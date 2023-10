Vålerengas trege starter bekymrer etter ny seier: – Overhodet ikke bra

Vålerenga har gjort det til en heller dårlig vane at de starter kampene svakt, for så å spise seg inn i oppgjørene og levere gnistrende avslutninger som fører til seier. Det skjedde igjen mot Frisk, da laget kom under etter bare 17 sekunder og måtte snu kampen til seier i Varner Arena lørdag.

– Det er overhodet ikke bra. Vi har pratet lenge om at vi må bli bedre i starten og være mer stabile over 60 minutter. Det har vi ikke lyktes med, og den tidlige scoringen setter naturligvis litt tonen for kampen. Frisk får spille i ledelsen nesten hele den første perioden og da blir vi litt stresset og får ikke til noe bra i den perioden, forteller VIF-trener Fredrik Andersson til Vålerengas hjemmesider.

– Vi er rett og slett rævva

Like etter åpningsmålet spilte Kalle Ekelund opp Christopher Bengtsson i egen sone, men svensken klarte ikke å kontrollere pucken like foran eget mål. Dermed kunne Anton Holm plukke opp pucken, og sendte den klokkerent i stolpen og ut. Vålerenga var derfor svært heldige som ikke lå under med mer enn ett mål etter nok en svak start i årets sesong.

– Det er egentlig en rotete kamp fra oss. Vi kommer ut tamt og er rett og slett rævva i starten. Spesielt i den første perioden er vi utrolig dårlige, men spiser og sakte, men sikkert inn i kampen igjen. Vi får med oss en seier, men vi er ikke fornøyd med den kampen her, sier Magnus Brekke Henriksen.

Han fikk æren av å avgjøre kampen i starten av den tredje perioden, etter at Frisk scoret tidlig både i første og den andre perioden. Vålerenga på sin side utlignet 22 sekunder før slutt i den første perioden, og 55 sekunder før slutt i midtperioden.

Først var det Sander Thoresen som snappet pucken og satte opp en to mot en-situasjon sammen med Christopher Bengtsson for det første målet. Thoresen valgte å ikke spille svensken, men gikk heller selv og smalt pucken opp i krysset. 2-2-målet kom i overtall etter et skudd fra Martin Røymark og scoring på returen fra Jørgen Karterud som hadde mistet pucken før Frisks 2-1-scoring.

– Vi checker bra før det tredje målet, og så er det Kåre Byrkjeland som sender en utrolig bra pass til meg foran mål. Da er det bare for meg å legge den inn i mål, og det er utrolig deilig at vi får med oss seieren her mot Frisk, sier Henriksen om sin matchavgjørende scoring.

Stjernen neste

Seieren var den andre i årets sesong mot Frisk, og den tiende strake mot laget som ble slått 4-1 i sesongoppkjøringen. Men fortsatt plages VIF av at de starter svakt og hele tiden må slå tilbake.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det blir sånn. Alle gutta vil gjøre alt for å vinne, så det er ikke sånn at vi ønsker det skal være sånn. Vi må finne en balanse slik at vi klarer å være jevnt gode over tre perioder. Vi kan ikke fortsette å være dårlig i en periode og kjempebra i andre. Så vi må rett og slett jobbe for å finne den balanse, sier Henriksen.

Neste kamp for Vålerenga nå blir mot Stjernen på torsdag, som også fullfører den første runden i årets sesong ettersom kampen lagene skulle spilt i den andre serierunden ble utsatt.

– Vi har ikke begynt å tenke så mye på den kampen enda, men vi spilte to kamper mot dem i oppkjøringen og tapte begge. Derfor er vi sugne på revansj og skal sørge for at vi er godt forberedt inn mot den kampen på torsdag, sier trener Andersson og fortsetter:

– Vi må bruke dagene frem til den kampen til å jobbe med farten i eget spill, og bli bedre i utspillsfasen bakfra der vi har slurvet for mye og vært for unøyaktige i pasningsspillet. Får vi gjort det bedre kan vi skape litt flere to mot en og tre mot to-situasjoner over hele banen, som vil gi oss flere sjanser, forteller VIF-treneren.

