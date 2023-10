Vålerenga jobber med erstatter for Auk: – Bør ha noe på plass i november

Se video i bunnen av saken

Mark Auk har slitt med en skade i skulderen over lengre tid, og har spilt med smerter i innledningen av sesongen. Tirsdag ble det klart at det ikke gikk lenger, og nå er backen i stedet klar for en operasjon som trolig holder han ute av spill i minst fire måneder.

– Jeg har prøvd å spille med skaden siden den oppstod i sluttspillet forrige sesong. Jeg hadde en god sommer og trodde ting gikk fint med skaden, men under oppkjøringskampene i Tyskland fikk jeg skulderen ut av ledd igjen. Etter det har den kommet ut to ganger til, så nå har vi kommet til det punktet der jeg ikke spiller slik jeg selv ønsker og da var det ingen vei utenom, sier Auk selv om skaden i denne ukens Hockeysnakkis.

Håper å ha back på plass i november

Det er selvsagt dårlig nytt for Vålerenga, og trener Fredrik Andersson.

– Mark kommer til å bli savnet i det offensive spillet, da han er veldig god på å ta med seg pucken fra bak i banen. Han er veldig god på å ta med seg pucken og finne løsninger fra dypt i banen, og det er klart at vi også kommer til å savne hans bidrag i powerplay, sier VIF-treneren.

I denne ukens Hockeysnakkis snakker svensken om spillerlogistikken, jakten på ny back og hvilke kvaliteter de ser etter i sine nye spillere.

– Vi kommer ikke nødvendigvis til å hente inn en erstatter som ligner på Mark, da jeg synes vi har flere spillere med hans kvaliteter. Både Tommi Taimi, Stian (Solberg) og Linus Rosdahl har lignende kvaliteter, mens vi kanskje har savnet litt mer den fysiske backtypen, sier Andersson og fortsetter:

– Vi har ingen panikk og kommer ikke til å kaste oss rundt, men selvsagt vil vi ikke være uten en back til for lenge. Nå er vi godt inne i oktober, så innen starten på november bør vi ha noe på plass, forteller Vålerengas svenske hovedtrener.

