Karterud etter seieren mot nyopprykka Lørenskog: - Kanskje man skal senke krava litt

Jordal amfi (Dagsavisen): Tirsdag tok Vålerenga imot Lørenskog til lagenes tredje kamp i eliteserien denne sesongen. Selv om VIF slo en av sine største fiender fra 2010-tallet sto ikke jubelen i taket hverken på tribunen, eller i garderoben etter kampslutt.

VIF-spiller Jørgen Karterud er etter kampen veldig bevisst på at de må nyte alle seierne i ligaen, og at det deles ut like mange poeng i alle kampene.

– Det føles ikke ut som man har tatt en viktig seier, men det er like viktig å vinne i dag, som foran et fullsatt Jordal. Når man teller opp til slutt er tre poeng, tre poeng. Kanskje man skal senke krava litt, det er faktisk et motstanderlag utpå der også. Vi er ikke Real Madrid eller Barcelona - eller Connor McDavid, sier Jørgen Karterud.

– Vi har nesten for høye krav i blant også. Nå er vi ikke fornøyd med å vinne 4-1, legger han til.

– Man kan ikke ta det for gitt

Litt fleipete, men også med alvor i stemmen forteller han om en garderobe som ikke akkurat var i fyr og flamme, etter at VIF kriget seg til tre poeng mot Lørenskog.

– Man skal ikke ta det for gitt at man slår et nyopprykka Lørenskog. Vi kan ikke skli på en skøyte, og ta tre poeng. De var gufne, og det går jo fort. De er bra trent, og har et system. Da er vi fornøyd med tre poeng, fortsetter han.

Også Vålerengas trener, Fredrik Andersson er inne på noe av det samme, da vi snakka med han litt tidligere.

– Jeg er fornøyd med tre poeng, vi må ikke snakke ned dette for de spiller jo i ligaen av en grunn, og slo Storhamar i forrige match. Vi må ha full respekt for dem, sier han til Dagsavisen.

Kom godt i gang

I første periode så det imidlertid ut til at VIF skulle reise ifra ganske tidlig. Jørgen Karterud styrte selv inn 1-0 etter 07.33, og snaut seks, og et halvt minutt seinere sto det 2-0. Denne gang med Karterud som tilrettelegger, og Finstad som avslutter.

Jeg har jo snakka om hvordan vi starter kamper, og jeg syns vel ikke at vi er helt der vi bør være i dag heller. Men vi får jo både 1-0 og 2-0 i første perioden, og det kjennes stabilt syns jeg, sier VIF-sjefen.

Selv om det etter hvert skulle vise seg å bli tøffere enn hva den første perioden bar bud om, tror Karterud det var veldig viktig for laget at det var de som tok ledelsen, mot et ungt og energisk Lørenskog-lag.

– Vi spiller ikke vår beste match, vi har snakka om at vi skal komme ut bedre enn vi har gjort. Å lede 2-0 etter første skal vi være fornøyd med. Det er fort gjort å bli litt stressa om man havner under, og blir jagende. Det kan spre seg litt usikkerhet, selv om vi veit vi er gode over seksti minutter, forteller han.

Hyller Partanen

I andre periode forventet de fleste at Vålerenga skulle ta sats og kvitte seg med Lørenskog for kvelden, men i stedet for var det et tamt VIF-lag som møtte opp i midtperioden, mens Lørenskog hadde skrudd på.

Med to mann mer på isen, reduserte Lørenskog til 2-1 etter halvannet minutts spill i andre periode, og Lørenskog fortsatte å tute på etter målet. Det så skummelt ut for VIF. Lørenskog var blant annet aleine med Joona Partanen, som fikk sin VIF-debut i denne kampen, to ganger - men den finske målvakten reddet VIF.

Trener Andersson hyllet også sin målvakt etter kampen.

– Det er ingen enkel match å stå. Alle forventer at vi vinner, og han har ikke stått på en stund. Det var mange bra redninger, som holdt oss foran, sier han.

Samtidig var ikke treneren fornøyd med det laget leverte, som sådan, etter pause.

– Vi en periode i andre, der de gjør sitt 2-1-mål, da taper vi oss litt. Det ser ut som vi blir litt nervøse og kjenner på at vi må vinne, og har alt å tape. Det går inn på oss litt. Vi bruker lang tid på beslutningene våre, og da blir det litt feil. Siste fire (minuttene) var bra, og vi scorer 3-1, da plutselig slipper det. Det tror jeg har å gjøre med at vi har to mål i gå på, forteller han.

Saken fortsetter under bildet.

VIF-trener Fredrik Andersson (Oskar Wikestad)

Trodde det skulle bli enklere

For da Lørenskog ikke maktet å få full uttelling på sine enorme sjanser, skjedde det som ofte skjer - mål imot.

Med snaut fem minutter igjen av andre periode hamret Tommi Taimi inn 3-1, som også var stillingen før siste periode.

– I andre kommer vi ut, og tror at nå blir det enda lettere. Så har dem kanskje senka skuldra litt, og vi spiller ikke med fullt tempo, og da er det ikke så stor forskjell. Blir det 2-2 så er det jo match igjen. Såpass bra har den ligaen her blitt, at hvis man er litt av i ti minutter, så kommer dem og biter oss, informerer Karterud.

En tomålsledelse før de siste 20 virka imidlertid rimelig komfortabelt for VIF, og i den siste perioden skjedde det vesentlig mindre.

– Det ble en transportetappe, sier Andersson.

– Vi må jobbe steinhardt

Han skulle likevel gjerne sett at laget hadde klart å punktere kampen. For både han, og Karterud er klare på at en 3-1-ledelse i ishockey ikke er all verden.

– Den siste perioden syns jeg vi er langsomme i spillet bakfra, det gjør at vi ikke skaper de ordentlig hete sjansene. Vi har bra offensivt sonespill, og flytter pucken bra og får noen skudd fra blålinja som er fine. Men helt fornøyd kan vi ikke være, sier treneren.

VIF hadde flere muligheter til å sette nummer fire, også i power play, men fikk det ikke til å sitte hundre prosent der heller.

– Vi hadde jo en hel del power play som vi ikke scorer på. Vi må jobbe steinhardt hele veien for å vinne denne kampen. Det er også bra, for da vet vi til neste gang vi møter dem, at det ikke blir noen lett reise, sier Andersson.

Fornøyd med lagmentaliteten

Karterud syns også at VIF hadde brukbar kontroll, men med en tomålsledelse var det likevel ikke mye som skulle til - og Lørenskog fikk også et overtallsspill i tredje periode.

– De får et power play der, og scorer de der så er det plutselig ett mål som skiller bare. Men sett under ett så føler jeg vi vinner fortjent, sier han, og fortsetter:

– Jeg syns vi har vært ganske gode på det at vi ikke blir stressa selv om vi ikke spiller på topp. Det sprer seg ikke en usikkerhet. Selv om det ikke er på topp så rir vi av den stormen, i stedet for at alle står og skriker og kjefter på hverandre. Det er vanskelig å spille på topp i seksti minutter, for det er et annet lag utpå der.

Tirsdagens kamp ble kort forklart en ganske trygg sliteseier for VIF. Oslo-klubben har dermed vunnet tre av de fire første, og har fått en god start på sesongen. Riktignok har alle seierne kommet på hjemmebane. Tapet kom i Stavanger, på lørdag.

Nå venter en ny bortekamp for Andersson, og hans gutter. Lørdag reiser de til Hønefoss, for å møte Ringerike - der bør det bli full pott for VIF.