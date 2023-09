Vålerenga kjempet seg til sesongens første borteseier mot Ringerike

Så langt denne sesongen har Vålerenga vunnet alle sine tre hjemmekamper, mens sesongens eneste bortekamp ble tapt. Det var imidlertid mot langt tøffere motstand enn i lørdagens kamp, da Vålerenga tapte helt på tampen borte mot Stavanger Oilers.

Selv om både kaptein Martin Røymark og trener Fredrik Andersson i denne ukens Hockeysnakkis advarte mot å tro at lørdagens motstander i Shjongshallen var noen walkover, skal det være enklere å møte Ringerike enn det er å spille mot Stavanger Oilers. Men som assistent Mats Trygg også sa, så handler det også mye om det mentale og det å være påskrudd.

Det var kanskje ikke Vålerenga helt i starten av kampen, da Ringerike fikk kampens første store mulighet da Douglas Byrkjeland plutselig fikk pucken rett foran mål. Heldigvis for VIF ble Byrkjeland såpass overrasket selv at han ikke fikk satt pucken i buret.

Fortjent VIF-ledelse

Vålerenga tok imidlertid gradvis over oppgjøret, og begynte å få den kontrollen alle hadde forventet på forhånd. Gjestene skapte noen gode skuddmuligheter, men klarte ikke å omsette presset i mål. Ei heller da laget fikk spille i overtall med fem minutter igjen av den første perioden.

Noen minutter før slutt fikk Vålerenga en eventyrlig mulighet, da Mika Partanen skled inn i vertenes målgård etter et par fikse dragninger. Finnen fikk ikke avgårde et skudd, men snudde seg rundt og fant Thomas Olsen. Han banket til, men måtte se gjestenes keeper redde forsøket, før Mathias Arnkværn også hindret Mathis Olimb i å pirke inn returen. Da Martin Røymark kom alene med Arnkværn var han også på den, da VIF-kapteinen prøvde å runde Ringerike-keeperen, uten hell.

Med sekunder igjen på klokka fikk Vålerenga endelig lønn for strevet. Mika Partanen tok med seg pucken inn i Ringerikes sone og sendte den på tvers til Thomas Olsen som på bakerste stolpe skjøt på direkten og fikk lurt pucken inn på innsiden av Ringerikes keeper Arnkværn. Dermed fikk VIF med seg en fortjent ledelse inn i den første pausen etter å ha dominert store deler av perioden.

To kjappe mål for VIF

Mika Partanen var svært nære på å doble VIF-ledelsen bare sekunder ut i midtperioden, da finnen plukket opp en pasning fra Mathis Olimb bak mål og prøvde seg på kjøkkenveien. Den hindret også Arnkværn, men da vertenes Jussi Tammela fikk to minutter for slashing klarte han ikke å stoppe Vålerenga.

VIF vant en dropp i overtall, og da samtlige i Ringerike trakk seg ut av droppesirkelen plukket Mark Auk opp pucken og fikk fart på skøytene. Backen kom seg inn i droppesirkelen og banket pucken opp under tverrliggeren, i det som var et ganske trangt nåløya over skulderen til keeper Arnkværn.

Dermed fikk Vålerenga seg en scoring også i overtall, og bare to minutter etter kom lagets tredje mål. Den kom etter at Ringerike spilte en håpløs puck rett opp til Sebastian Johansen i egen sone. Vålerenga-spilleren takket, bukket og sendte pucken til venstre for keeper Arnkværn.

Ringerike tilbake i kampen

Etter de to kjappe målene fikk Vålerenga god kontroll på begivenhetene, men ut av ingenting kom likevel Ringerike tilbake i kampen. Drøye åtte minutter før slutt i midtperioden trampet Byrkjeland inn i Vålerengas sone, snudde tvert om og spilte pucken ut til Leonards Rimjans som smalt til fra blålinjen. Pucken suste rett i nettet bak Tobias Breivold, og dermed var det fyr i teltet igjen.

I de påfølgende minuttene kunne Ringerike også ha reduserte flere ganger, da bare flere enorme redninger av Tobias Breivold hindret flere baklengsmål for Vålerenga i Schjongshallen etter en periode der Vålerenga hadde full kontroll og egentlig burde ha avgjort oppgjøret.

