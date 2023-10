Vålerenga signerte back som ble draftet av Toronto: – Har jobbet med han i ett år

Saken er oppdatert kl. 12.18

Tidligere i uken ble det klart at Mark Auk trolig mister resten av grunnserien, og med det er Vålerenga tynne på backplass. VIF-trener Fredrik Andersson sa at de jobbet med å få på plass en erstatter, og i natt ble det klart at Andrew Nielsen har sagt ja til å komme til Oslo for å spille i Vålerenga.

Nielsen er 26 år, kommer fra Alberta, Canada og ble draftet av Toronto Maple Leafs i tredje runde tilbake i 2015. Backen fikk ingen kamper for NHL-laget til Maple Leafs, men spilte mange sesonger på AHL-laget deres Toronto Marlies og vant sluttspillet i AHL med Marlies i 2018. Da var han også på årets lag.

– Han er en storvokst back, som er fysisk, veldig spillende og har gode offensive kvaliteter. Vi har fått tak i en spiller med 250 kamper i AHL, og som fortsatt er ung. Jeg gleder meg til å se han på isen for oss, sier sportssjef Anders Myrvold til Dagsavisen.

VIF-trener Fredrik Andersson snakket om hva de så etter i denne ukens Hockeysnakkis:

Nære ved å signere i fjor

Sportssjefen har fulgt med Nielsen en lang stund, og sier at de var veldig nære på å signere 26-åringen også i fjor sommer.

– Vi var ute etter han allerede i fjor, men da var det umulig. Siden har vi fulgt med han, og forrige sesong var han veldig god. Jeg visste at han var veldig sugen på å prøve seg i Europa, og etter den uheldige skaden til Mark, er det en innertier at vi kan erstatte han med Andrew, forteller Myrvold.

Både Myrvold og trener Fredrik Andersson har tidligere uttalt til Dagsavisen at de savner en litt mer fysisk robust back, som kan komplementere det backkorpset laget allerede har.

– Av det vi har sett av han, og de vi har forhørt oss med, er Andrew en fantastisk bra toveisback. Han kommer til å tilføre styrken i vårt forsvarsspill som vi har vært på utkikk etter, og har også gode offensive kvaliteter. Andrew vil hjelpe oss på alle plan, og det jeg liker med å hente spillere fra Nord-Amerika er at de har riktig innstilling og karakter og kan det å spille tøft. Vi vet hvor viktig det blir i sluttspillet. Vi må naturligvis gi han litt tid, men det er veldig kult at han valgte oss, sier trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Kommer i starten av november

Vålerenga opplyser at Andrew Nielsen er ventet å ankomme Oslo 1. november, og at han da vil være aktuell for sin første hjemmekamp mot Storhamar lørdag 4. november.

– Jeg vet at Anders har jobbet lenge med denne avtalen, og derfor er jeg trygg på at vi får en god spiller. Vi var på utkikk etter en lignende spiller som Andrew, men når Mark ble skadet, ble den prosessen fremskyndet noe. Nå får vi forsterket backsiden, og det er selvsagt noe jeg gleder meg over, forteller Andersson til Dagsavisen.

Vålerenga har fortsatt to ledige plasser på importsiden, med Auk skadet, men sportssjef Myrvold sier at de ikke planlegger å fylle de med det første.

– Det er klart at vi titter på markedet og følger med om det er noe som skjer, eller noen gode spillere som blir tilgjengelig, men akkurat nå har vi ikke planer om å signere ytterligere spillere for å fylle opp den utenlandskvoten, opplyser Myrvold til Dagsavisen.

