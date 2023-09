Målfest og undertallsbonanza til tross: – Vi kan ikke spille sånn i Stavanger

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Som i den første kampen mot Frisk Asker måtte Vålerenga slå tilbake etter å ha havnet under, og som mot Frisk Asker kom Vålerenga knallsterkt tilbake og sikret en komfortabel seier. Men til tross for sju mål og tre nye poeng, er det fortsatt mye som bekymrer før turen til Stavanger.

– Starter vi like dårlig som i de to første kampene er det ingen tvil om at Oilers er gode nok til å avgjøre om vi leverer lignende første perioder. Hvis Lillehammer hadde satt sjansene sine i dag, kunne de også ledet med både to og tre mål, så vi må absolutt opp knepp eller to opp, for Oilers-kampen blir langt tøffere enn det her, sier tremålsscorer Thomas Olsen til Dagsavisen etter kampslutt.

Må heve seg mot Stavanger Oilers

I mange kamper også forrige sesong slet Vålerenga med å komme ordentlig i gang, og det har laget tatt med seg inn i den nye sesongen. Det er selvsagt en trend trener Fredrik Andersson ikke liker.

– Det har vært et problem for oss lenge. Vi spilte mange jevne kamper i fjor også der vi startet dårlig, og kom tilbake for å sikre seieren. Jeg skulle selvsagt heller ønske at vi gikk ut og tok en tidlig 4-0-ledelse i første periode, slik at vi fikk roen i kampene og kjører på fra der. Hva det kommer av at vi starter så tregter jeg ikke helt sikker på, men vi må analysere kampen og se hva vi kan gjøre for å forbedre det, forteller Andersson til Dagsavisen.

VIF-treneren følger hat trick-helt Olsen på at de ikke kan levere på det nivået her mot Oilers.

– Jeg sa det til spillerne etter kampen, at møter vi lag som Stavanger, Storhamar eller Sparta tar de vare på de sjansene som Lillehammer får i dag. Og da kan vi ligge under med 3-0 og ha tapt kampen hvis vi spiller en første periode som vi gjør i dag. Derfor må vi lære oss å starte kampen på en mye bedre måte enn det vi har gjort de to første kampene til nå, sier Andersson.

Hat trick på Olsen: – Litt ekstra spesielt

Igjen var det slurv i pasningsspillet og en manglende nøyaktighet som var Vålerengas største problem de to første periodene. Det gjorde at Lillehammer tok ledelsen, før Sebastian Johansen utlignet minuttet før slutt i den første perioden. Forøvrig på ett av Vålerengas tre mål i undertall denne kampen.

– 5 mot 5-spillet er ikke bra nok i dag heller, og i de første to periodene er veldig slurvete og dårlige. I den siste perioden flytter vi pucken en del raskere, og med mer nøyaktighet og bedre pasningsspill, så den er godkjent. Men vi var igjen for slurvete i de to første periodene, som gjør at det blir en jevn kamp langt ut den andre perioden, sier Andersson.

25 sekunder ut i midtperioden ga Mika Partananen Vålerenga-ledelsen, før Thomas Olsen satte i gang med sitt målshow. Tre mål på rappen ble det for storscoreren, som er tilbake på sitt beste nivå.

– Det blir kanskje vanskelig med et ekte hat trick sånn som i fotballen, men et vanlig hat trick får duge det også. Det er alltid gøy å score mål, og når det blir tre er det litt ekstra spesielt. Det er deilig å få det ut i en litt rufsete kamp, forteller Olsen.

Thomas Olsen finter ut Lillehammer-keeper Theo Rooseboom de Vries og setter ett av sine tre mål. (Oskar Wikestad)

Undertallsbonanza

Også han scoret i undertall, før Mathis Olimb satte inn Vålerengas tredje mål for kvelden i undertall da VIF gikk opp i 6-1. Det er noe verken trener Andersson eller Olsen har vært med på tidligere.

– Jeg tror ikke det blir sånn så veldig ofte i år, men det er en gøy bonus. Det er absolutt ikke hverdagskost, og jeg tror ikke vi skal begynne å pådra oss så mange utvisninger og satse på mål i undertall, for da kan vi fort bli hardere straffet enn vi gjorde i dag, sier Olsen og ler.

Lo måtte også hovedtrener Andersson gjøre da supporterne på Felt E begynte å synge «vi vil spille i undertall», etter hvert som undertallsmålene rant inn.

– Det er kanskje ikke det du helst vil høre som trener når du står på sidelinja, da du helst vil ha et godt 5 mot 5-spill og være så lite i utvisningsboksen som mulig. Men akkurat i dag forstår jeg hvorfor de sang det, og det var naturligvis med glimt i øyet, sier Andersson og ler.

