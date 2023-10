Vålerenga snudde kampen og slo Frisk etter ny scoring i overtall

Torsdag startet VIF igjen svakt, før laget takket Comet for følget omtrent halvveis og surfet inn en komfortabel 7-1-seier. I kveldens oppgjør mot Frisk Asker skulle det bli langt jevnere, men det var Vålerenga som til slutt skulle gå seirende ut mot tidligere trener Roy Johansen og kaptein Tobias Lindström.

I serieåpningen var det også Vålerenga som gikk seirende ut av møtet mellom lagene, men allerede etter 17 sekunder tok Frisk ledelsen hjemme i Varner Arena. Frisk spilte en puck inn i VIFs målgård, den traff ei skøyte og ble liggende fint for Thomas Valkvæ Olsen som ga Vålerenga en marerittstart på kampen.

Ekelund spilte opp Bengtsson i egen sone, men svensken klarte ikke å kontrollere pucken like foran eget mål. Dermed kunne Anton Holm plukke opp pucken, og sendte den klokkerent i stolpen og ut. Vålerenga svært heldige som ikke lå under med mer etter nok en svak start i årets sesong.

VIF fikk med seg utligning på tampen

Vålerenga hevet seg litt underveis i perioden, og fikk et overtall nesten halvspilt. Før forrige kamp gjorde Vålerenga store endringer i overtallet, og det ga uttelling etter bare 30 sekunder, men i lørdagens første forsøk ble det ikke uttelling. Det ble det heller ikke for Frisk noen minutter senere.

Fem minutter før periodeslutt fikk VIF en stor mulighet til å utligne, etter et skudd fra Stian Solberg som ble styrt av Mathis Olimb. Henrik Fayen-Vestavik i Frisk-buret reddet, men Thomas Olsen var svært nære på returen. Som så ofte før spiste Vålerenga seg inn i perioden, og rett før pause ble det utligning.

Frisk gikk seg vekk i egen sone, slik at Sander Thoresen snappet pucken og satte opp en 2 mot 1-situasjon sammen med Christopher Bengtsson. Thoresen valgte å ikke spille svensken, men gikk heller selv og smalt pucken opp i krysset med 22 sekunder igjen å spille. Som også var det siste som skjedde.

Frisk utnyttet Karterud-feil

I likhet med de aller fleste kampene for Vålerenga denne sesongen starta VIF svakt, hevet seg underveis og var best inn mot pausen. Det momentumet tok gjestene med seg ut i midtperioden, da laget var det førende i de første par minuttene med et par skudd og noen farlige forsøk.

Det trykket jevnet seg ut, og sju-åtte minutter ut i perioden var det Vålerengas tur til å lage problemer for seg selv. Jørgen Karterud mistet en puck i egen sone, som ble snappet opp av Mats Frøshaug. Han spilte den pucken ut til Mikkel Christiansen som skjøt fra like utenfor droppsonen og rett i nettmaskene forbi Tobias Breivold i VIF-buret.

Etter halvspilt midtperiode var Thoresen og Bengtsson på farten igjen. Der Thoresen gikk selv og scoret i den første perioden, spilte han denne gang pucken inn i midten til Bengtsson, som skjøt den via tverrliggeren og over. Veldig nære på for nok en utligning til Vålerenga der.

Karterud utlignet på tampen

I de påfølgende minuttene ble det vanskelig for Vålerenga å holde oppe det trykket, siden både Mathis Olimb og Kalle Ekelund måtte sette seg i to ulike tominuttere. Frisk skapte én god mulighet, men Vålerenga klarte å holde unna og fikk så sjansen i overtall i periodens to siste minutter.

Vålerenga startet perioden bra, men skapte ikke mye før de scoret i overtall for andre kamp på rad. Sebastian Thoresen holdt på pucken og fant Martin Røymark. Hans skudd gikk rett på keeper Fayen-Vestavik, men Jørgen Karterud var først på returen og dyttet inn utligningen med 55 sekunder igjen av midtperioden.

Med det scoret Karterud i sin andre kamp på rad, og Vålerenga scoret også i overtall for andre kamp på rad etter å ha byttet på oppstillingen før forrige kamp. Det var isolert sett ingen god periode av Vålerenga, men igjen klarte Fredrik Anderssons menn å kjempe seg inn i kampen helt på tampen.

Vålerenga snudde kampen

Der Frisk scoret nokså tidlig i de to første periodene og tok ledelsen to ganger, var det Vålerengas tur til å score tidlig i den tredje perioden. Tommi Taimi vant en duell ute ved vantet inne i Frisks sone, og spilte den opp til Kåre Byrkjeland litt til side for mål. Han klarer å snu seg rundt og få spilt pucken inn foran målgården, der Magnus Brekke Henriksen får styrt pucken i mål via Frisk-keeperen og i nettet.

Åtte minutter før slutt var den tidligere Vålerenga-helten Tobias Lindström som fikk en god mulighet til å utligne etter et flott angrep fra Frisk, men heldigvis for VIF måtte de ikke se at deres tidligere kaptein utlignet da skuddet gikk utenfor via keeper Breivold.

Fem minutter før slutt fikk Vålerenga en gylden mulighet til å punktere kampen, da Mathis Olimb og Thomas Olsen kommer to mot én. Olsen skyter først, og på returen skal Olimb bare sette pucken i det åpne buret før vertenes Håkon Løken Pedersen kommer opp med en monsterblokk for å holde pucken ute.

VIF kjempet inn tre poeng

Med drøye fire minutter tok tidligere VIF-trener Roy Johansen timeout, da Pontus Finstad måtte sette seg i to minutter for en hekting. Det klarte laget å holde unna, og minuttet før slutt var det Vålerenga som tok timeout for å sørge for å få med seg alle poengene fra Asker.

Det klarte de hvitkledde fra hovedstaden, som med det tok sin andre seier mot Frisk Asker for sesongen. Med det holder laget også følge med Storhamar og Stavanger Oilers på tabelltopp, som også vant sine kamper med ganske knapp margin lørdag.

Vålerengas neste kamp nå er førstkommende torsdag, da Stjernen kommer på besøk til Jordal Amfi. Da vil også den første hele runden bli ferdigspilt, ettersom lagenes møte i den andre runden ble utsatt.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 10

Frisk Asker – Vålerenga 2-3 (1-1, 1-1, 0-1)

Varner Arena

Mål:

1. periode: 1-0 (17 sekunder) Thomas Valkvæ Olsen (Haga), 1-1 (19.38) Sander Thoresen (uassistert).

2. periode: 2-1 (27.20) Mikkel Christiansen (Frøshaug), 2-2 (39.07) Jørgen Karterud (Røymark, Thoresen)

3. periode: 2-3 (42.35) Magnus Brekke Henriksen (Byrkjeland, Taimi).

Skudd: 24-30 (6-9, 8-13, 10-8)

Utvisninger: Frisk Asker 2x2 min. Vålerenga 4x2 min.

Dommere: Per Gustav Solem & Roy Stian Hansen

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Herman Mowe, Stian Solberg, Sander Thoresen, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Gabriel Koch, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland.

---