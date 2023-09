Vålerenga sterkest mot tidligere erkerival Lørenskog

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Tirsdag var det duket for det første møtet mellom Vålerenga og Lørenskog siden 2018, men da de på 2010-tallet spilte mange jevne, og svært tøffe kamper var det forventet at VIF skulle ta denne seieren, mot et ungt Lørenskog-lag, ganske greit.

Når det er sagt, så slo Lørenskog selveste Storhamar i helgens match, og har fått en god start på sesongen, med to seire på de første tre. Også mot VIF hang de med helt inn til mål, men til slutt dro VIF det hele i land.

Les flere saker om VIF hockey her

Tidlig i føringen

Etter en jevn åpning på kampen tok etter hvert Vålerenga kommandoen, og den første farligheten kom etter 05.30, etter a t Lørenskog hadde pådratt seg en utvisning. Returen på skuddet til Olimb traff skøyta til Thomas Olsen, men gikk på utsiden av stanga.

Lørenskog red av utvisninga, men i det gjestene ble fulltallige klemte Christopher Bengtsson av et skudd, som gikk via Jørgen Karterud, og i mål.

Kampens neste farlighet kom like etter at VIF akkurat hadde kommet seg ut av en to minutters utvisning. Skuddet til Rokseth gikk via keeperen, og stanga - før det landet i rundvantet.

VIF hadde bra kontroll på kampen i denne fasen av kampen, og vant også skuddstatistikken i første periode hele 16-6. 2-0 skulle også komme før lagene gikk til første pause.

[ Karterud: – Man husker jo at folk var pengesugne og dro til Lørenskog ]

Finstad på blank

Det ble ikke Kalle Ekelund som sto for doblingen, selv om han kanskje burde klart å lure pucken forbi Lørenskogs keeper, da han fikk fri passasje inn på målet.

VIFs andre skulle komme drøyt seks minutter før pause. Da traff Karterud sin lagkamerat Pontus Finstad på bakerste stolpe. Han hadde få problemer med å skyve pucken over streken, i et ganske åpent mål.

Sebastian Johansens forarbeid er også verdt å merke seg, da han satte opp det hele etter å ha stjålet pucken i midtsonen.

Også Sander Thoresen fikk en brukbar mulighet før lagene gikk i garderoben, men fra en god posisjon - mellom droppsirklene - ble ikke skuddet godt nok til å overliste Anders Haugum i Lørenskogs mål.

[ Surt tap helt på tampen for VIF borte mot Oilers ]

To mann mindre, og redusering

På tampen av perioden fikk Vålerenga en avventede utvisning, og Lørenskog kom til en brukbar mulighet i aller siste sekund, men Joona Partanen, som fikk sin VIF-debut i kveldens kamp, redda.

Utvisninga Tommi Taimi pådro seg i slutten av første periode skulle vise seg å bli ganske avgjørende. Lørenskog åpna andre periode med én mann mer, og da også Linus Rosdahl ble sendt i boksen i starten av andre periode var det gode betingelser for gjestene.

Det benyttet de seg av, og Christian Blomqvist reduserte kun 1.17 ut i midtperioden.

Etter at VIF ble fulltallige fortsatte Lørenskog å kjøre matchen. Den gode kontrollen VIF hadde hatt de første tjue, var borte.

[ Jørgen (16) fikk VIF-debuten i bursdagsgave: – En bedre gave kunne jeg ikke fått ]

Lørenskog nær utligning - VIF økte

Både Thomas Olsen og Mark Auk hadde riktignok noen brukbare muligheter i løpet av de første ti minuttene av den andre perioden. De sjansene var imidlertid langt fra like store som de Lørenskog etter hvert vaska fram.

Både Vegard Faret og Joakim Aarseth Opsahl kom helt aleine med Partanen i VIF-målet, men den finske keeperen gikk seirende ut av begge duellene, og sørget for at utligninga uteble.

Lørenskog så ut til å være nærmest scoring i det vi gikk inn i de siste fem minuttene av perioden, men da bortelaget ikke klarte å finne veien til nettmaskene igjen snudde vinden.

Med 4.50 igjen av perioden var Thomas Olsen svært nære å styre inn et skudd fra Daniel Bøen Rokseth. At pucken gikk på utsiden var frustrerende - i fem sekunder.

For VIF var først på den løse pucken, og Olimb fant Partanen, som flytta pucken kjapt videre til sin landsmann Taimi. Den finske backen dro til, og limte pucken bak Haugum.

[ NHL-speider på plass for å se Solberg: – Helt sikker på at han blir draftet ]

Åpnet seg det siste minuttet

Dramatikken i perioden var likevel ikke over. I løpet av det siste minuttet, før andre pause var både Linus Rosdahl, og Pontus Finstad aleine med Lørenskog-målvakten, men denne gangen var det gjestenes tur til å ha en reddende engel bakerst.

I tredje periode roet det seg noe mer, men Karterud var nære ved å sette VIFs nummer fire etter halvspilt periode. Denne gangen var det han som fikk pasninga på bakerste stolpe, men klarte ikke å få pucken i mål, til tross for at pasninga fra Sebastian Johansen var god.

Sekunder seinere var Johansen på farta igjen. VIF kom to mot én, og denne gangen spilte Johansen i retning Auk, men traff en Lørenskog-skøyte, og sjansen forsvant.

Hockeysnakkis episode 2 Vålerenga starta med seier i serieåpningen, der laget også debuterte en ny intro. Vi snakker om åpningen pluss de to kommende kampene, og showet på kampdag.

Trygg avslutning - scoring i tomt mål

Etter dette våkna kampen litt mer, og Lørenskog var frampå ved et par anledninger like etterpå, uten at det ble det helt store.

VIF hadde likevel god kontroll i det kampen gikk inn i sine siste sju minutter, men den fjerde scoringen lot vente på seg. Lørenskog kriga godt hele veien, og til slutt tok de ut keeperen.

Det endte med at Kalle Ekelund sementerte scoret fra egen sone, og fastsatte sluttresultatet til 4-1.

[ Olsen med hat trick da Vålerenga igjen slo tilbake og sikret kalasseier ]