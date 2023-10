Mark Auk snakker ut om skaden: – Det har ødelagt spillet for meg

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Mark Auk spilte kanskje sine siste minutter i grunnserien da Vålerenga tapte 4-0 på Hamar lørdag. I Dagsavisens nye program Hockeysnakkis, snakker 28-åringen ut om hvordan han har det.

– Det er nedslående at jeg må gjøre dette nå, men slik er hockeyen – slik er spillet. Jeg har forsøkt å spille med det i hele år etter at det skjedde i sluttspillet (mot Storhamar) forrige sesong. Jeg trente meg opp igjen i sommer, og trodde alt gikk som det skulle. Så dro vi til Tyskland, og da gikk den ut av ledd, og det har skjedd to ganger til etter det, forteller han.

Auk har likevel spilt alle kampene i sesonginnledningen til VIF, men han innrømmer at skaden har hemma han.

– Jeg har spilt litt skada, og det kom til et punkt hvor jeg ikke lenger kan spille slik jeg ønsker hvor der jeg går inn i rundvantet, og kriger. Det har gått inn på meg både fysisk og mentalt, så det var på tide å få gjennomført denne operasjonen. Forhåpentligvis blir det bedre, og jeg kan komme tilbake sterkere, forteller han.

– Men du har jo vært med å bidratt, scora mål, og levert målgivende pasninger. Hvordan klarer man det?

– Det ligger vel litt i naturen til hockeyspillere at man må håndtere skader. Du ser alltid etter Stanley Cup-finaler at det dukker opp mange på skadelista. De har spilt med brekte ribbein osv. Men jeg har kommet til et punkt der jeg ikke hjelper noen ved å spille videre, og det er noe jeg må få gjort.

Den offensive backen forteller videre at det nesten var en lettelse å få beskjeden om at han måtte gjennomføre en operasjon, i stedet for å spille med usikkerheten.

– Jeg har tenkt på det så mye at det har ødelagt spillet for meg. Det er tøft å spille med. Med en gang du får beskjeden om at du må ha en operasjon blir du nesten litt letta. Da kan du begynne å se framover, og fokusere på det, forteller han.

Se 12 minutters intervju med backen om skaden og hvordan han skal hjelpe laget fremover:

Mark Auk snakker ut om skaden og hans nye rolle i laget Vålerengas Mark Auk prøvde å spille gjennom smerten, men til slutt påvirket det prestasjonene i så stor grad at han innså at en operasjon var den eneste utveien