Fem minutter før periodens slutt så Fredrik Andersson seg nødt til å ta en timeout, da Ringerike skapte sjanse på sjanse på egen is. Sjansen som utløste timeouten var da vertene kom to mot en, og Lucas Trygg satte pucken like utenfor krysset. På returen havnet pucken til slutt hos Jonas Haughom, men hans skudd fra midt inne på VIFs sone ble reddet av Breivold.

Ny redusering for Ringerike

Litt av momentumet som Ringerike hadde, ble drept da vertenes Victor Bemström måtte sette seg i to minutter for en holding. Selv om overtallet Vålerenga fikk ikke var all verden, fikk gjestene kontroll på pucken igjen og litt mer ro i spillet. Med sekunder igjen fikk Vålerenga nok en stor mulighet også i midtperioden, men denne gang reddet Arnkværn skuddet fra Røymark.

Dermed kunne Vålerenga skøyte av isen med en 3-1-ledelse, etter ti solide minutter og ti heller fryktelige minutter av midtperioden. Der Ringerike kun fikk ett skudd i første periode, vant vertene skuddstatistikken i midtperioden med 12-11, som gjorde at det var spenning i oppgjøret før den tredje perioden.

Fire minutter ut i den perioden sørget Tommi Taimi for at den perioden ble enda mer spennende, da han sovnet med pucken på eget kølleblad. Det gjorde at Tammela kunne snappe den, og sende pucken inn foran mål. Der sto Leonards Rimjans parat, og scoret sitt andre mål for kampen.

Partanen roet VIFs nerver

Mika Partanen roet Vålerengas nerver noe da han tre minutter senere gjenopprettet gjestenes tomålsledelse. Taimi gjorde opp for seg, da han passerte Ringerikes blålinje og fant Partanen midt foran mål. Partanen holdt roen og satte pucken opp i nettaket, til stor jubel hos spesielt landsmann Taimi.

Vertenes Byrkjeland fikk en stor mulighet til nok en redusering omtrent på direkten, men pucken spratt like på utsiden av Breivolds mål. Dermed gikk Vålerenga inn i de ti siste minuttene med en tomålsledelse, men ikke på langt nær med den kontrollen de nok hadde ønsket seg på dette tidspunktet.

Gjestene fra hovedstaden måtte virkelig grave dypt for å holde Ringerike unna, da både Olimb og Rosdahl pådro seg utvisninger like etter hverandre som gjorde at Vålerenga måtte spille i undertall i ganske mange minutter mot slutten av kampen. VIF rodde i land både fem mot fire og fem mot tre, men måtte ut i nok et undertall med tre minutter igjen på klokka.

Karterud sikret seieren

Også den siste periode med seks mot fire klarte Vålerenga å komme seg unna, mye takket være flere enorme redninger av Tobias Breivold etter at Ringerike tok ut sin keeper. Etter å ha spilt seks av de siste åtte minuttene i undertall, fikk Jørgen Karterud et brudd i nøytral sone med et halvt minutt igjen å spille.

Karterud fikk dermed en enkel jobb med å føre pucken mot det åpne nettet, og avgjorde med sin 5-2-scoring kampen. Med det opprettholder Vålerenga sitt scoringssnitt, og klatret opp på 12 poeng. Det gjør at laget er på samme poengsum som både Oilers og Storhamar, på toppen av tabellen.

Vålerengas neste kamp er hjemme mot Sparta, førstkommende torsdag kl. 18.30.

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 5

Ringerike – Vålerenga 2-5 (0-1, 1-2, 1-2)

Shjongshallen

Mål:

1. periode: 0-1 (19.46) Thomas Olsen (Partanen, Olimb).

2. periode: 0-2 (23.48) Mark Auk (Karterud, Bengtsson), 0-3 Sebastian Johansen (25.50), 1-3 Leonards Rimjans (31.44)

3. periode: 2-3 (43.56) Leonards Rimjans (Tammela), 2-4 (46.15) Mika Partanen (Taimi, Olimb)., 2-5 Jørgen Karterud (59.27)

Skudd: 21-36 (1-16, 12-11, 8-6)

Utvisninger: Ringerike 3x2 min. Vålerenga 4x2 min.

Dommere: Jørn Mccall Ekeberg & Espen Olsvik

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Sander Thoresen, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Mark Auk, Pontus Finstad, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Gabriel Koch, Christian Torrisen, Magnus Brekke Henriksen, Kåre Benjamin Byrkjeland.

