaget, mens Bjørndal scoret for Frisk.

Comet sikret seg sesongens første trepoenger da Ringerike ble sendt hjem med et 3-5-tap.

Jørgen Grøndahl, Paulius Gintatas (2), Håkon Vaglen og Pelle Hedlund scoret for Comet, mens Douglas Byrkjeland, Jussi Tamela og Jonathan Andersen sto for Ringerikes mål.

