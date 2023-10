Dette må du vite før NHL-sesongen

Formatet:

NHL består av 32 lag inndelt i fire divisjoner. Hvert lag skal spille 82 grunnseriekamper fram til 18. april. Deretter innledes sluttspillet. Finalen om selve Stanley Cup-trofeet avgjøres i juni.

Åpningskampen:

Ble spilt mellom Tampa Bay Lightning og Nashville Predators natt til onsdag norsk tid. Lightning vant 5-3. Dessuten ble det 4-2-seier til Chicago Blackhawks over Pittsburgh Penguins, mens regjerende mester Vegas Golden Knights slo Seattle Kraken 4-1.

Europa-kampene:

Det skal spilles fire NHL-kamper i Stockholm i november. Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild møter Ottawa Senators 18. november og Toronto Maple Leafs dagen etter.

Favorittene:

Vegas tok sin første NHL-tittel med seier over overraskelseslaget Florida Panthers i finalen. Golden Knights har fått beholde sine viktigste spillere og er blant favorittene hos spillselskaper og eksperter.

Andre kandidater som nevnes, er unge og kvikke New Jersey Devils, 2022-mesteren Colorado Avalanche, forrige sesongs semifinalist Carolina Hurricanes og de canadiske tungvekterne Edmonton Oilers og Toronto Maple Leafs.

Norges innslag:

Mats Zuccarello går løs på sin 14. sesong i den nordamerikanske ishockeyligaen, og han er inntil videre eneste norske spiller der. Zuccarello skrev nylig en ny toårskontrakt med Minnesota Wild, der han har spilt særlig bra de siste to årene.

Mathias Emilio Pettersen (Calgary Flames) og Emil Lilleberg (Tampa Bay Lightning) er flyttet ned til AHL etter å ha vært med i sesongoppkjøringen i NHL-lagene.

Zuccarello og Wild åpner sesongen hjemme mot Florida Panthers torsdag kveld lokal tid.

De største stjernene:

Connor McDavid i Edmonton Oilers er fortsatt ligaens heteste navn. Canadieren vant poengligaen overlegent med 153 (64 mål, 89 assists) forrige sesong, mens hans tyske lagkamerat Leon Draisaitl var nummer to.

Andre store profiler er Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), David Pastrnak (Boston Bruins), Matthew Tkachuk (Florida Panthers) og Cale Makar (Colorado Avalanche). Man kommer heller ikke utenom veteranene Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) og Aleksander Ovetsjkin (Washington Capitals).

Supertalentene:

Connor Bedard regnes som det største talentet som kommer inn i ligaen på mange år. 18-åringen ble valgt først i draften, og i Chicago Blackhawks håper man at Bedard blir frelseren klubben så desperat trenger. Han noterte en målgivende pasning i debuten mot Penguins.

Anaheim Ducks hadde andrevalget i draften og valgte overraskende den svenske løperen Leo Carlsson i stedet for Adam Fantilli, som endte opp i Columbus Blue Jackets.

Russland-spørsmålet:

I NHL har alle russiske spillere fått spillere til tross for Russlands invasjon av Ukraina. Superstjernen Aleksander Ovetsjkin er blitt kritisert for tette bånd til president Vladimir Putin, mens Flames-backen Nikita Zadorov er åpent kritisk til krigen og har nektet å dra hjem til Russland.

– Det som skjer, er ekkelt. Skal jeg reise hjem og gå ut og spise på restaurant i Moskva når folk blir bombet? Det ville vært pinlig, uttalte han i et intervju.

Trenerkontroversen:

Columbus Blue Jackets fikk en vrien sak i fanget allerede før sesongstart. Mike Babcock måtte gå av som hovedtrener i september etter bare to måneder i jobben. Det skjedde etter at Babcock skal ha krevd å få spillernes private mobilbilder fra ferien. Han har tidligere vært anklaget for fysiske og mentale overgrep mot spillere. Pascal Vincent er hentet inn som erstatter i det som blir hans første trenerjobb i NHL.

(©NTB)