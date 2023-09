Jørgen (16) fikk VIF-debuten i bursdagsgave: – En bedre gave kunne jeg ikke fått

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga startet nok en gang litt slurvete, men kunne til slutt kontrollere inn en overlegen 7-1-seier i sesongens andre hjemmekamp på Jordal. For 16 år gamle Jørgen Myhre ble kampen litt ekstra spesiell, da han fikk sine første minutter i Vålerenga-drakta på førstelaget.

– Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Det er selvsagt utrolig kult å få lov til å spille for Vålerenga her på Jordal, og det var veldig gøy at jeg også fikk litt spilletid og at vi vant i min første kamp, forteller Myhre til Dagsavisen.

Fyller 17 år fredag

Unggutten fyller 17 år fredag, og sier at han ikke kunne bedt om en bedre bursdagsgave enn den han fikk av hovedtrener Fredrik Andersson på torsdagens morgentrening.

– Jeg fikk ikke vite at jeg ble tatt opp i troppen før på morgentreningen før kampen, da vi fikk vite at Magnus Brekke Henriksen ikke kunne spille. Da jeg fikk den beskjeden ble jeg selvsagt veldig glad, og da Andersson sa det foran alle gutta og jeg fikk jubel følte jeg meg veldig velkommen, sier forwarden.

Trener Andersson sier at det ikke bare var fordi han ønsket å gi Myhre en tidlig bursdagspresang, at han valgte å kalle opp 16-åringen.

– Han har jobbet knallhardt over lang tid, og fortjener virkelig sjansen han fikk i dag. Det er ikke sånn at jeg tok han med bare fordi han har bursdag, men vi ser et stort potensial i han. Vi skal jobbe langsiktig med han, og hvis det kommer kamper som i dag der vi har noen skader, så kan han få flere sjanser i løpet av sesongen, forteller VIFs svenske hovedtrener til Dagsavisen.

Nervøse første skøytetak

To minutter og 34 sekunder ble Myhre registrert med i torsdagens kamp, og 16-åringen innrømmer at de første skøytetakene var nervøse.

– Det var sykt kult å skøyte ut på isen foran fansen her på Jordal, men jeg må innrømme at jeg var ganske spent og litt kald. Men jeg ble tatt veldig godt i mot av rekkekameratene, og kom fort inn i det. Så det var bare helt utrolig å få denne sjansen. Spesielt kult var det selvsagt at det kom dagen før dagen, så jeg er bare veldig glad, forteller Myhre.

I likhet med Stian Solberg startet begge i Hasle/Løren, og Myhre forteller at han både har spilt veldig mye med, og ser opp til, en av sine beste kamerater på isen.

– Nå i år vil jeg først og fremst gjøre en god jobb på U20-laget, og kanskje få noen kamper med Grüner i 1. divisjon. Så er det klart at jeg vil ta de mulighetene jeg kan for å spille også på A-laget, der jeg håper å etablere meg i løpet av noen år. Det er veldig inspirerende å se det Stian har fått til, og jeg håper også at jeg kan få muligheten til å ta steget ut i den store verden en gang i min karriere, forteller Myhre.

– Jørgen har stort potensial

Også på dagens kamp var det scouter på plass for å se på Solberg, som ventes å bli draftet til NHL etter årets sesong. Om Myhre kan nå helt dit vites ikke, men hovedtrener Andersson har i hvert fall stor tro på sin nyeste debutant.

– Jørgen har et stort potensial, og er veldig god for sin alder. Allerede nå som 16-åring er han stor og sterk, og klar for å møte eldre spillere på en god måte. Han er helt uredd på isen, og selv om du ser at det går litt raskere i dag enn han er vant med, så er det kult at han fikk noen minutter å vise seg frem på. Fremtiden hans ser lys ut, sier Andersson som nå har en rekke unggutter med lysende fremtider.

– Vålerenga skal være en talentfabrikk, og vi har som mål å bygge opp våre egne spillere som vi kan bruke på A-laget. Jeg synes både Christian Torrisen og Herman Mowe gjør det bra i dag, og vi har mange gode unge spillere i stallen. Nå handler det om å finne de rette kampene der de kan få sjansen, og finne rette samarbeidsklubber slik at de ikke bare spiller juniorhockey, men også kan få litt voksenhockey med for eksempel Grüner i 1.divisjon, sier VIF-treneren.

