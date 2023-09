Breddeavdelingen overtar driften av Manglerud Stars A-lag

Det opplyser klubben på sine nettsider tirsdag kveld.

Manglerud Star hadde økonomisk trøbbel sist sesong og ble dermed frattat eliteserielisensen og flyttet ned til 2. divisjon.

På et ekstraordinært årsmøte i slutten av august stemte et flertall av medlemmene for å slå Manglerud Star Ishockey Elite konkurs.

Dermed var det opp til breddedelen i klubben å bestemme om de ønsket å drifte A-laget videre. Det har de kommet fram til at de ønsker. Manglerud starter sesongen mot Tønsberg 8. oktober.

