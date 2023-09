Scorer over fire i snitt: - Vi har snakka veldig mye om det

Jordal amfi (Dagsavisen): Vålerenga har i oppkjøringen til sesongen hatt et fokus, og et ønske om å ta steg offensivt. Etter at laget har fullført fire kamper står laget med 18 scoringer. At VIF er det laget som så langt har scora flest av samtlige lag, gleder treneren.

– Det er kjempebra. Vi har snakka veldig mye om at vi ønsker å bli mer kreative, og score flere mål. I fjor hadde vi litt problemer med å score mål, vi var veldig gode defensivt, som gjorde at vi vant veldig mye 2-1 og 3-2. Drivet på mål skal bli bedre, og vi skal få flere pucker på mål. Gjør vi det kan vi skape flere målsjanser, forteller Fredrik Andersson til Dagsavisen TV sitt nye program, Hockeysnakkis.

Til tross for at VIF har hatt fokus på det offensive, var det kun tre lag som scora mer enn VIF forrige sesong, men til gjengjeld scora Stavanger hele 30 mål mer enn Oslo-klubben. Storhamar hadde ett mindre enn Oilers. Også Stjernen lå foran VIF i antall scorede mål. Også VIFs assistenttrener Mats Trygg er glad for å se at laget har scoret bra med mål i sesonginnledninga.

– Det er veldig bra, og viktig at vi kommer i gang med det. Samtidig ønsker vi å komme bedre i gang i kampene enn det vi har gjort. Mot Lørenskog tok vi ledelsen, men i de tre første kampene slapp vi inn først, poengterer Trygg, som er gjest i denne ukas episode av Hockeysnakkis.

Trygg har først og fremst ansvaret for Vålerengas backer, og når det kommer til å slippe inn mål har VIF også åpnet sesongen godt. Kun Oilers har sluppet inn færre (5), enn VIF (7).

– Jeg er godt fornøyd med det selvsagt, men forsvarsspill handler ikke bare om backene. I ishockey angriper man, og forsvarer seg med fem mann, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Mats Trygg har først og fremst ansvaret for Vålerengas backer, men er klar på at forsvarsspill er mer enn backspill. (Annika Byrde/NTB)

Vil se bedre innsats

VIF innleda sesongen med å slå Frisk 4-1, og Lillehammer 7-1, begge på hjemmebane. Deretter gikk de på et ettmålstap i Stavanger (4-3), før Lørenskog ble beseiret med en ny 4-1-kamp på Jordal, tirsdag.

Kaptein Martin Røymark er også glad for at VIF har fått såpass bra med scoringer så langt, og syns laget har fått en fin start på sesongen.

– Vi har scora litt mer enn vi gjorde i fjor, og tre hjemmeseiere er også deilig. En helt greit start, men det var surt å ryke i Stavanger når vi først hadde en fin opphenting, sier Røymark.

På lørdag venter Ringerike på borteis - der bør det være gode muligheter for å plusse på en del til.

– Jeg vil se litt bedre innsats over tre perioder, det svingte litt mye her mot Lørenskog. Det blir en tøff match der oppe, det er vel den første hjemmekampen deres også, så det blir sikkert fullt hus - det pleier det når vi kommer på besøk - og det er kult, forteller Røymark.

Saken fortsetter under bildet.

Vålerengas kaptein, Martin Røymark. (Oskar Wikestad)

Tempo blir avgjørende

Han var altså ikke helt fornøyd med det VIF leverte mot Lørenskog på tirsdag. Da tok laget ledelsen 2-0, og så ut til å takke for oppmøtet mye tidligere i kampen enn hva som ble tilfelle. For Lørenskog reduserte i andre periode, og selv om VIF også fikk en scoring i midtperioden skilte det kun to mål helt inn til sluttsekundene, da Lørenskog tok ut keeperen, og VIF scora i tomt mål.

– Jeg syns Lørenskog gjorde det bra, de var ikke noe lette å spille mot, og de kommer inn i matchen når de setter 2-1 med to mann mer der. De tar faktisk over kampbildet litt i en periode like etterpå, så Lørenskog var bra, forteller Røymark.

Både Røymark, og trener Fredrik Andersson peker på at tempo blir nøkkelen i kampen mot Ringerike.

– Vi må prøve å utnytte det som er fordelen vår. Vi har mye skøytesterke, og raske folk - så vi må helst ikke dette ned i tempo, poengterer Røymark.

– Jeg vil at vi skal bli kjappere i spillet vårt, det har jeg snakka om lenge nå. Jeg ønsker å få flere to mot én, og tre mot to-situasjoner, sier trener Andersson.

Saken fortsetter under bildet.

VIF-trener Fredrik Andersson (Oskar Wikestad)

– Vi kan ikke tro at vi bare kan angripe

Han er samtidig klar på at forsvarsspillet må sitte. Selv ikke mot de presumtivt dårligere lagene kan VIF tillate seg å angripe hodeløst.

– Vi vet at de er en tøff motstander, og vi må tette til bakover også. Vi kan ikke tro at vi bare kan angripe. Forsvarsspillet kommer fremdeles til å være viktigst. Vi kan ikke slippe inn enkle mål. Bra forsvarsspill, med kjappe, gode spillvendinger - da har vi en bra sjans mot Ringerike, forteller svensken.

Etter Ringerike venter en litt annen motstander. Neste torsdag kommer nemlig Sparta. Det er et lag de fleste eksperter har satt enten rett over, eller rett under VIF.

– Det blir tøff match. Da håper jeg det kommer mye folk på Jordal - fra Sarpsborg også. Selv om dem tapte mye på Hamar nå så gjenspilte kanskje ikke resultatet helt spillet. Det er alltid kult å møte dem, vi har slitt mot dem de siste åra, sier Røymark om neste ukes motstander.

VIF møter altså Ringerike på bortebane på lørdag (16.00). Neste kamp på Jordal amfi spilles torsdag (18.30), mot Sparta.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen