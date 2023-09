Sur tap helt på tampen for VIF borte mot Oilers

Dermed klatrer Oilers opp på 4.-plass på tabellen. Vålerenga fikk sitt første poengtap og ligger to plasser over, men det er bare målforskjell som skiller lagene.

Det var Oilers som kom best ut fra start da Mathias Trettenes sendte vertene i ledelsen etter to minutter, før Tristin Mathew Langan sikret 2-0-ledelse til pause.

Christopher Bengtsson reduserte for Vålerenga åtte minutter inn i andre periode, men da hjalp lite da Andreas Klavestad økte til 3-1, åtte minutter senere.

38 sekunder inn i tredje periode reduserte Mathis Olimb igjen for Vålerenga, før Kalle Ekelund utlignet med 13.45 igjen på klokka.

Det var likevel hjemmepublikummet som kunne slippe jubelen løs da Simon Bourque satte inn 4-3-målet, 35 sekunder før full tid.

Slo tilbake

Tidligere lørdag reiste Lillehammer seg etter 1-7-smellen for Vålerenga torsdag og vant 4-2 hjemme over Frisk Asker. Jonas Medby sendte vertene i ledelsen etter elleve minutter, før Martin Ellingsen doblet seks minutter senere.

Etter hvilen la Alexander Reichenberg på til 3-0, før Michael Haga reduserte tre minutter før kampens siste pause.

I den tredje og siste perioden reduserte Tobias Fladeby nok en gang for gjestene, men på tampen la Reichenberg på til 4-2 og sikret Lillehammers annen seier for sesongen.

Sparta på topp

Sparta sikret 3-1-seier hjemme over Ringerike Panthers og topper tabellen som eneste lag uten poengtap, mens Lørenskog tok en oppsiktsvekkende 2-1-seier hjemme over Storhamar. Sistnevnte avga i likhet med Vålerenga poeng for første gang i høst.

Stjernen slo tilbake etter to tap i sesongåpningen og vant 8-0 borte mot Comet Halden.





