Målrikt da Zuccarello og Wild tapte i Toronto

Det skulle likevel gå over ni og et halvt minutt før kampens første mål kom. Wilds Ryan Hartman hadde plassert seg foran mål og kunne styre inn et skudd fra Kirill Kaprizov.

Hjemmelaget slo imidlertid raskt tilbake, og før lagene gikk til første pause ledet Maple Leafs 3-1.

Tidlig i andre periode økte de ledelsen til 4-1 ved Tyler Bertuzzi, men Wild hadde ikke gitt opp og reduserte to ganger. På den første reduseringen noterte Zuccarello seg for en målgivende pasning da han la igjen pucken til Matt Boldy, som lempet den opp i krysset.

Den tredje perioden bølget fram og tilbake, men halvveis ut i perioden punkterte hjemmelaget kampen. Først lirket svenske Calle Järnkrok inn en puck, før Auston Matthews scoret sitt tredje mål for kvelden. Dette var 26-åringens niende hattrick i NHL-karrieren.

William Nylander satte til slutt spikeren i kista, og Maple Leafs kunne dermed påføre Wild lagets første tap for sesongen. Tirsdag venter en ny bortekamp for Zuccarello i Canada når Wild møter Montreal Canadiens.

Nordmannen fikk totalt 17 minutter og 27 sekunder på isen lørdag.

