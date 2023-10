VIFs gode seriestart fortsetter: – Drømmeåpning

JORDAL AMFI (Dagsavisen): 4-2-seieren gjør at VIF har heng på Storhamar og Stavanger, som begge vant torsdag. Det har nå dannet seg en trio på topp som har fått en luke ned til de andre lagene. Storhamar og Stavanger har begge 18 poeng, men også spilt sju kamper (seks seire, ett tap). VIF følger hakk i hæl med 15 poeng, men med seks kamper spilt (fem seire, ett tap).

Så er det seks poeng ned til Sparta på 4. plass, som attpåtil har spilt en kamp mindre. Fasit for Vålerenga etter de første seks kampene er som nevnt fem seire og ett tap:

4-1 over Frisk Asker i serieåpningen, 7-1 over Lillehammer i andre kamp, 3-4 for Stavanger, 4-1 over Lørenskog, 5-2 over Ringerike og nå 4-2 over Sparta.

– Vi skal ikke klage på den serieåpningen. Det har vært en drømmeåpning, selv om vi var skuffet etter Stavanger-kampen. Vi har vært gode og gjør mye bra, sier en av målscorerne torsdag i Jørgen Karterud til Dagsavisen etter kampen.

– Det er en kjempestart av oss. Vinner man fem av seks kamper, må man være fornøyde. Visse prestasjoner i visse kamper har ikke vært så bra, men vi vokser i spillet vårt hele tiden. Sparta er et forventet topplag, og vi spiller vår beste hockey på lenge. Det kjennes veldig bra at vi klarer det. En fin start, men vi har mye å jobbe med, sier trener Fredrik Andersson.

Fortjent seier

På spørsmål om hva han synes om seieren over Sparta, sier Karterud:

– Jeg synes vi var bra. Vi hadde kontroll mesteparten av kampen. Vi er solide i 1. periode, og i 2. periode hadde det et par store sjanser de burde scora på, men det hadde vi og. Også i 3. periode er vi gode. Det blir jevnt på slutten, men vi vinner fortjent, sier han og fortsetter:

– De er solide i overtall, men de hadde ikke ett eneste overtall. Vi har hatt det tøft mot Sparta tidligere, de er et bra lag, så denne smakte veldig godt.

– Det var en bra kamp av oss. Vi har vært dårlige i 1. periodene tidligere, men det var vi ikke nå. Vi viste at vi var påskrudd og at vi virkelig var påskrudd. Vi er det beste laget, vi slipper ikke så mye til og vi skaper mer enn dem, sier trener Fredrik Andersson.

Målløs 1. periode, tidlig scoring i 2.

Vålerenga kom ut i 100 i kampen og tok kommandoen fra pucken ble sluppet. De kjørte over Sparta de første 20 minuttene, og vant 11-3 i skuddstatistikken, men målene uteble for begge lag.

De spilte med en mann mer på tampen av den første perioden og i starten av den andre, da Niklas Røst pådro seg 5+10 for «spearing». VIF utnyttet ikke det i den første perioden, men etter bare 37 sekunder i den andre satt den for VIF.

Thomas Olsen var både god og litt heldig da en Sparta-forsvarer falt med pucken i egen sone. Olsen takket og bukket, kom alene med keeper og la pucken mellom beina og i mål til 1-0.

1-0 ble til 2-0 fire minutter senere. De blåkledde kranglet seg inn i sonen til Sparta, og etter litt om og men fikk Christopher Bengtsson pucken på bladet. Han dro til med et ordentlig slagskudd fra tre-fire meter, kontant i mål til øredøvende jubel fra hjemmefansen.

Slapp Sparta inn i kampen

På 2-0 så VIF ut til å ha stålkontroll, men alle vet vel at 2-0 er en farlig ledelse? 28 minutter var spilt da Sparta reduserte til 1-2. Kristian Jakobsson fant Emil Lundberg med en helt spinnvill pasning. Lundberg fikk pucken på blank kasse og satte enkelt inn 1-2.

Det var også stillingen etter de første 40 minuttene.

– Sparta hadde et par store sjanser i 2. periode. Tobias hadde flere gode redninger og holder oss inne i kampen. Slutten av 2. periode var en veldig viktig periode, at vi klarer å ri av stormen, sier Andersson.

Det ble likevel spenning helt inn. Først gikk VIF opp til 3-1 etter fem minutter i den tredje perioden. Vålerenga bet seg fast inne på halvdelen til Sparta og fikk betalt da Jørgen Karterud bare la pucken inn foran mål. Den gikk forbi alt og alle og i mål!

– Det var en liten luring mellom beina. Det var ikke med vilje, for jeg ville egentlig spille Pontus på bakre. Pucken gikk via en skøyte, så jeg var litt heldig. Men de luringene er alltid deilige å se gå inn, sier Karterud og ler.

Men Sparta ga seg ikke uten kamp. Med bare tre minutter igjen på klokka reduserte gjestene til 2-3 da Paulius Gintuautas fant Vetle Saltsten foran mål. Han vippet pucken opp i taket og skapte stor spenning.

Og det ble det helt inn, frem til Mathis Olimb satte pucken i åpent mål med 110 sekunder igjen å spille. Da gikk lufta ut av Sparta, som måtte se seg slått 2-4.

Tøff bortekamp venter

Hittil i høst har Vålerenga scoret minst tre mål i hvert oppgjør klubben har spilt og står med en målscore på 27-11. Det er bare Storhamar (28 scoringer) som har vært giftigere.

VIF møter Storhamar borte i neste oppgjør. Den kampen spilles i Hamar lørdag kveld og blir et skikkelig tungvektsoppgjør mellom de to hockeygigantene.

– Å stikke bort dit og vinne den hadde vært helt magisk. Vi vet det blir en tøff kamp. I tillegg kommer det mange tøffe kamper fremover, så vi må bare brette opp ermene, sier Karterud.

– Storhamar blir veldig vanskelig, men det blir gøy. Det blir litt andre forutsetninger, en større bane, men det blir tøft. Storhamar-kampene er alltid jevne og tette, men vi drar dit for å ta alle poengene, selvfølgelig, avslutter treneren.

---

KAMPFAKTA

Vålerenga – Sparta 4-2 (0-0, 2-1, 2-1)

2799 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (20.37) Thomas Olsen (Mika Partanen, Mark Auk), 2-0 (24.24) Christopher Bengtsson (Sander Thoresen, Martin Røymark), 2-1 (28.02) Emil Lundberg (Hans Kristian Jakobsson, Maksims Ponomarenko).

3. periode: 3-1 (45.02) Jørgen Karterud (Sebastian Johansen, Gabriel Koch), 3-2 (56.38) Vetle Salsten (Paulius Gintautas, Tim Daly), 4-2 (58.10) Mathis Olimb.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Sparta 2 x 2 min., 1 x 5 min. og 1 x 20 min.

---

