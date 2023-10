Skadesmell for VIF – viktig spiller ute i lang tid

Det opplyser Vålerenga i en pressemelding.

– Det er naturligvis veldig kjedelig for oss at Mark ikke kan være med på en stund. Vi mister en spiller med god spilleforståelse og offensive kvaliteter, og som har vært produktiv og offensivt god for oss. Men det viktigste nå er at Mark kan bli ordentlig frisk og komme tilbake og spille på 100 prosent, for det har han ikke hatt mulighet til å gjøre i de siste kampene, sier VIF-trener Fredrik Andersson.

Amerikaneren Auk har slitt med skulderen siden han skadet den i sluttspillet mot Storhamar i vår. Nå er situasjonen blitt så ille at operasjon var uunngåelig.

– Mark blir ute i minst fire måneder, men vi må bare se an prosessen underveis med rehabilitering og opptrening som vårt medisinske apparat nå styrer, sier Andersson.

– Dersom alt går bra underveis, og opptreningen fungerer, er jeg tilbake før sluttspillet, sier Auk selv.