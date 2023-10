Hockeysnakkis: Skjøt slagskudd på sønnen for å hindre «Tuben» å bli keeper

På grunn av tekniske problemer med lyden, ble det bare lyd på den første sekvensen i studio med Vålerenga-keeper Tobias Breivold. Derfor ble det en litt kortere utgave av Hockeysnakkis denne uken, men til gjengjeld har vi vært med analyseansvarlig Joachim Svendsen på jobb under kampen mot Comet.

– Vi har ekstremt mye data å jobbe med, og vi skal ha faktorer som skal dekke alt på isen til enhver tid. De verktøyene vi bruker i hverdagen både til kamp og trening skal gjøre at vi kan yte maks på isen og hjelpe spillerne til å levere 100 prosent hele tiden. Det er i bunn og grunn derfor vi er her, for at spillerne skal prestere og vi skal vinne matcher, forteller Svendsen som viser oss alle analyseverktøyene Vålerenga bruker i hverdagen.

Dagsavisen var med Vålerengas analyseansvarlig Joachim Svendsen under kampen mot Comet (Pål Karstensen)

VIF-keeperen som ikke skulle vært keeper

Vålerenga-keeperen forteller om kallenavnet sitt «Tuben», hvorfor han ble hockeykeeper og hva han tenker om årets sesong så langt.

– Jeg brydde meg egentlig ikke om hvor gode keeperne jeg så var, men det var noe med den maska og hjelmen og snapphansken og alt som snakket til meg, sier Breivold.

Faren Tom trente juniorlagene til Vålerenga, og var ikke like entusiastisk da sønnen ønsket å bli keeper.

– Jeg husker at han skjøt slagskudd på meg da jeg var rundt 8-9 år, da han absolutt ikke ville at jeg skulle stå i mål. Han ville at jeg skulle slutte når jeg skjønte hvor vondt det var, men jeg synes det var kulere å redde pucker enn å score mål. Så da ble det keeper på meg, forteller Breivold i denne ukens Hockeysnakkis.

