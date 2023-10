VIFs trøbbel i powerplay ga Storhamar en grei seier: – Veldig «besviken»

Med én kamp mindre spilt enn Storhamar og Stavanger Oilers var Vålerenga tre poeng bak serieleder Storhamar da Vålerenga tok turen til Hamar for sesongens første møte mellom lagene foran «mætt fjøs» i CC Amfi. Der ventet blant andre Stefan Espeland, Villiam Strøm og Andreas Martinsen, som alle var Vålerenga-spillere for ikke så lenge siden, og som skulle trekke det lengste strået også i kveld.

– Det var en veldig spesiell kamp. Jeg lyver hvis jeg skal si noe annet. Pucken hoppet og spratt litt for meg på oppvarmingen, men jeg er glad vi kom godt i gang og vant. Jeg føler jeg har fått en litt ny gnist etter at jeg kom til Hamar, og trives med hockeyen igjen her, sier tidligere Storhamar-back Villiam Strøm til TV2.

En som er Vålerenga-spiller nå er Mathis Olimb, og forwarden var den første som måtte sette seg i fryseboksen da han fikk to minutter for hekting etter litt over to minutter. Verken Storhamar eller Vålerenga har vært spesielt gode i powerplay denne sesongen, og VIF klarte å ri av utvisningen.

Begge lag gikk knallhardt ut i CC Amfi, og det var mange karameller som ble delt ut og mye hardt spill de første fem minuttene. Foran mål skjedde det imidlertid ikke all verden, med kun ett skudd totalt. Like før halvspilt periode fikk Vålerenga sin første mulighet, og det var Thomas Olsen som fikk den.

Martinsen ga Storhamar ledelsen

Olsen spilte pucken til Olimb midt inne i Storhamars sone, før Olimb snudde seg rundt og spilte pucken blindt inn mot Storhamar-målet med ryggen mot mål. Den pasningen fant Olsen, men VIFs storscorer klarte ikke å lirke pucken inn forbi Trym Gran i Storhamar-buret.

Vålerenga har vært fryktelige svake så langt i offensivt overtall, med fattige 9,5 prosent så langt i år. Fem minutter før periodeslutt fikk VIF kampens første overtall, og ikke bare endte det ikke med scoring, men det endte med mål i undertall for Storhamar. Jacob Berglund fikk slått vekk en puck via vantet som Andreas Martinsen plukket opp. Den tidligere VIF-spilleren brukte musklene sine til å holde Tommi Taimi unna, vendte seg rundt og sendte pucken i mål bak en litt overrasket Tobias Breivold i VIF-buret.

– Overtallsspillet vårt har vært helt bedrøvelig så langt i sesongen, og når vi vet hvor viktig det er når ting skal avgjøres, må vi få orden på det. Vi må finne en løsning for å få gang på det, og det er klart at de spillerne som ikke har spilt i overtall for oss så langt, blir mer og mer aktuelle, forteller VIF-trener Fredrik Andersson.

Vålerenga ønska seg utvisning på en Storhamar-spiller i sekundene før scoringen, da kølla til Thomas Olsen knakk etter en duell. Men i stedet for utvisning, fikk de altså mål i mot og et nytt overtall like etter. Heller ikke denne gang ble det noe særlig futt i overtallet som fislet ut uten noe etablert trykk. Kun ett skudd ble det totalt i overtallet der laget slapp inn, og i det påfølgende overtallet ble det ingen skudd på mål, så det er absolutt et område der Vålerenga må skjerpe seg.

2-0 etter Storhamar-trykk

Det måtte de også inn i midtperioden, da Vålerenga produserte fint lite i den første perioden, der laget gikk i garderoben med ett mål i sekken etter å ha hatt flest skudd. Nå har VIF stort sett slitt i første periodene denne sesongen, og den trenden fortsatte i lørdagens kamp på Hamar.

Midtperioden starta med vedvarende Storhamar-trykk, som var flere minutter i Vålerengas sone innledningsvis. Kun strålende backspill hindret Sander Solem å doble ledelsen for vertene sju minutter inn i perioden, og samme mann skjøt så i stolpen sekunder senere.

MIdtveis fikk Storhamar et nytt forsøk i overtall, og selv med et par småskumle forsøk klarte Vålerenga igjen å ri av, men vertene fortsatte å holde trykket oppe. Til slutt måtte nesten vertenes andre mål komme, selv om det kom på litt tilfeldig vis. Tobias Breivolds pasning gikk via en Storhamar-kølle, og falt til Kenneth Pappalardo Gulbrandsen. Han takket for muligheten, dro av Brekke Henriksen og økte til 2-0.

