Grei skuring for Vålerenga mot Comet etter nok en slurvete start

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Etter en god sesongstart kom Vålerenga kraftig ned på jorda borte mot Storhamar sist, der overtallsspillet nok en gang ble en verkebyll for VIF i 4-0-tapet. Siden det har laget også mistet Mark Auk, som var en viktig brikke i det overtallet som ikke har fungert til nå i år.

Backen er ute i minst fire måneder, men er sammen med Didrik Nøkleby Svendsen den eneste som manglet for Vålerenga som tok i mot Comet for første gang på nye Jordal. Det skulle til slutt bli grei skuring, men ikke før VIF igjen leverte en førsteperiode langt under pari.

Igjen var det mye slurv og unøyaktigheter i pasningsspillet som gjorde at Vålerenga ikke skapte så mange store muligheter mot et nyopprykket Comet-lag som gikk godt på skøyter. Det har vært et tema for Vålerenga både i denne sesongen, men også i fjor at laget har startet kampene litt slapt, og det gjentok seg mot Comet torsdag.

Syltynn start av Vålerenga

Det gikk nesten 19 minutter før Vålerenga fant veien til nettmaskene for første gang, og det kom etter at VIF fikk lagt press på Comet i deres sone. Pucken gikk litt raskere, og Christopher Bengtsson snurret rundt med et par Comet-spillere bak mål før han sendte den ut til Kalle Ekelund, som skjøt pucken i mål fra like bak offensiv droppsone.

Men det gikk bare et halvt minutt cirka før Comet utlignet, da Elias Antonsen utlignet etter et skudd som gikk i vantet bak Joona Partanen og spratt ut igjen. Dermed var det likt etter en ganske begredelig første periode fra Vålerengas side.

Der Vålerenga har kommet sterkere ut i de to siste periodene, bar ikke starten på midtperioden preg av at så mye var forandret. Vålerenga fyrte ikke på alle sylindre etter den første pausepraten heller, og Comet holdt forholdsvis greit unna også i starten av midtperioden.

Comet utlignet under minuttet etter at Vålerenga tok ledelsen, og holdt følge med Vålerenga de første 30 minuttene i torsdagens kamp. (Oskar Wikestad)

Ketsjupeffekt i midtperioden

Ti minutter tok det av midtperioden før Vålerenga igjen tok ledelsen, og nok en gang var det Kalle Ekelund som scoret for Vålerenga. Ekelund fikk pucken selv midt i Comets sone, spilte en fin vegg med Mika Partanen og fikk pucken igjen fra omtrent samme sted før han skjøt et nydelig slagskudd helt nede i det høyre hjørnet.

Etter den scoringen sa Vålerenga takk og farvel, og satte virkelig opp tempoet. Plutselig haglet det med gode muligheter fra både den ene og den andre, og målene kom rekendes på ei fjøl. Jørgen Karterud dunket inn en puck etter massivt trykk på Comet-målet til 3-1, før Tommi Taimi økte til 4-1 like etter.

Perioden startet med 4-4 i skudd etter de første fem minuttene, men ti minutter senere var det 18-5 i skudd og tre mål til Vålerenga. Det kom som en konsekvens av at VIF-spillerne satte opp intensiteten i spillet og når pasningene også satt, gikk det rett og slett for fort for Comet som ikke klarte å følge med.

Tommi Taimi jubler for sin 5-1-scoring (Oskar Wikestad)

Scoring i overtall

Mika Partanen snakket i denne ukens Hockeysnakkis om at det bare var å sette opp han for skudd i overtall, så skulle han løse Vålerengas problemer i powerplay. Mot Comet prøvde VIF en ny konstellasjon i overtall etter Mark Auks skade, og det resulterte i mål det etter bare 30 sekunder.

Med fire mål i midtperioden hadde Vålerenga full kontroll på kampen, og da Comet fikk overtall etter seks-sju minutters spill i den tredje perioden var både Thomas Olsen og Tommi Taimi ekstremt nære på å score enda flere mål i undertall.

Men flere mål skulle det bli da Pontus Finstad gikk over nesten hele banen etter et godt brudd og en strålende pasning i rom fra Sebastian Johansen. Finstad plukket opp like innenfor Comets sone, og smukket pucken inn bak Comet-keeper Kristian Høvik.

Komfortabel seier

Ti minutter før slutt smalt det i metallet fra Mika Partanen, men utover i den tredje perioden gjorde ikke Vålerenga mer enn nødvendig. Tok de sjansene som bød seg, men kampen var vunnet og det gjorde at den enorme sjanseproduksjonen uteble på samme nivå som i midtperioden.

To og et halvt minutt før slutt vartet Christopher Bengtsson opp med nok en strålende assist, da han spilte pucken over hele sonen til Martin Røymark som skled inn på bakerste stolpe. Dermed endte det med 7-1, som det også gjorde mot Lillehammer litt tidligere i sesongen.

Med Storhamars seier i Varner Arena mot Frisk, er Vålerenga med det fortsatt seks poeng bak Storhamar på tabelltopp. Vålerengas neste kamp nå er mot nettopp Frisk Asker i Varner Arena. Den spilles lørdag kveld klokka 18.30.

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 9

Vålerenga – Comet 7-1 (1-1, 4-0, 1-0 )

Jordal Amfi, 1693 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (18.41) Kalle Ekelund (Bengtsson, Byrkjeland), 1-1 (19.15) Pelle Hedlund (Antonsen, Kauppila)

2. periode: 2-1 (30.32) Kalle Ekelund (Partanen, Mowe), 3-1 (32.44) Jørgen Karterud, 4-1 (35.50) Tommi Taimi (Finstad, Rokseth), 5-1 (39.27) Mika Partanen (Bengtsson, Olimb).

3. periode: 6-1 (48.45) Pontus Finstad (Johansen, Mowe), 7-1 (57.24) Martin Røymark (Bengtsson, Ekelund)

Skudd: 40-13 (9-3, 22-5, 9-5)

Utvisninger: Vålerenga 2x2 min. Comet 1x2 min.

Dommere: Per Gustav Solem & Robin André Berg

Vålerengas rekker:

Keeper: Joona Partanen (Breivold)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Gabriel Koch, Stian Solberg, Sander Thoresen, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Linus Rosdahl, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Herman Mowe, Jørgen Myhre, Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland.

----