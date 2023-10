Fullklaff for ny powerplayrekke i Vålerenga: – Gir oss noe å bygge på

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Før torsdagens kamp var det bare motstander Comet som var dårligere i ligaen i overtall enn Vålerenga med sine 8,3 prosent i overtall. Det er et tall som er skrekkelig lavt, og etter kampen mot Storhamar og spesielt etter skaden til Mark Auk varslet trener Fredrik Andersson at de kom til å endre oppsettet i overtall. Det er noe VIF egentlig ikke ønsket å gjøre.

– I overtall ønsker man stort sett minst mulig utskiftninger gjennom sesongen, da man ønsker å ha de samme spillerne ute på isen for å skape en kjemi og bli kjent med hverandre slik at alle vet hva de andre gjør i overtallsspillet. Det, i tillegg til å skape selvtillit i overtallsspillet, har veldig mye å si, forteller analyseansvarlig Joachim Svendsen til Dagsavisen.

I denne ukens Hockeysnakkis delte trener Fredrik Andersson sine tanker om VIFs overtall så langt.

Hockeysnakkis: Slik skal VIF bli bedre i powerplay VIF har vært fryktelig svake i overtall så langt i år. Trener Fredrik Andersson snakker om hvordan det skal bli bedre, og vi snakker med Mark Auk om hans skade.

Les flere saker om Vålerenga hockey her

Skiftet om på overtallsrekkene

Da Vålerenga endelig fikk et overtall mot Comet, satt powerplay-målet etter kun 30 sekunder. Til glede for alle i Vålerenga, som har irritert seg grønn over manglende uttelling.

– Vi bestemte oss for å prøve nye konstellasjoner både i første og andrerekka mot Comet i overtall, etter at vi har slitt ganske grovt med uttellingen så langt i år. At vi klarer å sette inn et mål etter bare 30 sekunder med den nye oppstillingen er veldig lovende, og det er godt å se at de endringene vi har gjort fungerer så raskt, forteller Svendsen.

Mika Partanen sa til Dagsavisen tidligere i uken at det bare var å gi pucken til han, så skulle han løse overtallssproblemene. Og mot Comet var det nettopp Partanen som scoret i overtall, etter en god jobb av Christopher Bengtsson som dro med seg hele tre målgivende i torsdagens kamp.

– Det var kanskje ikke noe klassisk powerplay-mål, men det var et mål. Det er alltid fint med mål i overtall, og det gir oss noe å bygge videre på. Nå fikk vi bare ett forsøk i overtall i dag, men det tok vi vare på. For spillerne var det kjekt å få uttelling på direkten, og det er også godt for oss på benken å se at de endringene vi har gjort endte i scoring, forteller VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson var ikke fornøyd med alt mot Comet, men gledet seg over VIFs mål i powerplay. (Oskar Wikestad)

[ VIF scorer færrest av alle i overtall – slik skal de fikse det ]

Ekelund ikke bekymret

Andersson synes endringene ga mer bevegelse i overtallet, som VIF håper kan føre til flere sjanser.

– Vi har flyttet Cristopher Bengtsson opp i rekke med Mathis Olimb og Mika (Partanen). Der har vi nå også erstattet Mark (Auk) med Kalle Ekelund, som også er flink på blålinjen både til å skyte og treffe sine medspillere. Det viser han også i fem mot fem-spillet, der han også scorer to mål i dag, sier Andersson.

I ettertid ble ett av Ekelunds to mål gitt til Olimb, etter en styring, men Ekelund selv var godt fornøyd med egen scoring og scoring i overtall.

– Vi hadde ikke mange sekunder i overtall i dag, men fikk med oss et mål likevel, så vi tar med oss den scoringen. Det har ikke vært for mange av overtallsmålene så langt denne sesongen, og jeg synes kanskje vi burde fått litt flere forsøk på å spille i overtall i dag, men vi gjorde mål på det vi hadde, sier Ekelund som ikke er for bekymret for overtallet enda.

– Det er en lang sesong, og nå har vi gjort noen endringer i måten vi opptrer på i overtallet. Så vi får bare jobbe videre med det, så kommer det forhåpentligvis til å løsne der også, forteller Ekelund.

[ Grei skuring for VIF etter nok en slurvete start: – Jeg måtte heve stemmen ]