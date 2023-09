Vålerenga fant energien og kjørte over Frisk Asker i serieåpningen

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Seieren var fullt fortjent etter at VIF fikk mest fart på skøytene og vant de viktigste duellene i siste periode. Da fikk de endelig også uttelling i overtallsspillet.

For Roy Johansen og Morten Ask var det utvilsomt spesielt å ta plass i bortelagets spillerboks i arenaen de har kjempet mange slag for blåtrøyene. De hadde også med seg Alexander Bonsaksen, nærmest født og oppvokst med kølle og puck i Vålerenga. Johansen hadde Manglerud Star i fjor før klubbøkonomien raknet.

Fikk sin hyllest

Men også VIF-folk har vendt seg til at klubbytter er en del av hverdagen. Førstemann som entret isen for Frisk Asker var Tobias Lindström, hardtarbeidende VIF-profil gjennom ti sesonger. Han fikk sin fortjente hyllest fra Jordal-publikum før første dropp.

Det var et spesielt øyeblikk også for han. - Det var kult, så klart, sa Lindström til TV2.

Men senere i kampen skulle han bomme på straffeslag i det som til slutt ble en blytung kamp for Askerlaget.

Ut i hundre

Som i sesongåpinger flest er det mye energi som skal ut. Foran et fullsatt og feststemt Jordal var det mange som hadde et høyt adrenalinnivå. Her ble det gått på skøyter.

Vålerenga kom til de første store sjansene da de gikk i strupen på Askerlaget, men det ble med stolpeskuddene til Jørgen Karterud.

For sesongens første seriescoring på denne arenaen ble signert Frisk Asker etter en styring av Anton Holm. VIF-keeper Tobias Breivold ble utmanøvrert. Men VIF skulle slå kraftig tilbake.

Johan Eriksson fikk gleden av å sette innn sesongens første VIF-scoring snaut tre minutter før perioden var over. Det så ut som Friskkeeper Pontus Eltonius hadde kontroll på skuddet fra Mark Auk, men VIFs nysignering var lynraskt framme og puttet inn returen.

Men etter en god VIF-sart viste Frisk Asker muskler og vant skuddstatistikken 9-7.

Evigunge Røymark

Etter den første pausen så det ut som energien var lagt igjen i garderoben. Eller kostet tempoet i åpningsperioden for mye.

Det ble slurv i alle faser av spillet hos begge lag og det var ingen av dem som klarte å skape noe trykk.

Men de siste tre minuttene tok det litt fyr. Vålerengas 36 år gamle kaptein var våkent til stede og vippet Vålerenga i ledelsen drøyt tre minuyer før andre pause. Bare skunder senere kunne Mika Partanan satt inn den tredje, men dden duellen vant Frisk-keeper Eltonius.

Det samme gjorde VIF-keeper Tobias Breivold da Frisk Asker fikk en sjelden sjanse.

Men VIF burde tatt grep i denne perioden etter å ha spilt i overtall fire ganger. Men det ble knapt skapt sjanser.

8-4 i skuddstatistikk i favør VIF bekrefter en tam periode.

- Vi gjør mye rart, har vi litt kalde hoder i siste perioden tar vi dette hjem, sa Martin Røymark til TV2 i den andre pausen.

VIFs keeper Tobias Breivold hadde noen avgjørende redninger mot Frisk Asker i serieåpningen. (Lise Åserud/NTB)

Olsens dragninger

Kanskje Thomas Olsen hadde hørt på han for han startet siste perioden med et frekt raid i klassisk Olsen-stil. Han dro seg fri på høyrekanten, fikk pucken inn i målgården der pucken gikk i en Frisk-skøyte og inn i mål. Men Mathis Olimb ble kreditert scoringen etter at dommerne tok en kort videosjekk av scoringen.

Da løsnet det også i overtallsspillet og Mika Partanen kunne denge inn den fjerde scoringen fra spiss vinkel. Men det knallharde skuddet helt oppe i vinkelen fikk ikke keeper opp armene på.

Derfra og inn kunne Vålerenga cruise inn seieren etter at Frisk Asker også fikk en liten matchstraff (fem minutter) etter høy kølle av Christian Bye.

Frisk Asker fikk en mulighet på straffeslag, men Tobias Lindström tapte duellen mot sin tidligere lagkamerat Tobias Breivold. Sistnevnte ble kåret til VIFs beste spiller, fortjent nok.

Fire sekunder før slutt fikk vi også en liten boksekamp, men det hindret ikke i at Vålerenga tok sin niende strake seier over gjestene fra vest

PS. Stavanger Oilers slo Ringerike 4-0 i det som var sesongens første kamp. Den startet en time før oppgjøret på Jordal.

PS II. VIFs andre kamp spilles også på Jordal når Lillehammer kommer hit torsdag i neste uke.

---

FAKTA

Eliteserien menn, 1. runde fredag:

Vålerenga - Frisk Asker 4-1 (1-1, 1-0, 1-0)

Jordal amfi: 5200 tilskuere.

1. periode: 0-1 Anton Holm, 1-1 Johan Eriksson. Skudd: 7-9.

2. periode: 2-1 Martin Røymark. Skudd: 8-4.

3. periode: 3-1 Mathias Olimb, 4-1 Mika Partanen. Skudd:

Øvrig kamp: Stavanger Oilers - Ringerike 4-0 (1-0, 2-0, 1-0)

Spilles lørdag: Sparta – Lillehammer, Comet Halden – Lørenskog.

Spilles søndag: Storhamar - Stjernen.





---