Olsen med hat trick da Vålerenga igjen slo tilbake og sikret kalasseier

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga sesongåpnet med seier hjemme mot Frisk Asker lørdag, og kamp to i den nye sesongen kom også på hjemmebane da et nykomponert Lillehammer-lag tok turen til Jordal torsdag. De to kampene lignet veldig på hverandre, da Vålerenga også denne gang havnet under og måtte snu kampen for å vinne. Noe de heller ikke denne gang hadde noen store problemer med.

Magnus Brekke Henriksen var den eneste som ikke var med fra åpningskampen, mens Gabriel Koch og Didrik Nøkleby Svendsen fortsatt er ute med skade. Det betød at 16 år gamle Jørgen Myhre ble hentet opp til troppen for første gang, pluss at også Christian Torrisen fikk sine første minutter for A-laget.

Fra benken fikk de to se at Vålerenga kom best i gang hjemme på Jordal, der Sebastian Thoresen kom til kampens første gode mulighet, men hans skudd fra slottet gikk midt på Lillehammer-keeper Theo Roosebom de Vries. I motsatt bur var Tobias Breivold parat da Adrian Ellingsen kom en mot en etter seks-sju minutters spill. Som i første kamp tok gjestene også denne gang ledelsen på Jordal.

Glimrende Olimb-assist sikret utligning

Lillehammer vant en dropp inne i Vålerengas sone, der pucken ble spilt ut til Jonas Medby. Fra like utenfor droppsirkelen skjøt Medby, og med en del trafikk foran målet til Breivold snek pucken seg inn under VIF-keeperen og i mål. Dermed måtte Vålerenga også denne gang komme bakfra etter et tidlig baklengsmål.

Et par minutter senere kunne det gått fra ille til verre, da Ellingsen snappet en puck litt over midtlinjen og nok en gang kom alene med Breivold. Denne gang gikk pucken via tverrliggeren og ut, men siden den spratt ned på streken ble skuddet sjekket på video, men som de aller fleste så krysset den ikke streken.

Lillehammer var absolutt det førende laget de ti siste minuttene av perioden, men da Christopher Bengtsson pådro seg kampens første utvisning kom også Vålerengas utligning. Sebastian Johansen plukket opp pucken på egen blålinje, spilte den til Mathis Olimb som kom seg inn i Lillehammers sone og spilte pucken mellom beina tilbake til Johansen som banket pucken i mål. Glimrende assist av Olimb.

Tidlig VIF-ledelse i midtperioden

Etter den første hvilen mot Frisk Asker kom Vålerenga ut som et mye bedre lag, og hadde god kontroll på de to siste periodene. Også mot Lillehammer gikk Vålerenga ut i hundre, og scoret etter bare 25 sekunder ut i midtperioden. Tommi Taimi ladet skudd fra offensiv blålinje, og i målgården sto Mika Partanen klar for å styre skuddet i mål.

Dermed fikk finnen scoring i sin andre kamp på rad, etter at en skade satte stopper for store deler av fjoråret for Partanen. Vålerenga klarte ikke helt å bygge på den pangstarten, da oppgjøret jevnet seg litt ut de ti første minuttene av midtperioden også. Vålerenga hadde en del skudd, men det ble ikke mer enn halvfarlig fra vertene.

Det ble det imidlertid da Jørgen Karterud fikk en gigantisk mulighet like rundt halvspilt periode, men Lillehammer-keeper de Vries fikk avverget. Verken Lillehammer eller VIF utnyttet sine overtall, og fem minutter før slutt fikk Partanen pucken ut til Thomas Olsen som skjøt rett på keeper fra kloss hold.

Hat trick på Thomas Olsen

VIF-duoen skulle imidlertid få målet sitt bare et halvt minutt senere, og igjen kom målet etter en briljant målgivende. Denne gang var det Vålerenga som vant en dropp, og holdt trykket oppe. Auk fant Mika Partanen som dro seg ut på siden og spilte en backhand-pasning inn til Olsen som fikk stå ganske alene og sende pucken inn i nettmaskene. Dermed kunne VIF gå i garderoben med en komfortabel 3-1-ledelse.

Som i midtperioden kom Vålerenga ut i hundre i den tredje perioden, men denne gangen gikk det hele 46 sekunder før scoringen kom. Igjen var det Thomas Olsen som var sist på pucken etter at Mathis Olimb la opp til smash for storscoreren, som takket, bukket og lurte pucken inn mellom de Vries og stolpen.

Thomas Olsen var ikke ferdig med det, og igjen scoret Vålerenga i undertall. Sebastian Johansen fikk sendt pucken opp til Olsen som kom alene med keeper, fintet et par ganger for å dra ut de Vries og fikk kranglet pucken i mål. Olsens tredje scoring på rad, og Vålerengas femte mål for kvelden.

Tre mål i undertall for Vålerenga

Seks minutter før slutt scoret Vålerenga sitt tredje mål i undertall for kampen, og denne gang var det Sebastian Johansen som satte fart på skøytene inn i Lillehammers sone. Forwarden holdt på pucken, før han fant Olimb på bakerste stolpe som satte pucken kontrollert inn til 6-1. Bursdagsbarnet Tommi Taimi fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 7-1, da han hamret inn et slagskudd fra like innenfor blålinjen.

Som i den første kampen fikk Vålerenga gradvis mer og mer kontroll på kampen, og etter hvert som målene rant inn ble kampen drept og poengene sikret. Likhetene med åpningskampen mot Frisk var store, da Vålerenga leverte en dårlig første periode der de utlignet mot slutten, før de leverte to bedre perioder mot slutten og vant ganske komfortabelt.

Spørsmålet er om det holder når laget på lørdag reiser til Stavanger for å møte Oilers. Med en like sløv første periode der som i de to første kampene så langt, kan kampen langt på vei være avgjort. Så selv med full pott og to enkle seiere, er det en del å plukke på for trener Fredrik Andersson.

Kampfakta

Elitehockeyligaen, runde 2

Vålerenga – Lillehammer 7-1 (1-1, 2-0, 4-0)

Jordal Amfi, 2051 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (10.48) Jonas Medby (Reichenberg, Plouffe), 1-1 (19.03) Sebastian Johansen (Olimb).

2. periode: 2-1 (20.25) Mika Partanen (Taimi, Rokseth), 3-1 (35.42) Thomas Olsen (Partanen, Auk).

3. periode: 4-1 (40.46) Thomas Olsen (Olimb, Auk), 5-1 (44.09) Thomas Olsen (Johansen), 6-1 (53.54) Mathis Olimb (Johansen), 7-1 (56.31) Tommi Taimi (Rokseth, Finstad)

Skudd: 33-31 (8-11, 14-12, 11-8)

Utvisninger: Vålerenga 5x2 min. Lillehammer 1x2 min.

Dommere: Mikael Fredrik Johansson & Espen Olsvik

Vålerengas rekker:

Keeper: Tobias Breivold (Partanen)

1. rekke: Tommi Taimi, Daniel Bøen Rokseth, Thomas Olsen, Mathis Olimb, Mika Partanen.

2. rekke: Linus Rosdahl, Stian Solberg, Johan Eriksson, Christopher Bengtsson, Martin Røymark.

3. rekke: Kalle Ekelund, Mark Auk, Sander Thoresen, Sebastian Johansen, Jørgen Karterud.

4. rekke: Herman Mowe, Jørgen Myhre, Christian Torrisen, Pontus Finstad, Kåre Benjamin Byrkjeland.

