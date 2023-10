Taimi-rakett da Vålerenga forbedret hjemmestatistikken

I årets første oppgjør mellom de kongeblå og de hvite fra Fredrikstad var det Vålerenga som tok alle tre poengene. De havnet bakpå, men snudde det allerede i første periode. I midtperioden burde Vålerenga gjort det langt mer komfortabelt for seg selv, men i stedet jaktet Stjernen utligning langt ut i tredje periode.

Vålerenga satte spikeren i kista da de var presset som mest, og dermed noterer de den tredje strake seieren og sjette hjemmeseier, men denne kampen blir nok husket best for Tommi Taimis rakett sent i første periode.

Annullerte scoring

Igjen slet Vålerenga ut fra startblokkene og var småheldige som ikke havnet under i løpet av de første minuttene. Men Stjernen bommet på skuddene sine og plutselig kom det tre store Vålerenga-sjanser på rad. Etter den siste lå også pucken i mål og tilsynelatende hadde Vålerenga tatt ledelsen. Dommerne var usikre og brukte mange minutter foran skjermen. Til slutt annullerte de scoringen for hindring på keeper, en avgjørelse Fredrik Andersson var totalt uenig i.

Kort tid etter var det Stjernen som igjen ble det førende laget. De fikk sjansen fem mot tre, Stjernens store stjerne, Austin Cangelosi, sendte gjestene foran. Rutinerte Oskar Ekelund og Tommi Taimi var det som ble sendt i boksen, begge etter unødvendige feil. Stjernen utnyttet det, men så ble rollene snudd. Et dårlig bytte av bortelaget ga Vålerenga sjansen og Sebastian Johansen viste både teknikk og balanse da han utlignet drøye fem minutter før første pause.

Finsk rakett

Tommi Taimi måtte ta mye av skylden på 0-1, men dette skulle han gjøre opp for. En dropp endte etter hvert bak mål der Mika Partanen kriget til seg pucken. Han sendte den på tvers inn foran, tilbake til Tiami som sto i venstrebackposisjon. Finnen la til rette, ladet og skjøt.

Treffet var klokkerent og pucken gikk snorrett opp i nærmeste kryss. Sesongens hardeste skudd til nå ga Vålerenga ledelse inn i første periode. Thomas Olsen la på til 3–1 midt i midtperioden og da Stjernens Dominic Cormier fikk fem minutter utvisning like etterpå så dette veldig lyst ut for Vålerenga.

Breivoll en levende vegg

Da var vi altså halvveis i kampen, men utviklingen skulle ta en uventet vending. Stjernen maktet nemlig å redusere i det lange undertallsspillet etter å ha kontret på en løs puck. Det målet utløste kaos og for Tobias Breivoll i Vålerenga-buret ble det en heseblesende siste periode for Tobias Breivoll i Vålerenga-buret.

Med minuttene ble det bare et større trykk foran Vålerengas sisteskanse, men keeperen var på jobb. Med en redningsprosent over 90 seilet han opp som den store matchvinneren for et lag som etter hvert slapp billig unna. Spesielt redningen kort tid før Vålerengas fjerde må trekkes fram.

Christopher Bengtsson la nemlig på til 4–2 drøye seks minutter før slutt. Stjernen fortsatte å presse på etter dette, men hadde ikke det samme trykket. Klokka tikket hjemmelagets vei og med det kan de kongeblå notere den sjette hjemmeseieren på seks forsøk til nå denne sesongen.

