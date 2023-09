Vålerenga møter Lørenskog: – Det er nok en god del følelser som sitter igjen

På store deler av 2010-tallet var Lørenskog en alvorlig maktfaktor i norsk ishockey. Klubben spilte i flere NM-finaler, og foran 2010/2011-sesongen meldte flere av Vålerengas spillere overgang til nettopp Lørenskog, som også slo VIF ut av NM-sluttspillet. Det falt ikke i god jord på Jordal, og nå som laget er tilbake på øverste nivå er det fortsatt litt igjen av den rivaliseringen.

– Man husker jo at folk var pengesugne og at omtrent halve Vålerenga-laget dro til Lørenskog før den ene sesongen. Det ble ikke tatt godt imot, så det var mange tøffe kamper mot Lørenskog før de forsvant. Det var en god rivalisering, og selv om det ikke er helt på samme nivå nå, så glemmer ikke Klanen det med det første. Så det kan bli god stemning i år også det, forteller Jørgen Karterud til Dagsavisen.

– Følelser som sitter igjen

Med Manglerud Star degradert til 2. divisjon, og Grüners nedrykk, blir det plutselig Lørenskog som er lokaloppgjøret for Vålerenga denne sesongen.

– Det er nok en god del følelser som sitter igjen, selv om det er et helt annet lag. På isen er det kanskje ikke den store rivaliseringen nå, men det er nok mange supportere fra begge sider som husker oppgjørene godt. Det er nok mange i Lørenskog som fortsatt hater Vålerenga, og Klanen var neppe fornøyd med samarbeidet vi hadde med Lørenskog forrige sesong heller, så det blir nok litt sånn Oslo mot Viken eller hva de kalles borti skauen der, sier Karterud og ler.

Samtidig advarer han mot å ta for lett på oppgaven mot det nye Lørenskog-laget. De fikk Storhamar kjenne på, da Lørenskog vant 2-1 på egen is lørdag.

– Lørenskog er et guffent lag å møte. Alle på laget er unge og sultne, og de er gode skøyteløpere, så vi må være påskrudde for å vinne. Storhamar kom kanskje ut litt på en skøyte i den kampen, og tenkte at dette blir lett match mot et nyopprykket lag, men har du ikke innsatsen i bunn slår du ingen lag i denne divisjonen. Så gode er heller ikke vi, så vi kan ikke ta lett på oppgaven, sier Karterud som forventer et heltent Lørenskog-lag som vil gi alt for å vinne.

– Den ekstra innsatsviljen for å slå oss er noe vi er klare over. Alle har lyst til å slå Vålerenga, da det er høydepunktet for mange lag å møte oss hver sesong. Alle har et elsk-hat-forhold til Vålerenga, og spesielt kanskje unggutta på Lørenskog, så vår oppgave er å ikke ta for lett på ting, forteller Karterud.

– Bare seier er godt nok

Samtidig er han med på tankegangen at Lørenskog hjemme på Jordal er en kamp Vålerenga skal vinne alle dager i uka.

– Ingen kamper er enkle på det øverste nivået, men i denne kampen er mye opp til oss selv. Vi skal være det beste laget om vi gjør det vi skal, og hvis vi vil være med der oppe i toppen og kjempe er det sånne kamper vi må vinne. Vi skal være sterke på hjemmebane, uansett hvem vi møter, så det er bare seier som er godt nok, sier Karterud.

Det er også trener Fredrik Andersson enig i.

– Alle forventer at vi skal vinne, og det gjør vi selv også. På papiret skal vi være bedre lag, med større budsjett og bedre forutsetninger både til å hente spillere og spille god hockey. Der vi er nå burde vi være flere klasser bedre enn dem som et nyopprykket lag, men samtidig må vi være forberedt på det som venter oss, sier Andersson til Dagsavisen og fortsetter:

– Lørenskog har et skøytesterkt lag, med masse unge spillere som ønsker å vise seg fram. De har alt å vinne, og viser med å slå Storhamar at de kan slå også de beste lagene. Så jeg forventer en tøff kamp, men hvis vi spiller kortene våre rett og gjør det vi skal har vi en god mulighet.

Vil bryte dårlig starttrend

Vålerengas svenske hovedtrener har igjen brukt tiden etter tapet for Oilers på å snakke om viktigheten av å komme godt i gang i kampene. Nå håper han å se et lag som gjør teori om til praksis på Jordal tirsdag kveld.

– Vi snakket om det sist etter treningen i dag (mandag), at vi nå har kommet under i tre kamper på rad. Mot Stavanger var jeg absolutt ikke fornøyd med måten vi startet kampen på, og der skulle jeg ønsket vi spilte litt enklere for å komme oss inn i oppgjøret. Hjemme skal vi i større grad bestemme, og sette premissene for kampen, så nå er det opp til oss å bevise at vi kan gjennomføre den kampplanen vi legger opp til. Ikke bare snakke om det, sier Andersson.

Han opplyser at Didrik Nøkleby Svendsen og Gabriel Koch fortsatt er ute, men at resten av troppen blir den samme som møtte Lillehammer da VIF vant 7-1. Også det etter en trå start.

– Laget ser bra ut, og det er bare Didrik og Gabriel som ikke er med. Fra troppen sist får vi tilbake Herman Mowe og Christian Torrisen som ikke var med til Stavanger. Det er bedre for dem at de fikk mye spilletid for Grüner enn at vi tok dem med til Stavanger, der de kanskje ikke ville fått spilletid i det hele tatt, opplyser Andersson.