VIF satte seg selv i trøbbel

Halvannet minutt senere kom nok et mål for Storhamar, og det kom i spill fire mot fire. Sander Hurrød gjorde et strålende forarbeid for vertene da han kom seg inn i VIFs sone og inn bak vantet. Der vendte han rundt og spilte pucken ut i slottet til Jacob Berglund. Vålerenga ble for opptatte av pucken, og for lite opptatte av å passe på svensken som fikk skøytet inn og sendte Storhamar opp i 3-0.

– Som trener blir man jo litt bedrøvet når man ser sånne mål. Vi trener på det her hver dag, og snakker om å være sterke sentralt i egen sone. En regnefeil som vi gjør på det tredje målet kan ikke skje på det her nivået, forteller Andersson.

VIF spilte seg i store problemer i midtperioden ved å havne i utvisningsboksen gjentatte ganger, og med i underkant av fire minutter igjen var det Cristopher Bengtsson sin tur. Kun en enorm redning av Tobias Breivold og et skudd på innsiden av stolpen og ut gjorde at det ikke ble 4-0 før midtperioden ebbet ut.

– Vi må ha trua, selv om vi har havnet i en tøff situasjon. Vi må bare komme bedre ut i den tredje perioden, og få oss noen mål. Vi setter oss selv i problemer, og hjelper hverandre ikke ute på isen. De får mange to mot en-situasjoner og for mange kontringer mot oss. Det er for dårlig av oss, sa Bengtsson til TV2 før den siste perioden.

Storhamar kontrollerte inn seieren

Vålerenga måtte gå ut i hundre i den tredje perioden og sette press på Storhamar fra start for å få med seg noe fra Hamar, men gjestene fra hovedstaden klarte ikke å skape noe de første ti minuttene av perioden. Verken i form av store sjanser eller vedvarende trykk mot Storhamar-buret.

Vålerenga hadde en del puck gjennom perioden, men det var Storhamar som kom til flest skudd og de få sjansene som var. Tobias Breivold holdt VIF inne i kampen da han reddet alene med Jacob Berglund med fem minutter igjen på klokka. Peter Quenneville traff stolpen med et skudd drøye tre minutter før slutt, og 30 sekunder før slutt fikk han også æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0.

Vålerenga var aldri i nærheten av å skape nok til å komme seg tilbake i kampen i den tredje perioden, og det var faktisk vertene som var nærmere å øke ledelsen. Dermed ble det et fortjent tap i sesongens første oppgjør på Hamar. Vålerenga blir med det liggende seks poeng bak Storhamar, men med en kamp mindre spilt. Neste kamp for VIF nå er hjemme mot Comet, førstkommende torsdag klokka 18.30.

– I dag er det fryktelig tungt, og Storhamar vinner fortjent. Vi må bare hjem for å trene mer, for det her er ikke bra nok. Storhamar vinner alle puckene og alle duellene, og vi er fryktelig dårlig med pucken i tillegg. Det virker som vi må løpe et New York Maraton hver gang vi skal få tak i pucken, sa Karterud til TV2.

– Jeg er veldig «besviken». Vi starter ok, men taper duellspillet over hele banen i to perioder og da vinner du ikke hockeykamper. Etter det tredje målet taper vi mye energi, men det som er vendingen i kampen er når vi ikke klarer å skape noe i vårt eget powerplay igjen. Etter det er Storhamar klart bedre, og vinner fortjent, avslutter Andersson.

---

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 7

Storhamar – Vålerenga 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

CC Amfi, 5341 tilskuere

Mål :

1. periode: 1-0 (14.34) Andreas Martinsen (Berglund, Bryhnisveen).

2. periode: 2-0 (32.50) Kenneth Gulbrandsen (Dahl, Brynisveen), 3-0 (34.17) Jacob Berglund (Hurrød, Espeland),

3. periode: 4-0 (59.29) Peter Quenneville (Thoresen)

Skudd: 31-20 (6-10, 10-3, 15-7)

Utvisninger: Storhamar 3x2 min. Vålerenga 4x2 min.

Dommere: Per Gustav Solem & Petter Bjerkan Bakken

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Sander Thoresen, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Mark Auk, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Gabriel Koch, Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland.

---