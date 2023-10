Hockeysnakkis: VIF scorer færrest av alle i overtall – slik skal de fikse det

JORDAL AMFI (Dagsavisen): VIF har åpna hockeysesongen brukbart, og ligger i øyeblikket på en 3. plass, med 15 poeng på sju kamper. Likevel er det noe som gnager – overtallsspillet.

For på de sju første kampene har VIF kun scora to mål i overtall - det er færrest i ligaen. I undertall har de scora tre. VIF har en jobb å gjøre.

– Jeg tror vi er nære å score mål, men det er litt sånn at når ting ikke går din vei så blir det litt anspent og du overkompenserer. Når ting ikke går din vei må du noen ganger bare gjøre det enklere.

Det sier VIF-back Mark Auk. Han scora VIFs siste mål i overtall, mot Ringerike for halvannen uke siden. Nylig fikk han den den nedslående beskjeden om at han kan miste hele sesongen. Skulderen må opereres. Det er heller ikke gode nyheter for Vålerengas overtallsspill, der Mark er en sentral brikke på toppen av blålinja, hvor han styrer spillet.

– Han er en god mann å ha der ute. Pasningene, og skuddene hans trenger vi, og kommer vi til å savne han. Vi får håpe operasjonen går bra, og at han kommer tilbake sterkere inn mot sluttspillet, sier lagkamerat Mika Partanen.

VIF-treneren forteller hvordan laget skal få orden på overtallet i ukens Hockeysnakkis:

– Gi pucken til meg

Partanen scora VIFs første mål i overtall denne sesongen, i seriepremieren hjemme mot Frisk.

– Hva tenker du er grunnen til at det ikke har blitt flere mål i overtall så langt?

– Det er vanskelig å si, men vi scorer ikke nok mål - det er sikkert. Vi får ikke nok press, og vi vinner ikke nok returer. Vi må jobbe med det, og bli litt mer sultne. Vi jobber med det hver uke, så det bør bli bedre snart, svarer finnen.

– Hvordan skal det se ut i overtall? Hvordan ser drømmemålet ut i overtall?

– Gi pucken til meg, og jeg smeller den inn på direkten. Det er drømmemålet, smiler Partanen lurt.

Vi retter fokuset over på Mark Auk igjen.

– Er det så enkelt at man bare spiller Partanen, og så blir det mål?

– Det kan være så enkelt. Noen ganger er det det, svarer Auk.

Trenger flere trusler

At Partanen er en viktig brikke i Vålerengas overtall er ingen hemmelighet. Det er litt av utfordringa også, i følge trener Fredrik Andersson.

– Får vi satt opp Mika i de riktige posisjonene vet vi at det er gode muligheter for scoring. Problemet er at alle lag vet at han er farlig, og gjør det de kan for å forhindre det. Så blir det opp til oss å ha nok tempo, og kvalitet i pasningsspillet vårt, slik at han får den åpningen han trenger, forklarer VIF-treneren.

Andersson peker også på at de må true med mer enn Partanen, for at motstanderen ikke skal få det så enkelt.

– Vi har jo andre skyttere også, som blant annet Thomas Olsen. Han kan også skyte på direkten, og score mål, sier svensken.

Tilbake til Mark Auk igjen. Han føler kanskje at Vålerenga i litt for stor grad har forsøkt å tvinge pucken fram til Partanen, og etterlyser litt mer kreativitet. Samtidig maner han, i likhet med Andersson om tålmodighet.

– Vi får kanskje ikke pucken til rett mann, i rett posisjon, og vi prøver å tvinge fram litt for mye. Du prøver kanskje for hardt. Feil kommer til å skje, og du må bare gjøre de små tingene riktige, og få puckene på mål og vinne duellene. Da vil målene komme, sier Auk.

VIF-back Mark Auk må operere skulderen og mister store deler av grunnserien. (Pål Karstensen)

Coach Auk

Auk vil nå tilbringe mye av sesongen som en slags hjelper rundt A-laget. Han sier han kommer til å se kampene fra tribunen, og bidra i garderoben - både under kamp, og på trening. Derfor spør vi han like godt;

– Hva ville du sagt, om du var trener?

– Jeg ville sagt at det er en lang sesong, og at vi har gode spillere i begge power play-oppstillingene våre. Stol på ferdighetene dine, vær tålmodig, og ikke bli stressa. Det kommer til å løsne, og når de gjør det - tenk på hva man gjør rett. Når målene ikke kommer - finn ut hva man gjør feil, vær kreative, og snakk med hverandre - det hjelper alltid. Det er en grunn til at du er der ute, og spiller power play, påpeker han.

– Vi får mulighetene, men sliter litt med å få pucken i mål. Ingen spør hvordan du scora, kun hvor mange ganger du gjorde det, så jeg tror det handler om å få skudd, gjenvinne og vente på at de åpner seg opp, legger han til.

Neste mulighet for Vålerenga til å få pynta på overtallsstatistikken kommer torsdag. Da venter bunnlaget Comet, hjemme på Jordal amfi. Lørdag venter Frisk Asker på bortebane.

