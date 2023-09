Hockeysnakkis: VIF-sjefen forventer fysisk møte med Lillehammer

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Fredag sesongåpna VIF med å slå Frisk Asker 4-1 hjemme på Jordal amfi. Denne uka kommer først Lillehammer på besøk (torsdag), før turen går til Stavanger på lørdag.

Fredrik Andersson er forberedt på et litt annerledes Lillehammer-lag enn det VIF-publikummet er vant med, denne sesongen. Det har vært en turbulent vår, og sommer for mjøsklubben - som har mista mange spillere i løpe av det siste året. I tillegg har de fått på plass en ny trener.

– Ja, de har en ny tsjekkisk trener, som vil at de skal spille veldig fysisk, og de er gode skøyteløpere, så de kommer til å legge press på oss. De har forandra seg litt, så det gjelder for pss å ta den kampen. Jeg forventer samtidig at vi kommer til å ha pucken mye, og at vi kan skape mye målsjanser med lange angrep. Jeg håper gutta er klare, og gjør de forberedelsene som kreves for at det skal bli riktig bra i morgen, sier VIF-treneren til Dagsavisens nye TV-program - Hockeysnakkis.

Storfavoritt mot Lillehammer

De aller fleste eksperter har tippa Lillehammer langt nede på tabellen denne sesongen, og lagets to første kamper har ikke gitt noen stor grunn til å betvile spådommene. Laget vant riktignok 7-4 på torsdag, mot nyopprykka Comet, som på sin side tapte mot det andre nyopprykka laget i ligaen - Lørenskog - i sesongåpningen. Lillehammer tapte 3-1 mot Sparta, i sin første seriekamp.

Det bør med andre ord bli tre poeng mot Lillehammer, slik at VIF står med full pott før bortekampen mot Stavanger Oilers på lørdag, men Andersson advarer mot å ta for lett på oppgaven.

– Alle forventer seier, men det er ikke bare å gå inn, og gjøre det. Det handler om hard jobb. Jeg bruker mye tid på å snakke med spillerne om det mentale spillet. Vi kan si at vi har et bedre lag på papiret, men er du ikke der mentalt sett, og er forberedt på best mulig måte skiller det ikke så mye. Hvis vi derimot er det, har vi en god sjanse til å vinne, og det er jo vår målsetning naturligvis, men det kommer til å kreve hardt arbeid, og gode forberedelser, poengterer svensken.

– Pasningsspillet må bli bedre

Vålerenga åpnet sesongen med å slå Frisk Asker foran et nesten fullsatt Jordal amfi. Det var en kamp VIF-treneren ikke var hundre prosent fornøyd med, men som allikevel var veldig solid.

– Man må være fornøyd med at man vinner med 4-1. Det er mye nerver, og press foran et utsolgt Jordal. Det var kanskje ikke vår mest velspilte kamp her, det ble mye nærkamper, og kampspillet var bra. Jeg syns også vi tidvis viste at vi kunne spille god offensiv hockey også, forteller Andersson.

Likevel har han noen punkter der VIF må bli klart bedre.

– Pasningsspillet må bli bedre. Isen var kanskje ikke på sitt beste når det var fullsatt her, men vi må få til et bedre, og kjappere pasningsspill. Det var det jeg var litt misfornøyd med. Jeg vil se at vi skaper litt mer overtallssituasjoner i midtsonen - at vi kommer oftere tre mot to, og to mot én - vi brukte litt for lang tid, og det har vi jobba med inn mot Lillehammer, og jeg håper vi kan vise framgang der.

Selv om det var litt å gå på offensivt for Vålerenga slapp dem ikke Frisk til særlig mye. Det gledet den svenske sjefen seg over.

– Fem mot fem var bra, og bra målvaktsspill. Forsvarsspillet kommer til å bli nøkkelen. Vi ser sterke ut defensivt, vi må bygge videre på det vi gjorde mot Frisk, sier han.

Ukas mål: fem poeng

Andersson kunne også opplyse at et par spillere som var med mot Frisk var usikre inn mot Lillehammer-kampen. Han ønsket imidlertid ikke å gå inn på hvilke spillere dette gjaldt, men uavhengig av om de er med eller ikke bør VIF stå igjen med full pott etter møtet med Lillehammer. Han tror heller ikke det er noen umulighet å ta med seg poeng fra Stavanger på lørdag.

Så hvor mange poeng vil sjefen være fornøyd med etter de to kampene denne uka?

– Jeg vil vel i hvert fall ha fem, da er jeg utrolig fornøyd. Jeg forventer oss en god kamp her hjemme, og så forventer jeg at vi skal være med å krige med Stavanger. Tar vi to med oss derfra skal jeg være veldig fornøyd, avslutter han.

